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Обвинение просит приговорить Навального к 13 годам колонии
Гособвинение попросило суд назначить оппозиционеру Алексею Навальному 13 лет колонии и штраф в 1,2 миллиона рублей по статьям о мошенничестве и оскорблении судьи. Суд по этому делу проходит в колонии города Покров Владимирской области, где Навальный отбывает наказание по другому делу. Это выездное заседание Лефортовского суда Москвы.
Сегодня проходят прения сторон.
Обвинение считает мошенничеством сбор пожертвований на счета основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ныне он признан российскими властями экстремистским и запрещён) и на личные счета ряда соратников Навального (против них тоже возбуждены уголовные дела, но они находятся за границей). "Средства собирались на заведомо неосуществимую цель — выдвижение Навального в президенты Российской Федерации", — сформулировал в суде прокурор суть обвинений в мошенничестве. При этом из десятков тысяч людей, жертвовавших Навальному и ФБК, в качестве потерпевших в деле фигурируют только четыре - и не все они поддержали обвинение в ходе процесса.
Навальный свою вину не признаёт, считая дело политическим. В дни заседаний по делам Навального судья Маргарита Котова созванивалась с сотрудником администрации президента Евгением Владимировым, утверждает соратник политика Иван Жданов, в распоряжении которого оказалась детализация звонков судьи.
Другие новости дня
В МИД Грузии заявили о нелегитимности соглашения о двойном гражданстве между Южной Осетией и РФ
В Министерстве иностранных дел Грузии прокомментировали внесение в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным законопроекта о ратификации соглашения о двойном гражданстве с самопровозглашенной республикой Южная Осетия.
Как заявляют в грузинском ведомстве, с международно-правовой точки зрения любое соглашение между страной-оккупантом и созданными ею марионеточными режимами не имеет юридический силы и является недействительным.
«Российская Федерация, грубо нарушая принципы международного права, еще с начала 2000-х годов использует принудительную паспортизацию населения, проживающего в оккупированных регионах Грузии, как нелегитимный шаг против Грузии и гибридный инструмент. Международное сообщество решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и едино в осуждении незаконной паспортизации Российской Федерацией оккупированных территорий и шагов, предпринятых для аннексии в целом», – заявила пресс-секретарь МИД Грузии Мари Нарчемашвили.
Отметим, что соглашение было подписано 20 сентября 2021 года. В нем говорится, что граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства приобретать гражданство другой стороны.
РФ предоставляет югоосетинским гражданам (на момент признания республики Россией – 26 августа 2008 года), достигшим совершеннолетия, право обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке. Условия приема в гражданство, порядок подачи заявлений о приеме, перечень предоставляемых документов и порядок рассмотрения заявлений устанавливает президент России.
Ракетными ударами нанесены разрушения аэропорту Днепра
В результате российских ракетных ударов в ночь на вторник нанесены масштабные разрушения аэропорту украинского города Днепр. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко.
"Разрушена взлётно-посадочная полоса, повреждён терминал, масштабные разрушения, потребуется много времени для восстановления" - написал он в фейсбуке. По словам депутата из Днепра Максима Бужанского, "у нас больше нет аэропорта". О жертвах не сообщается.
Аэропорт Днепра использовался для гражданских рейсов, в том числе международных. Нет информации о том, использовали ли его военные. Ранее ракетными ударами был выведен из строя ряд аэродромов Украины, в том числе в Виннице.
Сам город Днепр находится далеко от линии фронта, однако по нему наносятся авиаудары.
Почему президенту Грузии отказали в визитах Европу? Комментарий премьера
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили рассказал журналистам, почему правительство отказало президенту страны Саломе Зурабишвили в визитах Европу.
«Когда в Украине идет полномасштабная война, президент Грузии, главнокомандующий должен быть в стране. Это моя личная позиция и позиция всех членов правительства», – отметил Гарибашвили.
По его словам, согласно Конституции Грузии, президент должна согласовывать с правительством любой международный визит.
«По всей видимости, президента, к сожалению, ввели в заблуждение», – сказал Ираклий Гарибашвили.
Ранее стало известно, что правительство Грузии обратится в Конституционный суд страны из-за возможного нарушения президентом Конституции. В заявлении правящей партии «Грузинская мечта», в частности, говорится о том, что Зурабишвили отказывала правительству в назначении послов.
Накануне президент Саломе Зурабишвили заявила, что правительство страны ограничивает её международную деятельность, из-за чего она была вынуждена отменить рабочие встречи в Париже, Брюсселе, Берлине и Варшаве и посетить Европу в частном порядке для встречи с европейскими лидерами. В правящей партии «Грузинская мечта» назвали это нарушением Конституции.
Президент также упрекнула премьер-министра Ираклия Гарибашвили, единолично подписавшего заявку на вступление в ЕС.
Марине Овсянниковой грозит уголовное дело за антивоенную акцию в эфире
Следственный комитет начал доследственную проверку в отношении редактора Первого канала Марины Овсянниковой, которая накануне вечером в прямом эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, официального подтверждения пока нет.
