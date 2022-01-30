Обсуждение санкций против РФ в Сенате США «на финишной прямой»

В США Сенат находится «на финишной прямой» перед достижением соглашения о санкциях против России в связи с ее агрессивными действиями по отношению к Украине. Об этом заявили в воскресенье в эфире CNN глава сенатского комитета по международным делам демократ Боб Менендес и ведущий республиканец в этом комитете Джеймс Риш.

При этом, как следует из слов Менендеса, некоторые санкции могут быть введены в действие даже в том случае, если Россия не осуществит полномасштабного вторжения на территорию Украины, которого опасаются на Западе и в качестве возможной реакции на которое разрабатывается законопроект.

По словам сенаторов, соглашение о законопроекте может быть достигнуто уже на следующей неделе. Остается ряд разногласий, в частности по вопросу о включении в санкционный пакет газопровода «Северный поток-2», однако демократы и республиканцы выразили уверенность, что им удастся договориться по всем вопросам.

По словам Менендеса, предусмотренные законопроектом санкции, если они вступят в силу, будут «исключительно болезненными» для России и «сокрушат» ей экономику. Ранее сообщалось, что речь идет о мерах против крупнейших российских банков и российского суверенного долга. Кроме того, законопроект предусматривает введение экспортного контроля (фактически эмбарго на поставки в России определенных видов продукции) и персональные санкции против физических лиц. В санкционный список в частности может попасть и президент России Владимир Путин.

Согласно законопроекту, право вводить санкции будет предоставлено администрации, при этом часть санкций она будет обязана ввести, другие останутся на ее усмотрение.

Менендес заявил, что некоторые санкции могут быть введены и не дожидаясь возможного российского вторжения - в качестве ответа на другие враждебные действия России против Украины, такие как кибератаки или попытки дестабилизировать ситуацию в стране. Превентивные санкции призывал ввести в частности президент Украины Владимир Зеленский. Госдепартамент и Белый дом выступали против этой идеи, заявляя, что угроза санкций, а не их введение, являются средством сдерживания.

При этом, по словам сенатора, действительно «разрушительные» санкции будут введены в случае российского вторжения. Менендес предупредил, что эти санкции ударят и по мировой экономике - в частности, речь может идти о росте цен на топливо, если его поставки из России будут нарушены.

Страны Запада опасаются, что Владимир Путин в ближайшее время может распорядиться об открытом вооруженном вторжении на территорию Украины. У границ этой страны, как сообщается, сосредоточена большая группировка российских войск. США и их союзники предупреждают Москву, что вторжение будет встречено жесткими экономическими санкциями. Россия отрицает планы вторжения.

Законопроект, который обсуждается в Сенате - не единственная инициатива, связанная с разработкой санкций, однако, как ранее сообщалось, многие его положения поддержаны Белым Домом.