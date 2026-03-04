NYT : сын Хаменеи - главный кандидат на пост верховного лидера

Газета The New York Times со ссылкой на три иранских источника пишет, что в Иране по итогам заседания Совета экспертов главным претендентом на пост верховного лидера Ирана стал Моджтаба Хаменеи, сын убитого аятоллы Али Хаменеи. Духовенство рассматривало возможность объявить о том, что сын Хаменеи станет его преемником утром 4 марта, но некоторые члены совета выразили опасение, что это может сделать его мишенью для США и Израиля, утверждает издание.

Вечером 3 марта базирующееся в Великобритании независимое издание Iran International и DW со ссылкой на источники сообщили, что сын Али Хаменеи 56-летний Моджтаба уже был избран новым верховным лидером Ирана, как утверждается, под давлением Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Официально эта информация не подтверждена.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что любой лидер, назначенный «иранским террористическим режимом», станет «безоговорочной целью для ликвидации».

«Любой лидер, назначенный иранским террористическим режимом для продолжения реализации плана по уничтожению Израиля, угроз в адрес США, свободного мира и стран региона, а также для угнетения иранского народа, станет безоговорочной целью для ликвидации, — написал он в соцсети X. — Неважно, как его зовут и где он прячется».

Армии обороны Израиля, по его словам, поручено «подготовиться и действовать всеми возможными способами для выполнения этой миссии как неотъемлемой части целей операции «Рык льва». «Мы продолжим прилагать все усилия, совместно с нашими американскими партнерами, чтобы сокрушить возможности режима и создать условия для его свержения», — заявил Исраэль Кац.

56-летний Моджтаба Хаменеи, как отмечает издание, влиятельная фигура, действовавшая в тени своего отца, убитого 28 февраля в результате американо-израильских ударов по Ирану. Три собеседника The New York Times рассказали, что на его назначении настаивал КСИР, утверждая, что он обладает необходимой квалификацией для управления Ираном в кризисный период. СМИ также пишут, что сын Хаменеи связан с руководством КСИР и «руководил подавлением протестов в стране».

Исполняющим обязанности верховного лидера Ирана после смерти Хаменеи был назначен богослов Алиреза Арафи, он также является возможным кандидатом на должность верховного лидера Ирана вместе с внуком основателя исламской республики Хомейни Хасаном Хомейни.