Как сообщает ТАСС, проверка проводится по недавно внесённой в Уголовный кодекс статье о так называемых фейках об армии ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ")". Также, по словам источника, административное дело против Овсянниковой по статье о "дискредитации армии" возбуждать не стали, а сразу передали материалы в Следственный комитет.
По уголовному делу Овсянниковой может грозить до 10 лет лишения свободы. Сообщается, что вскоре после своей акции она была задержана, но где она сейчас - не известно. Если бы против неё было возбуждено только административное дело, через 3 часа после задержания, её должны были отпустить, но этого не произошло.
В понедельник вечером во время вечернего выпуска программы "Время" на Первом канале, который проходил в прямом эфире, в студию ворвалась женщина. Позже выяснилось, что ею оказалась редактор программы Марина Овсянникова. Она встала за спиной ведущей с плакатом с надписью: "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут" и произносит: "Остановите войну!" и "Нет войне!". После этого режиссёры программы "Время" прервали эфир кадрами заранее подготовленного сюжета.
До того, как устроить акцию, Овсянникова записала видеообращение, в котором назвала вторжение в Украину преступлением, Россию – страной-агрессором, а Владимира Путина – ответственным за эту агрессию. Овсянникова призвала "немедленно остановить братоубийственную войну" и выходить на митинги против неё, ничего не боясь. "Они не смогут пересажать нас всех", – сказала она.
Видео акции Овсянниковой и её обращение широко разошлись по соцсетям. Президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении вечером в понедельник поблагодарил её и других россиян, которые борются против войны. "Я благодарен тем россиянам, которые не прекращают попыток донести правду. Тем, кто борется с дезинформацией и рассказывает правду, реальные факты своим друзьям, своим близким и родным. И лично той девушке, которая вошла в студию Первого канала с плакатом против войны" -сказал Зеленский.
Как сообщает Varlamov News, Россию покинула, написав заявление об увольнении, ведущая НТВ Лилия Гильдеева.
- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Почти сразу же жители разных российских городов начали выходить на акции протеста. На данный момент задержано в общей сложности более 15 тысяч человек. У многих активистов проходят обыски.
- Участникам антивоенных акций, согласно российскому законодательству (в частности, согласно новому закону о наказании за "дискредитацию действий российской армии"), грозят как крупные штрафы, так и уголовное преследование.
Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович выступил против войны
Бывший помощник президента России Дмитрия Медведева и вице-премьер правительства, а ныне президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович внезапно выступил против войны России с Украиной. Об этом он заявил в интервью американскому журналу Mother Jones.
"Войны – это худшее, с чем человек может столкнуться в жизни. Любая война. Где угодно. В том числе и эта война. Войны не просто убивают бесценные жизни. Войны убивают надежды и чаяния, замораживают или разрушают отношения и связи", - приводит издание слова Дворковича.
Аркадий Дворкович сказал, что ФИДЕ осуждает любое использование военных методов для решения политических конфликтов. "Я думаю о мирных жителях Украины, включая многих игроков, которые находятся в опасности и не могут участвовать в соревнованиях или даже думать о шахматах во время войны. ФИДЕ сделает все возможное, чтобы вернуть украинцев и всех остальных к шахматам, когда позволят условия".
Ранее шахматная федерация приняла решение не допускать шахматистов из России и Беларуси к соревнованиям под национальными флагами. Российские гроссмейстеры высказывают разные мнения о войне - некоторые, как Сергей Карякин, поддержали вторжение, другие, например Ян Непомнящий, выступили против.
Дворкович считался одним из лиц, входивших в ближайшее окружение Дмитрия Медведева, нынешнего заместителя главы Совбеза России.
Правительство Грузии против президента – «Мечта» анонсирует обращение в Конституционный суд
Правительство Грузии обратится в Конституционный суд страны из-за возможного нарушения президентом Саломе Зурабишвили Конституции Грузии. В заявлении правящей партии «Грузинская мечта», в частности, говорится о том, что Зурабишвили отказывала правительству в назначении послов.
«В течение последнего года не раз были случаи, когда президент отказывала назначать представленного правительством посла или дипломатического представителя, что грубо противоречит Конституции. В течение прошедших месяцев не раз состоялись встречи представителей правительства и президента, на которых президенту не раз разъясняли содержание Конституции Грузии, однако, к сожалению, безрезультатно. В этих условиях правительство Грузии вынуждено в ближайшее время обратиться в Конституционный суд в рамках тяжбы о компетенциях и потребовать подтверждение нарушения Конституции президентом Грузии», – говорится в заявлении «Грузинской мечты».
Накануне президент Саломе Зурабишвили заявила, что правительство страны ограничивает её международную деятельность, из-за чего она была вынуждена отменить рабочие встречи в Париже, Брюсселе, Берлине и Варшаве и посетить Европу в частном порядке для встречи с европейскими лидерами. В правящей партии «Грузинская мечта» назвали это нарушением Конституции.
