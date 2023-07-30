NYT: Военный переворот в Нигере может быть в интересах России

Евросоюз прекращает финансовую поддержку Нигера после случившегося там на прошедшей неделе военного переворота. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что Брюссель не признает самопровозглашенную новую власть Нигера и по-прежнему считает законным президентом страны демократически избранного Мохамеда Базума.

Франция, колонией которой Нигер являлся до обретения независимости, отдельно заявила, что приостанавливает оказание Нигеру помощи. Объем французских средств, направлявшихся на проекты развития страны, составлял 120 миллионов евро в 2022 году и, как ожидалось, должен был повышен в 2023 году, сообщает агентство Reuters.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что Америка рассматривает варианты сокращения экономического партнерства с Нигером. Блинкен отметил, что разговаривал с Мохамедом Базумом 29 июля, но не привел подробностей и не уточнил, каким образом связался с политиком.

Издание The New York Times, проанализировав события в Нигере, считает, что произошедший в стране военный переворот стал логичным завершением целой цепочки подобных событий в Африке от Гвинеи до Судана, когда военные хунты свергают законно избранную власть. Дестабилизация политической обстановки в африканских странах не отвечает интересам Запада в том числе потому, что Африка является и зоной интересов России.

Во многих африканских странах (Мали, ЦАР, Буркина-Фасо и других) отмечено официальное или неофициальное присутствие российских вооруженных группировок, в том числе ЧВК «Вагнер», которые оказывают услуги по поддержанию безопасности правительств этих стран в обмен на контроль за добычей природных ресурсов, считает The New York Times.

По мнению аналитиков, Кремль не является прямым инициатором военных переворотов, однако приходящие к власти в африканских странах хунты высказываются в пользу сотрудничества с Россией, а не с Западом и в особенности не с бывшей метрополией Францией. На фотографиях, опубликованных NYT, мятежники в Нигере размахивают российскими флагами.