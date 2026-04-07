«Объявлений о визите пока нет» – посольство США в Грузии

Посольство США в Грузии заявило, что на данный момент не располагает информацией о возможном визите американской делегации в апреле.

«На данном этапе у нас нет объявлений о визите», — ответили в посольстве грузинской службе Радио Свобода.

Первым о возможном визите сообщил 4 апреля председатель парламентского комитета по евроинтеграции Леван Махашвили на брифинге в офисе партии «Грузинская мечта». Он выразил надежду на «перезагрузку» отношений между Грузией и США, упомянув визит парламентской делегации в США, приезд представителя Госдепартамента и телефонный звонок госсекретаря Марко Рубио премьер-министру Ираклию Кобахидзе.

«Апрель или май — когда и в каком составе приедут американцы, это их решение. Мы готовы принять гостей в любом формате и действовать совместно с учетом интересов. Сейчас мы пытаемся восстановить стратегическое партнерство с новой повесткой дня, в том числе с учетом интересов Грузии», — сказал Махашвили.

Генеральный секретарь партии и мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил 7 апреля, что «имеет оптимистичные ожидания» по поводу визита и готов начать отношения с США «с нового листа».

«Для нас важны дружба, стратегическое партнерство, и главное — чтобы все было взаимовыгодно», — сказал Каладзе.

На данный момент многолетнее стратегическое партнёрство США с Грузией приостановлено с 30 ноября 2024 года решением администрации Джо Байдена, а против основателя и почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили введены финансовые санкции.