Очевидцы сообщили об ударах по Газе после обвинений со стороны Израиля

Сектор Газа, иллюстративное фото
Израильские самолёты во вторник, по словам очевидцев, нанесли удары по городу Газа. Информация, как отмечает Reuters, поступила вскоре после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился о немедленных мощных атаках в секторе Газа, обвинив палестинскую группировку ХАМАС в нарушении соглашения о прекращении огня. ХАМАС признана террористической организацией в США и ЕС.

Что именно стало причиной для приказа Нетаньяху, в сообщении его офиса не уточняется. Ранее израильский премьер заявлял, что ХАМАС нарушила достигнутое более полумесяца назад соглашение, передав Израилю в рамках процесса возвращения тел заложников не те останки.

Источник в руководстве израильской армии проинформировал во вторник об атаке на силы ЦАХАЛ в одном из районов сектора, находящемся под контролем Израиля. Военный чиновник, слова которого приводит Reuters, назвал произошедшее «очередным вопиющим нарушением режима прекращения огня».

Израильские медиа до этого сообщили о перестрелке между израильскими силами и вооружёнными членами ХАМАС в городе Рафах на юге сектора Газа.

В ХАМАС утверждают, что соблюдают условия прекращения огня, а Биньямин Нетаньяху якобы «ищет оправдания для отказа от выполнения Израилем своих обязательств».

  • Соглашение о прекращении огня в секторе Газа, поддержанное США, вступило в силу 10 октября, положив конец двухлетней войне, начавшейся с кровопролитных нападений ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года. По условиям договора, палестинская группировка освободила всех остававшихся в её руках живых заложников в обмен на почти 2000 палестинских заключённых и лиц, оказавшихся под стражей в Израиле за время войны. Израиль со соглашению отвёл свои войска и прекратил наступление.