Президент также упрекнула премьер-министра Ираклия Гарибашвили, единолично подписавшего заявку на вступление в ЕС.
- Согласно 52-й статье Конституции Грузии, президент осуществляет представительские полномочия во внешних сношениях, ведет переговоры с иностранными государствами и международными организациями с согласия правительства.
- В Конституции также указано, что президент назначает на должность и освобождает от должности послов и руководителей дипломатических представительств Грузии по представлению правительства.
В Киеве при обстрелах в ночь на вторник снаряды попали в три многоэтажки
В Киеве в результате обстрелов в ночь на вторник погибли, по меньшей мере, 2 человека.
Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, боеприпасы попали в два многоэтажных жилых дома в Святошинском районе, один частный дом в районе Осокорки и ещё одну многоэтажку в Подольском районе украинской столицы.
"Сейчас точно известно о двух погибших, 35 спасены, один в больнице", - приводит агентство УНИАН сообщение пресс-службы Госслужбы по ЧС.
По данным "РБК-Украина", в ходе ночного обстрела в Киеве был также поврежден фасад метро. УНИАН называет станцию "Лукьяновская".
Ответственность за произошедшее украинские власти возлагают на российских военных.
В Харькове, как сообщает Украинская служба Радио Свобода, после обстрелов нашли под завалами тела семи погибших. "14 марта продолжались аварийно-спасательные работы в Киевском, Шевченковском, Новобаварском районах Харькова, а также в Изюмском районе области. В этот день спасли из-под завалов трёх человек. Нашли и вытащили из-под разрушенных конструкций семерых погибших", - говорится в сообщении местных экстренных служб.
По данным спасателей, около полуночи российские силы обстреляли торговые площадки и жилые дома в Холодногорском районе Харькова. Там произошел пожар, который тушили около 20 отделений пожарно-спасательной службы.
Боевые действия продолжаются сейчас на севере, востоке и юго-востоке Украины. По поступившим ранее данным, российские войска блокировали ряд крупных городов, в том числе Мариуполь и Чернигов, но не могут их взять.
Сепаратисты из самопровозглашенной "ЛНР" сообщают, что за минувшие сутки территория этого образования обстреливалась с украинской стороны более 10. Есть раненые (их количество не уточняется), разрушено два жилых дома, повреждены линии электропередачи.
14 марта сообщалось о взрыве в центре Донецка: ракета из комплекса "Точка-У" с кассетным боеприпасом взорвалась, убив более 20 мирных жителей. Власти "ДНР" обвиняют в ударе Киев, украинская сторона обвинения отвергает.
Российские власти, начавшие военное вторжение в Украину почти три недели назад, не раз отрицали информацию об ударах российских сил по жилым кварталам и гражданским объектам.
В Туркменистане объявили о победе Сердара Бердымухамедова на президентских выборах
Сын действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова, кандидат от правящей Демократической партии Сердар Бердымухамедов победил на выборах президента Туркменистана, получив 72,97% голосов. Об этом объявила Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов страны. Остальные восемь из девяти кандидатов, принимавших участие в выборах, набрали от 1,08% до 2,22% голосов, уточнили в избиркоме.
«В соответствии со статьей 76 Избирательного кодекса Туркменистана и на основании постановления Центральной избирательной комиссии от 14 марта 2022 года, заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов, набравший 72,97% голосов избирателей, признан избранным президентом Туркменистана», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте избиркома.
По информации комиссии, в выборах, состоявшихся 12 марта, участвовали 3 362 052 человека, или 97,17% зарегистрированных избирателей.
Как пишет туркменская служба Радио Свобода, несмотря на сообщения о массовых нарушениях в ходе голосования, государственное телевидение Туркменистана заявило, что прошедшие выборы стали наглядным свидетельством соблюдения всех «норм международного права и торжества принципов демократии».
- Туркменистан последние несколько лет переживает тяжелейший за всё время независимости экономический кризис. Сердар Бердымухамедов вместе с властью получает от своего отца в наследство страну с большими социально-экономическими проблемами. Международные правозащитные организации критикуют правительство Туркменистана за подавление политических и гражданских свобод своих граждан.
- При Гурбангулы Бердымухамедове, который руководит страной с 2006 года, уровень жизни населения резко снизился, хотя Туркменистан обладает четвертыми по объему запасами природного газа в мире. Эксперты отмечают также высокий уровень коррупции, нехватку продовольствия, высокие инфляцию, безработицу и практически полное отсутствие иностранных инвестиций.
- В первой половине февраля Гурбангулы Бердымухамедов, выступая парламенте, заявил, что намерен сложить президентские полномочия, чтобы освободить путь «молодым лидерам».
Эфир программы «Время» на Первом канале был прерван антивоенной акцией
В понедельник прямой эфир программы «Время» на Первом канале российского телевидения был прерван антивоенной акцией.
