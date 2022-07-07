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Одному из старейших воров в законе России дали 8,5 лет колонии
Суд в Республике Адыгея приговорил вора в законе Владимира Волкова, известного в криминальной среде как Волчок, к восьми с половиной годам колонии особого режима. Его признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Волков, которому 72 года, считается одним из старейших криминальных авторитетов в России, пишет Кавказ.Реалии. В воры в законе Волкова короновали в 1982 году, он более 38 лет руководил преступным сообществом на территории Кубани и Адыгеи.
Суд постановил, что Волков "организовывал сбор денежных средств и их траты на нужды лиц, осуществляющих преступную деятельность, участвовал в разрешении конфликтов в преступной среде и занимался покровительством". При аресте суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о передаче в бюджет государства одного миллиона долларов, которые могли принадлежать Волкову.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
- Дело Волкова поступило в суд в июле 2021 года, после чего суд более 40 раз откладывал заседания по неизвестной причине.
- В 1982 году Владимир Волков был осуждён за вымогательство, в 1994 году – за хранение наркотиков, в 2019 году – за вымогательство, использование рабского труда и мошенничество. В 2012 году Волкова объявили в федеральный розыск по обвинению в создании преступного сообщества, в 2017 году его задержали в Краснодаре.
- Статья о ворах в законе была включена в Уголовный кодекс России в 2019 году. За "занятие высшего положения в преступной иерархии" грозит до 15 лет лишения свободы и штраф до 5 миллионов рублей.
Другие новости дня
Против российского военкома Крыма возбудили уголовное дело по двум статьям
Против российского военного комиссара аннексированного Крыма Юрия Лымаря возбудили уголовное дело по двум статьям, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Крыму и Севастополю.
По утверждению следствия, он за деньги давал подчинённым поручения об освобождении граждан от призыва в армию.
Военно-следственный отдел управления ФСБ по Южному военному округу возбудил уголовное дело по статьям о злоупотреблении полномочиями и получении взятки. Военному комиссару грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что сотрудники военной контрразведки пришли к военкому с обыском, а трое его подчиненных уже находятся под следствием.
Борис Джонсон объявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании
Борис Джонсон уходит в отставку с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны. Об этом он объявил в ходе специального обращения к нации.
Джонсон будет выполнять обязанности главы партии и правительства, пока не выберут нового лидера. Выборы, предположительно, могут состояться в октябре.
Он поблагодарил граждан за "огромную привилегию" и заявил, что ему грустно покидать "лучшую работу в мире". Джонсон также отметил, что в политике нет незаменимых людей, и пообещал оказать поддержку новому лидеру.
Ранее сообщалось, что не менее 50 политиков вышли из состава британского правительства из-за потери доверия к премьер-министру Борису Джонсону. Среди ушедших в отставку есть как главы министерств, так и депутаты, которые принимают участие в работе правительства, не являясь его членами.
У такого решения нет одной конкретной причины – это целая череда скандалов, которая сопровождает правление Джонсона. Самым крупным из них оказались вечеринки в резиденции премьера, которые тот проводил во время локдаунов. На них члены кабинета выпивали и не соблюдали антиковидных мер, которые сами и установили для жителей Великобритании.
Второй по величине скандал связан с высокопоставленным членом Консервативной партии Крисом Пинчером: в нетрезвом состоянии он домогался двух мужчин в закрытом клубе. Депутата на должность назначил именно Джонсон. Премьер не обратил внимания, что Пинчер уже был фигурантом парламентского расследования о неподобающем сексуальном поведении.
В начале июня премьер-министр уже выдержал вотум недоверия, хотя перевес в его сторону был минимальным – многие главы правительства Великобритании уходили с поста и при более внушительных успехах на голосовании.
Согласно опросам YouGov, работу правительства не одобряют 60 процентов британцев, лично Джонсона – 71 процент. Если бы выборы состоялись на прошлой неделе, за лейбористов проголосовало бы больше людей, чем за консерваторов, а последние потеряли бы не меньше 26 мест в парламенте, прогнозируют социологи.
Лица, устроившие стрельбу в Цхинвали, выехали в Россию
МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия объявило в розыск четырех участников инцидента со стрельбой на улице Островского в Цхинвали.
Как сообщалось ранее, неизвестные причинили огнестрельное ранение 34-летнему жителю города, после чего скрылись с места происшествия на автомашине Mercedes-Benz E 320. Пострадавший был доставлен в больницу со сквозным ранением левого бедра.
В МВД заявляют, что установили лиц, подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались четверо жителей республики.
«По имеющейся оперативной информации, после совершения преступления подозреваемые пересекли границу Республики Южная Осетия в сторону Российской Федерации. В настоящее время принимаются меры по установлению их местонахождения и задержанию», – сказано в сообщении.
