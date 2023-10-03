NYT: Россия готовит новые испытания ракеты с ядерным двигателем

Российская армия может готовить в Арктике новые испытания ракеты с ядерным двигателем или уже провела их. Об этом сообщает The New York Times по данным, полученным со спутниковых снимков. По предположению газеты, речь идёт о межконтинентальной баллистической ракете «Буревестник» с ядерной силовой установкой.

На спутниковых снимках полигона Новая Земля от 20 сентября видно, что туда подъехала многочисленная военная техника, в том числе тягач, размеры которого соответствуют размерам «Буревестника». В то же время было убрано защитное покрытие. Во второй раз такая же активность была зафиксирована со спутников 28 сентября.

31 августа Россия издала рекомендацию воздушным судам не летать в зоне полигона, объявив её временно опасной. Позже рекомендация продлевалась ещё несколько раз, на данный момент она действует до 6 октября. Такой же приказ издавался при предыдущих испытаниях «Буревестника» в 2019 году.

Кроме того, норвежская экологическая организация Bellona заявила, что опознала на спутниковых снимках на военной авиабазе Рогачёво примерно в 150 километрах от полигона два самолёта, принадлежащих «Росатому», которые используются для наблюдений при ядерных испытаниях.

Россия не в первый раз испытывает «Буревестник». По данным независимой наблюдательской группы Nuclear Threat Initiative, между 2017 и 2019 годом Россия провела 13 пробных запусков «Буревестника», все они закончились неудачей, в том числе с человеческими жертвами. В 2019 году взрыв ракеты привёл к гибели как минимум семи человек в посёлке Нёнокса Архангельской области, где располагалось командование военной части, и радиоактивному заражению прилегающих территорий.