Видеозапись акции массово публикуют пользователи социальных сетей. На кадрах видно, как ведущая программы «Время» Екатерина Андреева, сидя в студии, рассказывает о планах правительства по смягчению последствий от западных санкций. В этот момент в студию вбегает неизвестная и встает за спиной ведущей с плакатом с надписью «Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут» и произносит «Остановите войну!» и «Нет войне!».
Спустя несколько секунд режиссеры программы «Время» прервали эфир кадрами заранее подготовленного сюжета.
Позже стало известно, что устроившая антивоенную акцию является сотрудницей Первого канала. Как сообщают СМИ, ее зовут Марина Овсянникова, в программе «Время» она работает редактором.
Известно также, что до того, как устроить акцию, Овсянникова записала видеообращение, в котором назвала вторжение в Украину преступлением, Россию страной-агрессором, а Владимира Путина ответственным за эту агрессию. Овсянникова призвала «немедленно остановить братоубийственную войну» и выходить на митинги против нее, ничего не боясь. «Они не смогут пересажать нас всех», – сказала она.
Овсянников выразила сожаление, что работала на Первом канале, «занимаясь кремлевской пропагандой». «Мне сейчас очень стыдно за это, что я позволяла говорить ложь и зомбировать русских людей», - подчеркнула Овсянникова.
После акции Овсянникову задержали сотрудники полиции. В данный момент она находится на допросе в ОВД.
- Российское вооруженное вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Почти сразу же жители разных российских городов начали выходить на акции протеста. На данный момент задержано в общей сложности более 15 тысяч человек. У многих активистов проходят обыски.
- Участникам антивоенных акций, согласно российскому законодательству (в частности, согласно новому закону о наказании за «дискредитацию действий российской армии»), грозят как крупные штрафы, так и уголовное преследование.
Евросоюз согласовал четвертый пакет санкций против России
Евросоюз и страны «большой семерки» (G7) завершили подготовку четвертого пакета санкций против России, сообщает Reuters со ссылкой на источники в ЕС.
Ранее, 11 марта, о новых ограничениях рассказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Среди них – отказ России в торговом торговом статусе наиболее благоприятствуемой нации. Эта мера позволит странам Запада вводить высокие тарифы на российские товары в соответствии с правилами Всемирной торговой организации (ВТО). Кроме того планируется лишить Россию членства в ведущий международных финансовых организациях, включая МВФ и Всемирный банк.
Предполагается, что также будет пополнен список россиян, на которых наложат персональные санкции. В него войдут люди из окружения президента России Владимира Путина, а также члены их семей.
Кроме того, по словам фон дер Ляйен, российскому государству и элитам могут перекрыть доступ к криптовалютам, планируется ввести запрет на экспорт в Россию любых товаров роскоши из ЕС.
«Те, кто поддерживает военную машину Путина, не должны больше иметь возможность наслаждаться роскошной жизнью, пока бомбы падают на мирных людей в Украине», - подчеркнула председатель Еврокомиссии.
Четвертый пакет санкций ЕС также коснется российского энергетического сектора.
- После вторжение России на территорию Украины 24 февраля 2022 года государства-члены ЕС и другие страны ввели несколько пакетов санкций против России. Ограничения затронули ЦБ и крупные российские банки, авиаотрасль, а также российских чиновников, включая лично президента России Владимира Путина, бизнесменов и медийных личностей, оправдывающих действия России.
Стендап-комик Данила Поперечный уехал из России
Известный российский стендап-комик Данила Поперечный уехал из России. Свое решение он объяснил угрозами в свой адрес и опасениями за свою жизнь.
«Я уехал потому, что устал каждое утро просыпаться с ощущением, что меня могут арестовать», - заявил Поперечный, добавив, что не будет делать вид будто уехал в отпуск или отметить день рождения, как это делают некоторые другие звезды шоу-бизнеса. При этом стендапер подчеркнул, что все равно считает свой отъезд «временным».
Ранее сообщалось о временных отъездах из России Ивана Урганта, Ксении Собчак и Семена Слепакова.
В понедельник издание «Агентство» сообщило также, что российские власти подготовили список артистов, чьи выступления на территории страны нежелательны из-за их публичных высказываний против военного вторжения в Украину. В список попали как украинские артисты - в частности, Светлана Лобода, Вера Брежнева, Монатик, так и российские - Валерий Меладзе, Максим Галкин, группа «Порнофильмы», и другие.
- Стендап-комик Данила Поперечный неоднократно высказывался на политические темы - как во время своих выступлений, так и отдельно от них. Он критиковал Владимира Путина и других российских чиновников, выступал на оппозиционных митингах, а два года назад оплатил крупный штраф, назначенный псковской журналистке Светлане Прокопьевой по обвинению в «оправдании терроризма».
В Минюсте Грузии опровергли информацию о засекречивании диагноза Саакашвили
Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии готова предоставить адвокатам экс-президента Михаила Саакашвили результаты проведенных медицинских обследований в случае соответствующего запроса. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном сегодня 14 марта.