«Мечта» снизит избирательный барьер, если Грузия получит статус кандидата в ЕС
Партия «Грузинская мечта» снизит избирательный барьер на парламентских выборах 2024 года с пяти до двух процентов после того, как Грузия получит статус кандидата на членство в ЕС. Об этом объявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.
С 2024 года Грузия переходит на полностью пропорциональную избирательную систему. Проходной барьер для партий, согласно действующей Конституции, составляет пять процентов. Оппозиция требует снизить его до двух процентов.
Законопроект с конституционными поправками по этому поводу был принят в первом чтении еще в сентябре прошлого года. Однако «Грузинская мечта» позже передумала, усомнившись в целесообразности низкого барьера.
Ираклий Кобахидзе говорит, что снижение барьера не может быть условием для присвоения Грузии статуса в ЕС, так как в большинстве европейских стран проходной барьер для партий составляет именно 5%. Председатель правящей партии при этом признал, что высокий барьер увеличивает шансы на успех «Грузинской мечты», а низкий – оппозиционного «Единого национального движения».
- 23 июня лидеры стран ЕС приняли решение признать европейскую перспективу Грузии и присвоить ей статус кандидата сразу же после выполнения определенных приоритетов. Все они сформулированы в рекомендациях Ерокомиссии, состоящих из 12 пунктов. В их числе – преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы и так далее. Первую оценку выполнения условий Еврокомиссия должна провести уже в конце 2022 года.
Проект: Кремль запрещает публиковать «плохие» результаты соцопросов
Социологические центры – ВЦИОМ и ФОМ – задают респондентам вопросы "с подсказкой" и не публикуют "плохие" ответы. Делают они это по требованию Кремля. О том, как российские власти манипулируют общественным мнением с помощью соцопросов, рассказывает "Проект".
По словам собеседников "Проекта", работавших во ВЦИОМ и ФОМ, центры не публикуют значительную часть результатов соцопросов: ВЦИОМ – минимум треть, ФОМ – 50-70%. Например, про оппозиционного политика Алексея Навального ВЦИОМ спрашивает почти в каждом телефонном опросе, но результаты не публикует. Кроме того, в 2020 году власти запретили подконтрольным СМИ писать новости по данным опросов негосударственной социологической организации "Левада-центр".
Помимо этого, социологи задают респондентам вопросы "с подсказкой" – так называемые формирующие вопросы – и получают нужные Кремлю ответы. Накануне войны ВЦИОМ спросил граждан о признании независимости "ЛНР" и "ДНР": "Скажите, пожалуйста, решение президента о признании Россией независимости ДНР и ЛНР вы поддерживаете или не поддерживаете?". На самом деле это вопрос об одобрении президента, объясняет доцент Шанинки Алексей Титков.
Согласно опросам ВЦИОМ и ФОМ, абсолютное большинство опрошенных – от 65% до 76% – поддерживают вторжение в Украину. Однако социологические центры обычно не упоминают, сколько россиян отказалось отвечать на вопросы. По данным от сотрудника ФОМ, с начала войны их доля выросла на 25%: в среднем, отвечать отказываются 15 человек из 18, среди причин – фраза "Я не хочу сесть".
По словам политтехнолога, работающего с Администрацией президента, атмосфера страха в России настолько велика, что влияет на результаты опросов и всерьёз воспринимать данные социологов теперь сложно.
- Некоторые эксперты критикуют проведение соцопросов во время войны.
Уехавший после начала войны с Украиной главный раввин Москвы покинул свой пост
Главный раввин Москвы и раввин Московской хоральной синагоги Пинхас Гольдшмидт оставил свои должности. По официальной версии, он сделал это в связи с истечением контрактов. Ранее он был вынужден покинуть страну после того, как власти стали требовать от него поддержать войну с Украиной, сообщила его невестка. Сам он рассказал, что уехал из-за болезни отца.
Родившийся в Цюрихе Гольдшмидт служил в Москве с 1989 года, он впервые избран главным раввином города в 1993 году. В марте он уехал из страны. Уже после отъезда он был переизбран на пост главного городского раввина вопреки позиции российских властей, писала газета The Jerusalem Post. Издание утверждало, что его переназначение было поддержано главными раввинами Израиля.
Московская еврейская религиозная община распространила заявление Гольдшмидта, в котором он говорит, что его работа как главного раввина города "пока завершена", но он "остаётся на связи" — передаёт "Интерфакс". В тексте он поблагодарил членов сообщества. "Для меня было большой честью служить в Московской хоральной синагоге и работать во благо еврейской общины России все эти годы", — говорится в заявлении.
