NYT: США рассматривают помощь Украине с ударами по Крыму

Администрация президента США Джо Байдена склоняется к тому, что украинские военные должны получить возможность наносить удары по территории аннексированного Россией Крыма, тем самым обеспечив себе более выгодную позицию на будущих переговорах. Об этом сообщила со ссылкой на источники газета The New York Times.

Издание отмечает, что с начала российского вторжения представители администрации занимали жесткую позицию, отказываясь предоставлять Киеву оружие для ударов по полуострову, опасаясь эскалации конфликта.

Теперь, по данным источников издания, администрация Байдена по итогам дискуссий с украинскими чиновниками «начинает склоняться к тому, что Киеву могут быть необходимы» средства для нанесения ударов по Крыму, «даже если такой шаг повысит риск эскалации».

Среди американских чиновников и экспертов также ослабли опасения, связанные с угрозой нанесения Россией ответного удара тактическим ядерным оружием. При этом, по их мнению, риск такого сценария все ещё сохраняется.

Как подчеркивается в статье, речь по-прежнему не идёт о предоставлении Украине ракет, дальность полета которых позволяет наносить удары по целям в аннексированном Крыму. Однако обсуждается возможность использования ракетных установок HIMARS и бронемашин Bradley, для атаки ключевых для полуострова путей снабжения, например, Крымского моста.

Этот вопрос, согласно информации The New York Times, недавно поднимался на встречах в Белом доме.

Председатели комитетов по иностранным делам и вооружённым силам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол и Майк Роджерс накануне выступили с совместным заявлением, призвав администрацию Байдена и руководство союзных государств срочно передать Украине «критически важные системы вооружений», необходимые для успешного ведения боевых действий.

8 октября на Крымском мосту, связывающем полуостров с Краснодарским краем России, произошел взрыв. Было разрушено несколько пролетов автомобильной части моста. Российская сторона обвинила в произошедшем украинские спецслужбы, в Киеве причастность к взрыву на Крымском мосту официально не признали.