Находящийся в заключении Саакашвили сегодня сообщил, что в выходной день его вывезли из тюрьмы №12 в городе Рустави в гражданскую клинику в Тбилиси, где провели электронейромиографию (ЭНМГ) и гастроскопическое исследование. Как указал экс-президент об этом не были уведомлены ни его личный врач, ни адвокаты или члены семьи. При этом Саакашвили упрекнул Минюст в том, что его диагноз скрывают, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Обвинения в том, что Минюст засекретил эту информацию, лишены каких-либо оснований. Поясняем, что Специальная пенитенциарная служба в соответствии с законом Грузии «О защите персональных данных» лишена возможности обработать информацию о состоянии здоровья без согласия осужденного, так как это особая категория информации… В случае запроса документы, связанные с проведенными исследованиями, будут переданы осужденному Михаилу Саакашвили и его правозащитникам», - говорится в заявлении.
По информации ведомства, 13 марта для проведения рекомендованных медперсоналом обследований осужденный Саакашвили был переведен в Центральную университетскую клинику имени академика Николоза Кипшидзе (Республиканская больница).
«Михаилу Саакашвили с его согласия сделали в медицинском учреждении эзофагогастродуоденоскопию и электронейромиографию, а от МРТ-обследования он отказался», - отмечено в заявлении.
В ведомстве заверили, что в тюрьме Саакашвили обеспечен всеми необходимыми лекарствами и обслуживанием квалифицированного медицинского персонала.
Как сообщил сам Саакашвили, результаты обследований показали, что в тюрьме у него развилась нейропатия, а также энцефалопатия Вернике, приводящая к двигательным и координационным нарушениям и потере памяти. Кроме того, гастроскопия выявила у него многочисленные эрозии.
Врачи Республиканской больницы, по словам экс-президента, считают, «что, если немедленно не начать серьезное лечение», болезнь будет быстро прогрессировать и «закончится инвалидизацией или смертью». Сам Саакашвили считает, что оказать ему квалифицированную помощь в пенитенциарной системе Грузии абсолютно невозможно.
Словакия высылает трёх российских дипломатов
Словакия приняла решение выслать трех сотрудников российского посольства. Они должны покинуть страну в течение 72 часов, сообщает Reuters со ссылкой на словацкое министерство иностранных дел.
Ведомство также «настоятельно призывает посольство Российской Федерации осуществлять свою деятельность в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях».
МИД России назвал высылку «необоснованной» и пообещал, что действия Словакии «не останутся без ответа».
Госдеп США: Китай готов оказать России военную поддержку
Государственный департамент США отправил союзникам документ, в котором говорится, что Китай готов оказать России военную помощь в проведении «специальной операции» в Украине. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на американских дипломатов.
О соответствующем российском запросе The Financial Times писала в воскресенье 13 марта. Собирается ли Китай помочь союзнику в будущем или уже оказывает военную поддержку, в документе, разосланном союзникам, не уточняется.
Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан планирует 14 марта обсудить этот вопрос на встрече с представителем министерства иностранных дел Китая Ян Цзечи в Риме. Салливан отметил, что предупредит китайцев, чтобы они не пытались «выручить» Россию, в том числе помогая ей справить с санкциями Запада.
«Мы видели, как Китай в основном молчаливо одобрял то, что делает Россия, отказываясь присоединиться к санкциям, обвиняя Запад и Соединенные Штаты в помощи, которую мы оказываем Украине, и заявляя, что они хотели бы видеть мирный исход, но по сути ничего не делая для его достижения», – заявил Салливан, добавив, что Китаю также могут грозить санкции в случае поддержки его союзника.
В посольстве Китая в США заявили, что им ничего не известно о запросах о помощи. Аналогичная реакция последовала от России.
- В марте 2022 года президент Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин подписали в Пекине совместное заявление, в котором их партнерство описывается как «безграничное».
- Российское вторжение на территорию Украины всячески оправдывается в китайских СМИ. В том числе там распространяется необоснованное обвинение России, согласно которому США помогли Украине построить лаборатории по биологическому оружию.
Глава МИД Грузии провел телефонный разговор со своим турецким коллегой
Вице-премьер-министр Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу. По информации МИД, министры обсудили процессы в регионе, текущую войну в Украине и создавшуюся в результате сложную обстановку в области безопасности.
«В этом контексте особо была отмечена важность активных усилий Турции по поиску путей прекращения огня и урегулирования нынешнего конфликта дипломатическим путем.
В ходе телефонного разговора детально обсуждались вызовы безопасности, стоящие перед Грузией, в том числе ситуация в оккупированных регионах Грузии. Со своей стороны, турецкая сторона еще раз подтвердила непоколебимую поддержку турецкой стороной территориальной целостности и евроатлантических устремлений Грузии и осудила нелегитимные т.н. парламентские выборы оккупированного Абхазского региона.