Credit Suisse не обслуживает Иванишвили, ссылаясь на резолюцию Европарламента
Бывший премьер-министр Грузии, основатель правящей партии и миллиардер Бидзина Иванишвили 5 июля получил письмо от швейцарской банковской группы Credit Suisse, в котором говорится, что резолюция Европарламента о возможности введения санкций против Иванишвили создала регулятивные обязательства – траст больше не сможет осуществлять свои действия без одобрения суда. Об этом говорится в заявлении компании MKD, защищающей интересы бизнесмена.
Ранее сообщалось, что Credit Suisse заморозил 2,7 млрд фунтов, принадлежащих бизнесмену, на основании того, что средства могут иметь российское происхождение. Этому предшествовала задержка транзакции в марте более чем на месяц, что повлекло за собой финансовые убытки бизнесмена. В швейцарском банке это решение объяснили геополитической ситуацией в Восточной Европе, но наблюдатели расценили его как сигнал со стороны Запада. А в июне Европарламент принял резолюцию, в том числе, призывающую ввести персональные санкции против Бидзины Иванишвили, пишет СОВА.
В компании MKD подчеркивают: даже если в отношении бизнесмена будут введены санкции, это не отменяет обязательств траста перед бенефициаром. Кроме того, как отмечается в заявлении, для Иванишвили очевидно: действия банка ставят целью оказать политическое давление на клиента. И в случае необходимости, он готов лично рассказать детали.
«Пренебрежение интересами бенефициара со стороны трастовой структуры банка началось еще в марте 2022 года, когда на исполнение поручения бенефициара о переводе потребовался один месяц. Именно во время этого банк впервые указал, что его бездействие и невыполнение задания клиента связаны с геополитическими событиями в Восточной Европе. Было понятно, что речь идет о продолжающейся войне в Украине, впрочем, совершенно неясно, какую связь имел бенефициар с упомянутыми «геополитическими событиями». Хотя в банке пояснили, что бенефициар не является гражданином России, не имеет бизнес-интересов в России, не находится под санкциями и не может быть ограничен в распоряжении собственными средствами из-за войны в Украине по другим причинам, на выполнение задачи все же ушел один месяц», – сказано в заявлении.
Затем, как отмечают в компании, выяснилось, что на этом проблемы Иванишвили не заканчивались, а «волна давления» на клиента только увеличивается:
«Уже 11 апреля 2022 года в ответ на просьбу о перечислении определенных средств, траст четырежды задавал бенефициару идентичные вопросы: 13 апреля, 20 апреля, 5 мая и 20 мая, хотя получил полные, исчерпывающую информацию в ответе на первый же вопрос».
Защитники интересов Иванишвили отмечают, что тот интересовался у траста, какая дополнительная информация или какие документы требуются от бенефициара, но в банке повторяли одни и те же вопросы, на которые уже были даны ответы.
«Даже сегодня, по прошествии трех месяцев, обязательства траста перед бенефициаром по-прежнему игнорируются, хотя для нарушения прав клиента был найден новый, явно политический повод. Именно это странное, ошеломляющее послание клиент хочет донести до грузинского общества, поскольку ряд обстоятельств дает г-ну Иванишвили повод делать выводы о том, что действия банка связаны с текущими событиями во внутриполитической жизни Грузии», – говорится в заявлении.
В MKD отмечают, что резолюция Европарламента носит рекомендательный характер и не влечет никаких юридических последствий. В компании считают неуместными попытки банка сослаться на абстрактные «регуляторные обязательства».
Граница Армении и Турции может открыться для граждан третьих стран
Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал «скоординированно работать с соответствующими ведомствами Турции» для скорейшей реализации договоренностей Еревана и Анкары.
Речь идёт, в частности, об открытии границы между Арменией и Турцией для граждан третьих стран, а также об осуществлении грузовых авиаперевозок из Турции в Армению и в обратном направлении. Об этом договорились специальные представители Армении и Турции – Рубен Рубинян и Сердар Кылыч.
«Политическая договоренность есть, но от этой работы зависит ее выполнение, и задача, которую я ставлю вам, заключается в том, чтобы работать скоординированно, чтобы мы могли реализовать достигнутые договоренности как можно скорее», – заявил Пашинян.
Процесс армяно-турецкого урегулирования вступил в предметную фазу в конце прошлого года, когда стороны назначили специальных представителей для начала переговоров. В Вене 1 июля состоялась уже четвертая встреча Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча. Единственным существенным итогом более чем полугодовых переговоров пока является восстановление прямого авиасообщения между двумя странами, которое было приостановлено в конце 2019 года.
Британские СМИ: Борис Джонсон уйдёт в отставку
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уйдёт в отставку 7 июля. Об этом сообщили британские каналы ITV и Sky News, и газеты The Mirror и The Sun. Канал Би-би-си сообщает, что премьер-министр выступит с обращением в середине дня.
