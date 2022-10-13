Обстрелы Украины: в Николаеве разрушена пятиэтажка

В российской Федеральной Службе безопасности (ФСБ) утверждают, что организатором взрыва на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Об этом в Центре общественных связей ФСБ заявили агентству ТАСС.

В Москве заявляют, что взрывчатку доставляли из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению. В Тбилиси и Ереване эту информацию пока не комментировали, в Софии накануне заявили, что грузовик с Крымского моста не был в стране.

По информации ФСБ, задержаны восемь соучастников подготовки взрыва – пятеро граждан России, трое граждан Украины и Армении. В соучастии в подготовке взрыва подозревают 12 человек, среди них – граждане Грузии.

«К организации переправки груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению были привлечены граждане Украины Цюркало Михаил Владимирович, 1975 года рождения, Ковач Денис Олегович, 1979 года рождения, Соломко Роман Иванович, 1971 года рождения, граждане Грузии Иносаридзе Сандро, брокер по имени Леван и гражданин Армении Терчанян Артур, 1985 года рождения», – заявили в ФСБ.

Представители спецслужбы со ссылкой на данные следствия заявляют, что взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг и в начале августа отправлено из морского порта Одессы в болгарский Русе.

По информации российского ведомства, с 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале «Трансальянс» груз был растаможен по правилам ЕврАзЭС, произведена подмена документов, после чего отправителем уже являлось ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» (Республика Армения, Алаверди), а получателем – ООО «Лидер» (Москва).

В ФСБ говорят, что на зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира Краснодарского края.

«При содействии Соломко, гражданина Украины Злоба Владимира Васильевича, 1987 года рождения, и еще пяти установленных россиян 7 октября документы на груз снова изменили, отправителем было указано ООО «ТЭК-34» (Ульяновск), а получателем – несуществующая фирма в Крыму.

В этот же день палеты загрузили в грузовой автомобиль россиянина Юсубова Махира, 1971 года рождения, который выехал в Симферополь, а 8 октября в 06:03 мск при следовании по Крымскому мосту осуществлен подрыв», – утверждают в ФСБ.

Ранее уже сообщалось, что водителем грузовика, который взорвался на Крымском мосту, был Махир Юсубов. Он, предположительно, получил заказ на перевозку товара через интернет. Источники в силовых структурах РФ заявляли, что водителя использовали вслепую, то есть, предположительно, он не знал о запланированном взрыве.

В ФСБ при этом утверждают, что «контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками преступной схемы транспортировки осуществлял сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины, представлявшийся «Иваном Ивановичем». В Москве говорят, что он использовал для координации как приобретенный в интернете виртуальный анонимный номер, так и зарегистрированный на гражданина Украины жителя города Кременчуг Андрейченко Сергея Владимировича, 1988 года рождения.