Министры также обсудили повестку дня двустороннего сотрудничества, в том числе возможность проведения стратегического совета высокого уровня. Министры выразили готовность продолжить интенсивный диалог и осуществить двусторонние визиты», - говорится в сообщении МИД Грузии.
Яхта Медведева сменила собственника в день начала войны в Украине
Компания однокурсника бывшего президента России Дмитрия Медведева вышла из собственников роскошной яхты из фильма Алексея Навального «Он вам не Димон» в день начала войны в Украине. Яхта «Фотиния» стоит в эллинге в Финляндии, смена собственника могла скрыть ее от санкций. Об этом сообщает Би-би-си.
Официальный собственник «Фотинии» - российская компания «Инвестиционное содружество», - рассказывает канал. До последнего времени «Инвестиционное содружество» было записано на кипрский офшор Furcina Limited. В расследовании Алексея Навального он упоминался как один из офшоров однокурсника Дмитрия Медведева Ильи Елисеева. В «Он вам не Димон» утверждалось, что предприниматель может управлять активами бывшего президента.
Теперь владелец яхты - московское акционерное общество «Константа». Ее директор Александр Мысячков связан с одной из ключевых структур в системе управления активами, которые Навальный приписал семье Медведева, говорится в расследовании Би-би-си. Медведев находится под международными санкциями из-за войны в Украине. Власти ЕС и Финляндии сейчас выясняют, должна ли приписываемая ему яхта быть арестована, - писала газета Helsinki Sanomat.
Эксперт Би-би-си предположил, что смена собственности в день начала войны должна была скрыть судно от санкций. Незадолго до ввода войск порт в Гамбурге срочно покинула яхта, которую приписывают Владимиру Путину. «Фотиния» так же поступить не могла - выйти из порта в Котке 24 февраля ей было невозможно без проводки ледоколом.
Директор киноцентра Грузии уволен, Минкультуры грозит ему уголовным делом
Директор Национального центра кинематографии Грузии Гага Чхеидзе уволен после публикации заключения аудита о его деятельности. Об этом сообщает Министерство культуры, спорта и молодежи.
«По итогам аудиторской проверки выявлены факты растраты финансовых ресурсов киноцентра, несоответствующие законодательству, серьезные нарушения в системе управления финансовыми ресурсами киноцентра, систематический характер нарушения законодательства Грузии о закупках, предположительные факты непотизма, отсутствие системы контроля и другие», - сказано в заявлении ведомства.
Для последующего реагирования заключение аудита направлено прокуратуре Грузии. Параллельно в киноцентре продолжится служебная проверка. До избрания нового директора возглавлять Национальный центр кинематографии Грузии будет первый заместитель министра культуры Карло Сихарулидзе.
После того, как в марте 2021 года министром культуры назначили Тею Цулукиани, уволены были десятки работников музеев, театров и различных ведомств, входящих в управление Минкультуры, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Министерство объясняет это реорганизацией и реформами. Тем не менее, часть специалистов считают, что их уволили из-за политических взглядов, а также критики правительства «Грузинской мечты». Некоторые научные сотрудники и деятели культуры обвиняют Цулукиани в «репрессиях», подчеркивая, что увольнения никак не связаны с реформами.
Четвёртый раунд российско-украинских переговоров «на паузе»
В четвёртом раунде российско-украинских переговоров об урегулировании вооружённого конфликта "техническая пауза до завтра". Об этом сообщил советник главы офиса президента и представитель украинской делегации Михаил Подоляк.
На этот раз делегации не встречаются лично, а проводят переговоры в режиме он-лайн. Член украинской делегации, советник Офиса президента Михаил Подоляк написал перед началом переговоров, что ожидается трудный разговор, и что украинская сторона будет настаивать на своих требованиях - среди которых прекращение огня, вывод войск и гарантии безопасности. Он высказал мнение, что российская сторона, несмотря на упорное сопротивление Украины, по-прежнему питает иллюзии, что "19 дней насилия против мирных городов - это правильная стратегия".
По словам Подоляка, переговоры также касаются гуманитарных вопросов в связи с бедственным положением мирных жителей в осаждённых городах.
Ранее представители как украинской, так и российской делегаций заявляли, что на переговорах наметился некоторый прогресс, однако не привели деталей. Власти Украины неоднократно отвергали возможность своего согласия на высказанные президентом России Владимиром Путиным требования так называемой демилитаризации Украины и признания российской аннексии Крыма и независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР". При этом в Киеве давали понять, что могут отказаться от планов вступления в НАТО, если Украина получит достаточные гарантии своей безопасности, в том числе и от России.
Первая заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в интервью Fox News заявила об определенных "признаках готовности России к серьезным переговорам" с Украиной. По её мнению, этому способствовало давление Запада на Москву. Подробностей, однако, она не привела.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник заявил, что российская специальная операция - как в Кремле называют вооружённый конфликт в Украине - "развивается по плану, будет завершена в срок и в полном объёме". При этом о каком сроке идёт речь, Песков не сказал. Представитель Владимира Путина также заявил, что российский президент в начале операции якобы приказывал не штурмовать крупные города, однако теперь не исключено, что такой штурм пожет произойти.