Ранее с премьер-министром фактически отказалось работать его же правительство. Более 50 членов кабинета и высокопоставленных чиновников ушли в отставку.
Назначенный Джонсоном 5 июля министр финансов Надхим Захави утром 7 июля призвал премьер-министра уйти в отставку. 7 июля от своей должности отказалась министр образования Мишель Доунлан, назначенная на этот пост двумя днями ранее.
Би-би-си и The Sun сообщает, что после ухода в отставку Джонсон продолжит исполнять обязанности премьер-министра до выборов главы правящей Консервативной партии, которые состоятся до или в начале осени.
Согласно опросам YouGov, работу правительства не одобряют 60 процентов британцев, лично Джонсона — 71 процент. Большинство членов Консервативной партии, к которой принадлежит Джонсон, требуют его отставки, утверждают социологи.
Отставка премьер-министра не означает автоматического проведения новых выборов. Однако их требует оппозиция. Согласно опросам, Консервативная партия могла бы получить на них сокрушительное поражение.
Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала Россию прекратить оккупацию грузинских территорий
Парламентская ассамблея ОБСЕ призывает Российскую Федерацию прекратить оккупацию грузинских территорий – Абхазии и Цхинвальского региона, а также принять конструктивное участие в Женевских международных дискуссиях. Декларация принята по итогам ежегодной сессии, прошедшей в Бирмингеме 2-6 июля.
Осуждая полномасштабное военное вторжение и агрессивную войну России против Украины, в Парламентской ассамблее ОБСЕ также указывают на «прежние агрессивные насильственные действия Российской Федерации в отношении других государств-участников, в том числе Грузии и Молдовы».
«Российская Федерация поддерживает неприемлемые условия, позволяющие ей до сих пор фактически оккупировать или контролировать часть территории этих государств-участников», – сказано в документе.
Парламентская ассамблея ОБСЕ выразила «глубокое сожаление в связи с неурегулированным конфликтом между Российской Федерацией и Грузией» и подчеркнула «необходимость всестороннего выполнения Российской Федерацией положений заключенного 12 августа 2008 года при посредничестве ЕС соглашения о прекращении огня», а также решения Европейского суда по правам человека, вынесенного в январе 2021 года.
В декларации также осуждается «деградация обстановки в области прав человека и гуманитарного положения дел в оккупированных Россией регионах Грузии – Абхазии и Цхинвальском регионе/Южная Осетия». Речь идет о нарушениях основных свобод и прав местных жителей, различных формах дискриминации этнического грузинского населения, а также уничтожении и изменении характерных грузинских черт памятников грузинского культурного наследия, что «является прямым следствием продолжающейся оккупации и политики «русификации», осуществляемых Российской Федерацией».
Перевод $890 тыс. для посольства России в Болгарии заблокирован
Перевод на счёт посольства России в Софии на сумму 890 тысяч долларов заблокировали из-за санкций Евросоюза. Об этом сообщил министр финансов Болгарии Асен Василев, передаёт Болгарское национальное радио.
По словам министра, российская дипмиссия сообщила, что деньги предназначены для выплаты зарплат сотрудникам и запросила снять санкции для этого перевода.Отмена согласовывается с Еврокомиссией.
Василев отметил, что блокировка произошла автоматически на основании санкций ЕС.
Некоторые болгарские парламентарии опасаются, что российская сторона в ответ может заблокировать счета болгарских дипломатов в Москве.
В посольстве России подтвердили ТАСС информацию о блокировке перевода, но комментировать не стали.
- 28 июня Болгария сообщила о высылке 70 дипломатов и технических сотрудников посольства России. Российские власти заявляют, что работа посольства и генконсульств теперь "фактически парализована".
- София отвергла призыв российского посольства пересмотреть решение о высылке. В заявлении дипмиссии говорилось, что, если решение не будет пересмотрено, посольство в Софии может быть закрыто.
- Исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Кирил Петков заявил, что в стране останутся 43 российских дипломата, и назвал это достаточным количеством. В ЕС также отвергли российские претензии.
- МИД России пообещал принять ответные меры.
Цены нефти резко упали из-за ожидаемого падения спроса
Цены нефти в среду впервые с конца апреля упали ниже 100 долларов за баррель. Это резкое падение цен эксперты объясняют повышающейся вероятностью рецессии и падения спроса на горючее.
Цена нефти марки Brent снизилась в среду на 3 процента до 99 долларов 61 цента за баррель. Добываемая в США нефть стоила 98 долларов 53 цента. Месяц назад за баррель давали 120 долларов.
