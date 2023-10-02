NYT: Россия готовит новые испытания ракеты с ядерным двигателем

Российская армия может готовить в Арктике новые испытания ракеты с ядерным двигателем или уже провела их. Об этом сообщает The New York Times по данным, полученным со спутниковых снимков. По предположению газеты, речь идет о межконтинентальной баллистической ракете «Буревестник» с ядерной силовой установкой.

На спутниковых снимках полигона Новая Земля от 20 сентября видно, что туда подъехала многочисленная военная техника, в том числе тягач, размеры которого соответствуют размерам «Буревестника». В то же время было убрано защитное покрытие. Во второй раз такая же активность была зафиксирована со спутников 28 сентября.

31 августа Россия издала рекомендацию воздушным судам не летать в зоне полигона, объявив ее временно опасной. Позже рекомендация продлевалась еще несколько раз, на данный момент она действует до 6 октября. Такой же приказ издавался при предыдущих испытаниях «Буревестника» в 2019 году.

Кроме того, норвежская экологическая организация Bellona заявила, что опознала на спутниковых снимках на военнй авиабазе Рогачево примерно в 150 километрах от полигона два самолета, принадлежащих «Росатому», которые используются для набл юдений при ядерных испытаниях.