Первые три раунда переговоров прошли в Беларуси в конце февраля-начале марта и завершились без конкретных результатов. Боевые действия в Украине, куда Россия ввела войска 24 февраля, продолжается.
Команда Навального нашла в Италии ещё два дома Соловьева
Российский телеведущий Владимир Соловьёв, внесённый в санкционные списки ЕС за поддержку враждебных действий России против Украины, владеет большим числом числом элитной недвижимости на озере Комо в Италии, чем было арестовано у него властями страны. Такое утверждение содержится в расследовании команды Алексея Навального, выложенном в ютьюб-канале Popular Politics.
Авторы утверждают, что обнаружили в Италии ещё два особняка, связанных с телеведущим. Один, как утверждается, принадлежит самому Соловьёву, другой записан на его мать. Расследователи считают, что она пользуется виллой в пользу сына и требуют арестовать оба найденных дома.
Авторы расследования обратились с заявлением об аресте этой недвижимости в комитет финансовой безопасности Италии, следящий за соблюдением страной санкционного режима ЕС. Кроме того, они потребовали отозвать визы и виды на жительство у членов его семьи так как, по мнению команды Навального, те не могут проживать в Италии на свои, а должны пользоваться средствами ведущего. Сам он расследование пока не комментировал.
- 14 марта Государственное бюро расследований объявило, что Соловьёв получил статус подозреваемого по делу в публичных призывах к изменению государственной границы Украины, приведшей к гибели людей. Он был заочно арестован судом во Львове и будет объявлен в международный розыск.
Бжания и Бибилов выразили соболезнования в связи с гибелью жителей Донецка
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания и югоосетинский лидер Анатолий Бибилов выразили соболезнования главе т.н. «ДНР» Денису Пушилину в связи с гибелью мирных жителей в Донецке.
«Выражаю глубокие соболезнования от себя лично и народа Республики Абхазия в связи с гибелью в Донецке мирных жителей в результате ракетного удара комплексом «Точка-У» Вооруженными Силами Украины. Этот чудовищный акт агрессии не может оставить никого равнодушным. Народ Республики Абхазия разделяет боль утраты и скорбь родных и близких погибших и желает скорейшего выздоровления раненым», – отмечается в телеграмме Бжания.
По информации пресс-службы Анатолия Бибилова, югоосетинский президент провел с Денисом Пушилиным телефонный разговор.
«Именно такого рода военные преступления, продолжавшиеся на протяжении 8 лет в отношении населения ДНР и ЛНР, в отношении мирных жителей, детей, не оставили Российской Федерации другого выбора, кроме как начать специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Очевидно, что только с завершением спецоперации жители ДНР, ЛНР да и самой Украины смогут вернуться к мирной и безопасной жизни», – подчеркнул Бибилов.
Представители «ДНР» сегодня заявили об ударе по центру Донецка, который пришелся по центральной части улиц Университетская, Артема, рядом с Домом правительства. РИА Новости со ссылкой на штаб обороны «ДНР» передает, что погибли 17 человек, ранены 28 человек. Корреспондент российского агентства ТАСС сообщал, что над городом «была сбита ракета «Точка-У» ВС Украины, есть погибшие в результате падения обломков».
- Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми республиками 26 августа 2008 года, после пятидневной войны с Грузией. За исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают эти регионы как территории Грузии, находящиеся под оккупацией России.
- Южная Осетия признала независимость «ДНР» и «ЛНР» в 2014 году, а Абхазия – 25 февраля текущего года.
Михаила Саакашвили госпитализировали для проведения обследований
Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был госпитализирован в гражданскую клинику в Тбилиси для проведения обследований, а затем возвращен в тюрьму. Об этом говорится в заявлении Саакашвили, опубликованном на его странице в Facebook.
«После многомесячных просьб вчера поздно вечером меня отвезли (…) в Республиканскую больницу. Там были проведены электронейромиография (ЭНМГ) и гастроскопическое исследование. Первая процедура полностью подтвердила диагноз различных консилиумов, что в пенитенциарной системе у меня развилась нейропатия, когда невозможно чувствовать конечности и разные части тела, а также энцефалопатия Вернике, приводящая к двигательным и координационным нарушениям, потере памяти», – написал Саакашвили.
Врачи Республиканской больницы, по словам экс-президента, считают, «что, если немедленно не начать серьезное лечение», болезнь будет быстро прогрессировать и «закончится инвалидизацией или смертью».
В беседе с журналистами адвокат Саакашвили Шота Тутберидзе заявил, что проведенные исследования нельзя считать полноценными, однако, несмотря на то, они подтвердили серьезный диагноз, ранее поставленный членами консилиума, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Это означает лишь одно — если власть и пенитенциарная служба не примут во внимание советы врачей, то, в итоге, мы придем к тому результату, о котором мы давно говорим», – сказал Тутберидзе.