Газета New York Times цитирует аналитиков, предсказывающих дальнейшее удешевление нефти если ожидания экономического спада в США материализуются. Цены нефти будут диктовать два фактора: серьезность рецессии и спрос на энергоносители в Китае, где экономическая активность сдерживается ограничениями, введенными в ходе борьбе с пандемией коронавируса.
По данным агентства Bloomberg, Соединенные Штаты продолжают обсуждать с союзниками идею введения ограничения цен на импортируемую российскую нефть - от 40 до 60 долларов за баррель. Цель - резко ограничить доходы экспортные доходы России, одновременно сохраняя доступ к российской нефти для мировых потребителей. Отказ нескольких западных стран от импорта нефти из России привел к резкому увеличению российского экспорта в Индию и Китай, покупающим российскую нефть с большими скидками. США надеются, что новые предложения будут достаточно привлекательными для Пекина и Дели и они присоединятся к новому импортному режиму.
Когда новые правила могут вступить в силу неизвестно. На пути их осуществления остается немало препятствий, говорят собеседники Bloomberg.
Американская Starbucks нашла покупателя на российский бизнес
Американская сеть кофеен Starbucks, которая после начала российского военного вторжения в Украину объявила об уходе из России, нашла покупателя на российский бизнес. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на двух консультантов компании. Её может приобрети российский ресторатор Антон Пинский. Эту информацию также подтвердил один из знакомых бизнесмена.
По словам собеседников издания, сделка может быть закрыта уже в 20-х числах июля. Она подразумевает право аренды на все площади кофеен Starbucks с ремонтом, но без возможности использования продукции и технологий Starbucks, а также помещение в торговом центре "Пушкино Парк", находящееся в собственности компании.
Новому владельцу сети кофеен предстоит провести ребрендинг по аналогии с американской сетью ресторанов "Макдоналдс", которую приобрел российский предприниматель Александр Говор и переименовал во "Вкусно — и точка!", утверждает источник газеты.
При этом сам Пинский не подтвердил информацию о сделке. В Starbucks и ФАС не ответили на запросы «Ведомостей».
Американская сеть кофеен проработала на россиском рынке 15 лет. В стране насчитывается около 130 заведений Starbucks . В начале марта компания объявила о приостановке деятельности в России, а 23 мая сообщила об окончательном уходе с российского рынка.
- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
Макфол: граждане Грузии могут попасть в санкционный план Украины
Международная рабочая группа по санкциям против России при президенте Украины Владимире Зеленском обсуждает санкции против граждан Грузии и Беларуси.
Об этом сообщил координатор группы, экс-посол США в России, бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Макфол в интервью PalitraNews.
«Мы обсуждаем [введение санкций против] людей из Грузии и Беларуси, и я думаю, это должно быть сделано. Пока что я не буду называть фамилии, поскольку мы должны достичь соглашения по этому поводу, однако я думаю, что в вашей стране и Беларуси непременно будут индивиды, которые поддерживают путинскую войну и должны знать о последствиях», – сказал Макфол.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», дипломат подчеркнул, что группа, которую он координирует, «является международной, независимой и беспартийной» и «находится в тесной координации с украинским, британским, американским правительствами». Входящие в нее эксперты помогают правительствам и компаниям всего мира в формулировании предложений по санкциям, которые могли бы принудить Кремль к скорейшему прекращению войны в Украине.
Впервые группа обнародовала рекомендации по санкциям в апреле текущего года. По словам Макфола, сейчас они работают над очередным расширением списка.
В США юристы зарегистрировались иноагентами для Абрамовича
Юристы американской фирмы Kobre & Kim зарегистрировались в Минюсте США в качестве иноагентов, чтобы представлять интересы российского миллиардера Романа Абрамовича. Об этом пишет The Wall Street Journal. Издание обращает внимание, что это первый подобный случай после начала войны России с Украиной.
По словам одного из собеседников газеты, Абрамович нанял Kobre & Kim для юридических консультаций и не намерен заниматься лоббированием в США через фирму. По закону США, те, кто занимается политической деятельностью для иностранных правительств, организаций или людей, должны регистрироваться в Минюсте.
The Wall Street Journal напоминает, что в России тоже есть законодательство об «иноагентах». Оно отличается от американского, хотя российские власти утверждают обратное.
Издание пишет, что в законодательстве США четко указано, что иностранный агент должен работать в интересах конкретного иностранного юридического или физического лица. В отчетных документах агент раскрывает свое имя и конкретные платежи за оказанные услуги.
В российском законе даже в его первоначальной редакции речь шла о неопределенном иностранном финансировании. В новом законе об «иноагентах», она стала еще более расплывчатой, пишет газета.
