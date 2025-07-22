Обзор грузинской прессы

Политолог Давид Зурабишвили в разговоре с газетой «Квирис палитра» поделился своим мнением о призыве Еврокомиссии к «Грузинской мечте» выполнить выдвинутые ЕС рекомендации до конца августа, а также о том, что в ответ на «серьёзный регресс» в развитии демократии в Грузии организация рассматривает возможность приостановки безвизового режима. «Отмена безвизового режима (с Евросоюзом) может стать серьёзным поводом для «взрыва» протестов», - заявляет респондент издания.

«Протесты, так или иначе, не прекращаются, и никто на свете не сможет убедить Иванишвили, что эти протесты – действительно выражение недовольства наших граждан, а не приказ мифического «глубинного государства»… Он пытается как-то сломить протест, создать видимость того, что он всё контролирует, и как-то заставить Запад признать, что он здесь единственный (правитель) – это его задача, и он считает, что уступки Западу будут лишь проявлением его слабости. Именно поэтому он не пойдёт на компромисс», – заявил Зурабишвили.

В то же время политолог не уверен в том, что новая протестная волна сможет серьезно повлиять на ситуацию, он подчеркивает, что существует не лучший пример Беларуси.

«У нас есть пример Беларуси, когда вся страна была на улице, а правительство всё равно их подавляло. Если у правительства есть эффективный контроль и поддержка в правоохранительных органах, оно, как правило, подавляет протесты, если нет западного влияния. У «Мечты» сегодня есть поддержка в правоохранительных органах, поэтому в этом случае необходим перелом в полиции, в спецслужбах. Но сегодня мы в основном слышим от бойкотирующих (выборы), что они придут (к власти) и всех арестуют. Если сказать это полиции и спецслужбам, они, очевидно, ещё больше будут держаться за правительство. Если бы у правительства не было поддержки, оно уже было бы свергнуто, но у них есть сторонники, и нужно менять подход», - сказал Зурабишвили в интервью изданию.

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Партии «Лело – Сильная Грузия» и «Гахария – за Грузию» призывают прозападную оппозицию присоединиться к подписанному 15 июля соглашению о совместной борьбе на выборах в органы местного самоуправления.

«Наша цель неизменна – добиться новых парламентских выборов и освобождения узников совести! Этот меморандум был подписан именно в этом духе, цель которого одна – борьба всегда имеет смысл, и мы не должны сдаваться российской власти без боя», - года написал тогда лидер «Лело» Мамука Хазарадзе в социальных сетях.

При этом большинство политологов уверены, что ни одна другая оппозиционная партия, преодолевшая барьер на выборах 2024, к этому соглашению не присоединится. Профессор Международного черноморского университета Ника Читадзе в интервью газете «Резонанси» заявил:

«Возможно, «Гирчи» Яго Хвичия согласится подписать меморандум, но не думаю, что кто-то из других партий присоединится. Проблема в том, что многие оппозиционно настроенные люди не придут на избирательные участки. Я не исключаю низкой явки. Оппозиция тоже рассчитывает, что в условиях низкой явки легитимность (выборов) окажется под вопросом».

Еще один респондент «Резонанси», политолог Рамаз Сакварелидзе считает, что «чем меньше политических субъектов будет вовлечено в выборы, тем сильнее будет позиция «Мечты»».

Между тем одна из представительниц «Лело», Лана Галдава в интервью «Палитраньюс» попыталась в очередной раз прояснить позицию партии:

«Они (часть оппозиции) выбрали путь бойкота. Я уважаю их, потому что они считают путь правильным для себя, а мы считаем бойкот бездействием и пассивностью. Мы рассматриваем так называемые выборы в органы местного самоуправления как дополнительный инструмент борьбы, наряду с уличными протестами. Конечно же, два главных требования – назначение новых (парламентских) выборов и освобождение политзаключённых – были, есть и будут в нашей повестке дня в будущем… Мы считаем, что этот инструмент (участие в выборах в органы местного самоуправления) должен быть использован. Мы предпочитаем активные действия, которые выражаются в том, чтобы дать бой».

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В ближайшие дни температура воздуха в Грузии достигнет своего пика. Из Европы в Грузию накатывают волны жаркого воздуха, во время которых необычно высокая температура держится несколько дней и ночей, пишет «Квирис палитра». О том, как позаботиться о себе в таких условиях, издание поговорило с главным врачом Детской центральной больницы им. Иашвили, профессором Тбилисского государственного медицинского университета Иване Чхаидзе.

«Прежде всего, очень важно правильно питать организм водой, ведь обезвоживание – самое тяжёлое и серьёзное осложнение, которое может получить организм летом. Риск обезвоживания особенно высок у детей. Необходимо учитывать два фактора: высокая температура означает повышенное испарение и чрезмерное потоотделение, которое лишает организм большого количества жидкости… Чем младше ребенок, тем меньше ему требуется жидкости. Например, до года может быть достаточно до 1 литра (в сутки), от 1 до 4 лет – полтора литра, после 4 лет – 2 литра. Взрослому человеку следует выпивать не менее 2 литров жидкости, чтобы защитить себя от обезвоживания и других серьезных осложнений», - говорит Иване Чхаидзе.

Профессор подчеркивает, что речь не идет о лимонаде, сладких газированных или слабоалкогольных напитках, таких как пиво - их потребление «не рекомендуется, поскольку их влияние на снижение обезвоживания минимально», кроме того, употребление сладких газированных напитков «может даже усилить чувство жажды». Респондент издания рекомендует потреблять воду, в том числе минеральную, домашний фруктовый сок, чай.

«Пища же должна быть лёгкой, частоту приёмов пищи можно увеличить, а порции еды - уменьшить. Конечно, предпочтительнее фрукты и овощи, содержащие большое количество воды, например, арбуз, дыня, огурец, которые к тому же способны подавлять чувство голода… Необходимо тщательно следить за временем нахождения продукта вне холодильника. Это позволит избежать кишечных инфекций с серьёзными осложнениями, которые у маленьких детей могут быть настолько серьёзными, что могут потребовать даже госпитализации».

Иване Чхаидзе напоминает и о необходимости защиты и ухода за кожей. Если подвергать кожу воздействию прямых солнечных лучей, это может привести к серьезным повреждениям кожи и ожогам, которые болезненны и вызывают сильный дискомфорт. Однако самой большой проблемой могут стать последствия ожогов, когда даже спустя десятилетия могут развиться серьезные повреждения кожи, включая повышенный риск рака кожи, говорит профессор.

«Защита кожи делится на два аспекта: во-первых, какую одежду носить летом. Желательно, чтобы она была лёгкой, яркой, из натурального материала и закрывала как можно большую часть тела. Если есть выбор между футболкой и рубашкой с длинными рукавами, конечно же, летом можно порекомендовать длинный рукав. Также необходимо защищать голову, надевать шляпу и солнцезащитные очки. Это важно. Второй аспект – использование защитных кремов для кожи, количество и выбор которых велик. Важным является фактор защиты крема – рекомендуется 30% и более, для детей подходит 50% и более. Если человек не хочет загорать, ему, конечно, следует использовать кремы с высоким показателем защиты», - сказал Иване Чхаидзе.