Саакашвили объявил голодовку сразу после задержания 1 октября 2021 года и продолжал ее в течение 50 дней. Экс-президент прошел курс реабилитации в военном госпитале Гори, а вскоре после возвращения в тюрьму снова обратился к крайней форме протеста. На этот раз он голодал 20 дней. Адвокаты говорят о серьезных проблемах со здоровьем Саакашвили, требуя перевести его в профильную клинику.
Президент Грузии отказалась возвращаться к вопросу помилования Саакашвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили не изменит позицию по вопросу помилования своего предшественника Михаила Саакашвили, несмотря на ситуацию в Украине. Об этом глава государства заявила, представляя сегодня годовой отчет в парламенте Грузии.
Саакашвили – гражданин Украины, он возглавляет Исполнительный комитет Национального совета реформ при президенте Владимире Зеленском, а в прошлом также занимал пост губернатора Одесской области. После начала полномасштабных военных действий в Украине вопрос его помилования снова стал актуален.
Зурабишвили, которая ранее заявляла, что никогда не помилует экс-лидера страны, просили пересмотреть ее позицию, напоминает агентство «Новости-Грузия».
«Я не касаюсь и не собираюсь касаться повторных обсуждений темы помилования Саакашвили, откуда бы это ни исходило. Ответ я уже однажды дала. Возвращение к этому вопросу на фоне войны в Украине служит только углублению внутренней поляризации», — сказала Зурабишвили.
Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября 2021 года. По решению грузинского суда, обвинившего Саакашвили заочно, он должен шесть лет отсидеть в тюрьме по обвинениям в злоупотреблении служебным положением. Также суд продолжает рассматривать еще три дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.
Дома Олега Дерипаски и дочери Путина захватили сквоттеры
Сквоттеры захватили дома в Лондоне и Биарицце, принадлежащие российскому миллиардеру Олегу Дерипаске и, предположительно, дочери Владимира Путина Катерине Тихоновой. Во втором планируется открыть приют для беженцев с Украины.
В Лондоне дом Олега Дерипаски, который был женат на падчерице дочери Бориса Ельцина, предшественника Путина на посту президента России, был захвачен ночью в понедельник, рассказывает таблоид The Daily Mail. Из окна на фасаде здания вывешен украинский флаг, над входом повышен плакат "Это имущество освобождено", рядом — банер с нецензурным выражением в адрес Владимира Путина с переводом на английский, свидетельствуют фотографии с места событий.
На место ночью прибыла полиция, она не вмешивается в ситуацию. The Daily Mail называет захваченный особняк "самым дорогим блокированным домом в Великобритании", оценивая его в 50 миллионов фунтов (7,1 миллиарда рублей).
Ранее в Биаррице на юге Франции активист Пьер Афнер проник на виллу, которую связывают с дочерью Путина Катериной Тихоновой и её бывшим мужем, сыном друга Путина Кириллом Шамаловым. В особняке был найден выпуск экономического журнала “Валовой внутренний продукт (ВВП)”, на всех обложках которого с 2004 по 2018 год помещалась фотография Путина. Афнер планировал открыть в особняке приют для беженцев от режима Путина, особенно — украинских, рассказало издание The Insider. Он был задержан полицией, передаёт газета Nice-Matin.
Австралия и Нидерланды официально потребовали от Москвы компенсации по делу MH17
Австралия и Нидерланды в понедельник подали совместное заявление в Международную организацию гражданской авиации с требованием обязать Россию выплатить компенсации родственникам погибших в результате катастрофы "Боинга" "Малайзийских авиалиний" над Донбассом 17 июля 2014 года.
Обе страны считают Россию ответственной за катастрофу, поскольку считают доказанным, что самолёт был сбит из российского комплекса "Бук" с территории под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов.
Большинство из 298 человек, погибших на борту самолёта, – граждане Нидерландов, погибли также более 30 граждан Австралии. Самолёт летел из Амстердама в Куала-Лумпур.
В заявлении руководства Австралии подчёркивается, что обе страны будут использовать "все доступные средства" для привлечения России к ответственности. Нидерланды подтвердили подачу заявления, отметив, что речь идёт об отдельном иске, не связанном с уголовным делом против четырёх подозреваемых в причастности к катастрофе. Его рассматривает суд в Нидерландах в отсутствие подсудимых – бывших полевых командиров и бойцов так называемой "ДНР".
Ранее были предприняты и другие шаги с целью добиться от России признания вины и выплаты компенсаций. Однако официальная Москва отказывается взять на себя вину за гибель самолёта, заявляя, что не доверяет данным международного следствия. В гибели "Боинга" Москва винит Украину, однако не приводит чёткой собственной версии случившегося 17 июля 2014 года.
Нынешнее заявление подано на фоне резкого обострения конфликта в Украине после предпринятого Россией широкомасштабного вторжения в эту страну.
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