Роман Абрамович находится под санкциями Евросоюза и Великобритании. США ограничения в отношении миллиардера не вводили, но выдали ордер на арест двух самолетов олигарха. Соединенные Штаты допускали, что Абрамович может выступить посредником в урегулировании российско-украинского конфликта.
СМИ: более пятидесяти заключенных РФ уже отправили воевать в Украину
Более пятидесяти заключенных, содержавшихся в исправительных колониях №6 и №7 Санкт-Петербурга, отправили в Ростовскую область, дав им считанные минуты на сборы и отказав в звонках родным, сообщают издания «Важные истории» и «Вот Так» со ссылкой на свои источники. Журналисты утверждают, что заключенных отправили для дальнейшей переброски на восток Украины и участия в боевых действиях на этой территории.
Ранее сообщалось, что в нескольких петербургских колониях появились вербовщики российской частной военной компании «Вагнер», которая принимает активное участие в боевых действиях в Украине. Об этом журналистам рассказали родственники заключенных. Взамен поездки на войну им якобы обещают 200 тысяч рублей за полгода службы и амнистию, а в случае гибели – выплату родственникам до пяти миллионов рублей в качестве компенсации.
- «Группа Вагнера», или «частная военная компания Вагнера» – неофициальное вооруженное формирование, которое считают аффилированным с приближенным к Владимиру Путину бизнесменом Евгением Пригожиным (сам Пригожин он это отрицает). Наемники «ЧВК Вагнера» участвовали в спецоперациях в Сирии, Мали, Центральноафриканской Республике и других регионах, где у России есть военные интересы, а также с 2014 года оказывали помощь сепаратистским вооруженным формированиям в Донецкой и Луганской областях Украины. По многочисленным свидетельствам, ЧВК участвует и в нынешней войне России против Украины.
Российский бизнесмен Шалва Бреус откроет музей в бывшей Михайловской больнице в Тбилиси
Российский бизнесмен Шалва Бреус планирует открыть Музей современного искусства в бывшей Михайловской больнице в историческом центре Тбилиси. Презентация проекта состоялась сегодня, 6 июля, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Принадлежащая Бреусу компания Hans Ltd в марте приобрела объект через аукцион за более чем 16 миллионов лари (5,5 миллиона долларов). Других претендентов на лот не было. Согласно условиям аукциона, в музей Бреус должен инвестировать 30 миллионов лари (10,5 миллиона долларов) в течение пяти лет. Поскольку здание больницы является памятником культурного наследия, радикально менять его нельзя. К проекту будут подключены специалисты, которые имеют большой опыт работы в сфере музейной архитектуры. Все они уже прибыли в Тбилиси.
В команде бизнесмена настаивают, что проект «чисто социальный и культурный» и не принесет прибыли. Одновременно они подчеркивают, что в качестве локации рассматривали и другие «архитектурно интересные места и памятники» в Венеции, Москве и Брюсселе, но, в конечном счете, выбор остановили на Тбилиси.
Бреус – уроженец Батуми. Одновременно он является гражданином Грузии и России.
В конце 90-х Бреус занимал пост заместителя губернатора Красноярского края. В 2004 году стал владельцем целлюлозно-бумажного комбината «Волга», одного из ведущих производителей газетной бумаги в России. Некоторые его бизнес-партнеры попали под санкции после вторжения России в Украину.
Грузинские оппозиционные телеканалы подозревают, что Бреусу удалось заполучить здание Михайловской больницы на очень выгодных условиях благодаря связям с основателем правящей партии «Грузинская мечта», миллиардером Бидзиной Иванишвили.
- Михайловская больница появилась в Тбилиси в середине XIX века. Возводить первое на Кавказе медицинское учреждение было поручено известному архитектору немецкого происхождения Зальцману. Строительство больницы на Михайловском проспекте было завершено в 1865 году. Официально больницу учредили 8 ноября 1868 года, а переименовали в Михайловскую уже в 1882 году.
- В 2018 году здание в стиле модерн впервые выставили на аукцион в рамках государственной программы «50 объектов для твоей гостиницы». Тогда начальная цена лота составила 35 миллионов лари (12,3 миллиона долларов). Предложение не заинтересовало. Продать больницу удалось с четвертой попытки.
Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, в ходе разговора Пашинян и Путин коснулись ряда вопросов армяно-российской двусторонней повестки, а также региональных проблем и ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
Стороны обсудили процесс реализации договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.
Стороны обсудили процесс реализации договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.
По сообщению российской стороны, Никол Пашинян информировал Владимира Путина о прошедших в последнее время контактах, направленных на нормализацию отношений между Арменией и Турцией.
Более 30 человек покинули правительство Британии из-за Джонсона
Более 30 человек покинули правительство Великобритании из-за потери доверия к премьер-министру Борису Джонсону. Среди ушедших в отставку есть как главы министерств, так и депутаты, которые принимают участие в работе правительства, не являясь его членами.
