Обзор грузинской прессы

Восемь оппозиционных партий призвали граждан зарегистрироваться на специальной интернет платформе – «Усиль сопротивление». «Регистрируйтесь и укрепляйте сопротивление, если вы готовы стать частью этих перемен», заявляют оппозиционные партии, которые приняли решение бойкотировать предстоящие выборы в органы местного самоуправления. Между тем «абсурдным и непродуктивным» назвал бойкот политолог Эдишер Гвенетадзе в интервью газете «Резонанси».

«Бойкот ни к чему не приведёт. Что же будет делать в это время правительство? Ничего! Оно проведёт выборы 4 октября, народ придёт и проголосует за выбранную им партию. Насколько известно, в выборах участвуют многие партии, и те, кто бойкотирует, просто останутся в стороне... Кто вообще вступит в эту платформу, те кто каждый вечер по Руставели бродит? Пусть кричат «бойкот-бойкот», и что теперь? Безумец свободен в своих действиях», — считает Эдишер Гвенетадзе.

Профессор Международного черноморского университета, политолог Ника Читадзе уверен, что цель оппозиции во время создания платформы заключалась в регистрации и присоединении к протестному движению большего числа людей – как представителей политических партий, так и гражданского общества.

«Именно поэтому представители гражданского общества в первую очередь озвучили это на Руставели, что необходимо сообща выступать не только на митингах, но и на встречах с населением региона... Нужна работа – поездки в регионы и встречи не только с оппозиционным электоратом, но и с другими (гражданами). Встречи со сторонниками укрепят поддержку, но нужно донести информацию до всего населения... «Мечта» побеждает пропагандой, а в регионах в большинстве случаев её проводят проправительственные каналы. Оппозиция должна развеять сомнения у населения и рассказать о планах на будущее, о том, что она будет делать. Объяснить им, почему Европа – это хорошо, что они не лишают нас «грузинскости», наоборот, если мы будем с Европой, мы сохраним грузинскую идентичность и грузинский суверенитет», — заявил Ника Читадзе в беседе с «Резонанси».

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Соучредитель «Ассоциаиции выездного туризма», исполнительный директор туристической компании Clark & Robinsson Мамука Келаурадзе высказал в эфире телекомпании «Палитраньюс» свои предположения о том, что может ждать Грузию в случае отмены безвизового режима с Евросоюзом. Результаты такого решения будут видны не сразу, уверен Келаурадзе, кроме того, государству будет предоставлен «льготный период» в несколько месяцев для адаптации к новым правилам.

«А точнее, для возвращения к старым – открытие консульств, визовых центров и т.д. Всё это связано со временем, расходами, нервами… В случае введения виз, конечно, подорожают путешествия, но я не думаю, что цены существенно вырастут. Если мне не изменяет память, стоимость визы составляла 35–40 евро. Не знаю, какой она будет сейчас, но то, что будет дополнительная сумма, это факт» — сказал он.

Тем не менее, отметил Келаурадзе, отмена безвизового режима ударит сразу по нескольким секторам.

«Туризм, в первую очередь, это авиакомпании, затем транспорт, гостиницы, питание и т.д. Если визовая либерализация будет отменена, мы не только столкнемся с ограничением свободного перемещения внутри Шенгенской зоны, авиакомпании потеряют пассажиров, соответственно, сократится количество рейсов и т.д. Другими словами, это комплексный вопрос», — сказал он.

Вопрос стал актуален после того, как МИД Грузии получил письмо от Европейской комиссии, в котором она потребовала от Тбилиси выполнения восьми условий до конца августа. В случае их невыполнения, безвизовый режим для Грузии может быть приостановлен.

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2024 год считался самым жарким за всю историю наблюдений на Земле до наступления лета 2025-ого, заявила в интервью газете «Квирис палитра» представительница «Движения зеленых Грузии», эколог Нино Чхобадзе. Жара становится всё более невыносимой, поскольку в это время повышается влажность, трудно дышать, и это особенно сильно ощущается в Западной Грузии, говорит респондент издания:

«Влажность высока и на востоке Грузии, особенно в Тбилиси… Проблема заключается в том, что, несмотря на обильные осадки в мае-июне, воды всё ещё не хватает. Поэтому сельское хозяйство сталкивается с проблемами. Насекомые и вредители также представляют собой угрозу, они активно размножаются в жару и могут нанести большой ущерб (сельскому хозяйству). Изменение климата негативно скажется как на сельском хозяйстве, так и на лесах – при высоких температурах ожидаются лесные пожары».

Эколог также сообщает, что в августе-сентябре в разных районах Грузии ожидается активизация оползневых процессов.

«В стране уже наблюдались оползни и наводнения. Внезапные подъёмы уровня воды зафиксированы в Лентехи и Гурии. Оползни также произошли в Харагаули и Кахетинской зоне. Согласно прогнозу, эти процессы могут усилиться… Поэтому повсеместно активно ведётся государственный мониторинг. Население также должно быть мобилизовано. Многие муниципалитеты проинформированы, и мы должны быть бдительны. Готовность населения очень важна. Западные и восточные группы геологов работают во всех таких зонах».

Что касается Тбилиси, то в столице сейчас наблюдается снижение уровня кислорода, продолжает специалист:

«Это не только проблема климата. Из-за интенсивного строительства вентиляция воздуха в столице снизилась. Например, на склонах Мтацминда было не так много зданий, реки Тбилиси также были открыты, и в городе было ветрено, воздушные массы спускались сверху и поднимались с Куры, воздух двигался. Сегодня из-за высотных зданий в городе затруднена вентиляция, что приводит к ещё большему повышению температуры и нехватке воздуха».

Эколог отмечает, что в Грузии раньше в тени никогда не фиксировалась температура воздуха 40-42 градуса, однако в этом году, согласно прогнозу погоды, ожидается повышение температуры до этой отметки в Западной Грузии, сказала Нино Чхобадзе.

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