Вчера свои посты оставили министры здравоохранения и финансов. Причиной послужило назначение Джонсоном на должность члена парламента Криса Пинчера. Члена Консервативной партии уличили в сексуальных домогательствах в состоянии алкогольного опьянения. Неделю назад Пинчер покинул свой пост.
Сегодня несколько уволившихся министров обратились к Джонсону с письмом, в котором призвали премьера оставить должность. Политик в ответ заявил, что не собирается это делать.
Комитет британской Консервативной партии в понедельник, 11 июня, проведет выборы собственного руководства, до этого момента правила смены партийного лидера, которым сейчас является Джонсон, останутся неизменными, передает телеканал Sky News со ссылкой на партийные источники.
Отставки британских министров и депутатов проходят на фоне активной внутрипартийной критики Джонсона. В апреле он стал первым в истории премьер-министром, уличенным в нарушении закона во время пребывания на своем посту. Тогда он был оштрафован за участие в вечеринке во время всеобщего карантина, объявленного из-за пандемии COVID-19 его же правительством.
В начале июня Джонсон выиграл голосование по вотуму недоверия, выдвинутому против него его коллегами по Консервативной партии.
Согласно опросам, работу премьера не одобряют более 70 процентов британцев.
Мишель подтвердил, что Грузия получит статус кандидата в ЕС после выполнения условий
Грузия получит статус кандидата на вступление в ЕС после того, как выполнит рекомендации Еврокомиссии, сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель, выступая сегодня, 6 июля, в Европарламенте.
«Варварская война Кремля против Украины ознаменовала тектонический сдвиг на нашем континенте и создала новую геополитическую реальность. На прошлой неделе вместе с 27 лидерами ЕС мы приняли ряд важных геополитических решений. Во-первых, мы решили признать европейскую перспективу Украины, Молдовы и Грузии. Будущее этих стран и их народов - в ЕС», - цитирует Мишеля агентство «Новости-Грузия».
По его словам, лидеры государств-членов ЕС также обсудили идею создания «европейского политического сообщества», участвовать в котором, в том числе, смогут государства, которые стремятся к вступлению в сообщество. Как указал Мишель, речь идет о «достаточно мягкой и гибкой политической платформе», которая будет работать по таким темам как энергетика, безопасность, здравоохранение.
Рекомендации Еврокомиссии для Грузии состоят из 12 пунктов. В их числе преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы. Оценить, справилась ли Грузия с выполнением условий, должны уже в конце 2022 года.
Российский суд остановил экспорт нефти из Казахстана
В Новороссийске Приморский районный суд вынес решение о приостановке действия морского нефтяного терминала Каспийского трубопроводного консорциума на тридцать дней. Через него экспортируется более 80% всей добываемой в Казахстане нефти.
В решении суда говорится, что приостановка действия терминала необходима для устранения нарушений в документах, выявленных в апреле Ространснадзором, передаёт "Интерфакс". Сам консорциум подал апелляцию, указав, что остановка прокачки нефти приведет к необратимым повреждениям оборудования.
Российский суд заблокировал поставки нефти вскоре после того, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем предложил "стабилизировать ситуацию" на рынках углеводородов в мире. Многие российские СМИ цитировали эту часть беседы как предложение заменить для Евросоюза российскую нефть, попавшую под санкции ЕС.
Владелец морского терминала, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), будет обжаловать решение в вышестоящем суде. Каспийский трубопроводный консорциум ежедневно он поставляет партнерам до 51,2 миллионов баррелей сырой нефти, что составляет 1% от мирового объема нефти. 31% акций КТК принадлежит Российской Федерации, 20,75% - Казахстану; другими акционерами являются иностранные компании, например, американские Chevron и Mobil и итальянская Eni.
После начала военного вторжения России в Украину США и Евросоюз наложили экономические санкции на российскую нефть, однако они не касались транзита казахстанской и иной иностранной нефти через российские терминалы, где ее загружают в танкеры и доставляют потребителям в разных странах мира. Санкции против России привели к сокращению экспорта российских энергоносителей и росту цен на международном нефтяном рынке.
1500 легковых автомобилей стоят в очереди на выезд из России в Грузию
1500 легковых автомобилей стоят в очереди перед «Верхним Ларсом» на выезд из России в Грузию, сообщает Северо-Осетинская таможня.
По информации ведомства, за минувшие сутки Россию покинули 1273 машины.
«Таможенники пропускают в десять раз больше автомобилей, чем предусмотрено: по проекту – 200 авто в сутки на въезд и выезд, по факту – более двух тысяч», – сказано в заявлении таможни.
Граждан, планирующих поездку в Грузию, предупреждают, что необходимо учитывать ограниченную пропускную способность Верхнего Ларса.
«Образование очередей перед пунктом пропуска Верхний Ларс связано с тем, что 18 мая сняты ограничения на перемещение физических лиц в Грузию, а также с сезоном отпусков», – заявляют в Северо-Осетинской таможне.
Во Владикавказе напоминают, что в настоящее время в пункте пропуска «Верхний Ларс» проводится реконструкция. В ближайшее время планируется открытие 12 дополнительных полос движения, что позволит увеличить пропускную способность, говорится в заявлении ведомства.
Ранее сообщалось, что время ожидания на проезд из России в Грузию доходит до суток.
ЕСПЧ присудил 377 тысяч евро 12 россиянам, избитым в полиции
Европейский суд по правам человека постановил выплатить компенсации двенадцати россиянам, пожаловавшимся на избиения и пытки в полиции. Общая сумма компенсаций составляет 377 тысяч евро. Суд решил, что заявители подвергались бесчеловечному и унижающему достоинство обращению, а в двух случаях пыткам, что нарушает положения Конвенцию о правах человека.
Один из заявителей пережил пытки в полиции Сочи в 2013 году. Полицейские задержали его по подозрению в краже кабеля, избивали и пытали. У пострадавшего было зафиксировано сотрясение мозга, многочисленные ушибы, переломы зубов, следы сексуального насилия. С заявлением на полицейских он обратился в Следственный комитет России, но в итоге на него самого завели дело за ложный донос на полицейских и осудили.
Еще два заявителя, Вячеслав и Геннадий Пискуновы, подверглись пыткам в полиции Саранска в 2013 году. Их задержали по подозрению в убийстве и стали выбивать из них признание. ЕСПЧ присудил Вячеславу 52 тысячи евро компенсации, а Геннадию – 26 тысяч евро.
Анатолий Жуков был избит полицейскими у себя дома в Иванове в 2016 году. Полицию вызвала его жена после семейной ссоры. Избитый полицией Жуков был госпитализирован, в больнице ему поставили диагноз "пневмоторакс" и сделали экстренную операцию. Выписавшись из больницы, Жуков обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлении, но в возбуждении дела против полицейских было отказано. ЕСПЧ присудил Жукову 26 тысяч евро компенсации. Остальные дела, переданные в ЕСПЧ, похожи на приведённые случаи.
В ЕСПЧ отметили, что ни в одном случае полиция не смогла выполнить свои обязанности по проведению эффективного расследования. Также суд подчеркнул, что следственные органы России, отказывая в возбуждении дел против полицейских, основывали свои выводы в основном на заявлениях причастных к делу сотрудников, а жалобы потерпевших игнорировали.
Заявители, скорее всего, не смогут получить компенсации. Россия была исключена из Совета Европы 15 марта. Москва не исполняет решения ЕСПЧ, принятые после этой даты: соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 11 июня.
Глава Донецкой области призвал жителей эвакуироваться
Глава администрации Донецкой области Украины Павел Кириленко призвал жителей населённых пунктов, остающихся под контролем Украины, эвакуироваться, чтобы уберечь себя от обстрелов со стороны наступающих российских войск и чтобы дать возможность украинским военным более эффективно защищаться.
"Судьбу всей страны решит Донецкая область. Когда людей станет меньше, мы сможем сосредоточиться на враге и выполнении своих основных задач" - заявил Кириленко во вторник на пресс-конференции в Краматорске, где расположена областная администрация.
По оценкам, в подконтрольных Украине районах области остаётся более 350 тысяч мирных жителей.
Неясно, будет ли эвакуация проводиться централизованно, или же граждане должны попытаться выехать самостоятельно.
Российские войска сейчас наступают в Донецкой области с севера и с востока. Главным направлением удара на севере области является Славянск, на востоке области боевые действия идут под городами Северск и Бахмут. Западнее этих городов расположены Краматорск, Дружковка, Константиновка и Торецк; далее на запад до самой границы Донецкой области крупных городов уже нет. В последние дни сообщается об обстрелах Славянска, в среду в результате обстрела Торецка, как утверждают украинские СМИ, были разрушены жилые дома, под завалами могут быть люди.
- Официальная Москва считает Донецкую область независимой республикой - так называемой "ДНР". Одной из целей войны в Москве называют "защиту" территории "ДНР", при этом, судя по высказываниям официальных лиц, российские военные не намерены останавливаться на границах области, даже если им удастся взять под контроль её территорию. Такого же мнения придерживаются аналитики американского Института изучения войны (ISW), там считают, что целями России остаётся смена режима в Киеве и подрыв суверенитета Украины.
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