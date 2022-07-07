Одному из старейших воров в законе России дали 8,5 лет колонии

Бывший премьер-министр Грузии, основатель правящей партии и миллиардер Бидзина Иванишвили 5 июля получил письмо от швейцарской банковской группы Credit Suisse, в котором говорится, что резолюция Европарламента о возможности введения санкций против Иванишвили создала регулятивные обязательства – траст больше не сможет осуществлять свои действия без одобрения суда. Об этом говорится в заявлении компании MKD, защищающей интересы бизнесмена.

Ранее сообщалось, что Credit Suisse заморозил 2,7 млрд фунтов, принадлежащих бизнесмену, на основании того, что средства могут иметь российское происхождение. Этому предшествовала задержка транзакции в марте более чем на месяц, что повлекло за собой финансовые убытки бизнесмена. В швейцарском банке это решение объяснили геополитической ситуацией в Восточной Европе, но наблюдатели расценили его как сигнал со стороны Запада. А в июне Европарламент принял резолюцию, в том числе, призывающую ввести персональные санкции против Бидзины Иванишвили, пишет СОВА.

В компании MKD подчеркивают: даже если в отношении бизнесмена будут введены санкции, это не отменяет обязательств траста перед бенефициаром. Кроме того, как отмечается в заявлении, для Иванишвили очевидно: действия банка ставят целью оказать политическое давление на клиента. И в случае необходимости, он готов лично рассказать детали.

«Пренебрежение интересами бенефициара со стороны трастовой структуры банка началось еще в марте 2022 года, когда на исполнение поручения бенефициара о переводе потребовался один месяц. Именно во время этого банк впервые указал, что его бездействие и невыполнение задания клиента связаны с геополитическими событиями в Восточной Европе. Было понятно, что речь идет о продолжающейся войне в Украине, впрочем, совершенно неясно, какую связь имел бенефициар с упомянутыми «геополитическими событиями». Хотя в банке пояснили, что бенефициар не является гражданином России, не имеет бизнес-интересов в России, не находится под санкциями и не может быть ограничен в распоряжении собственными средствами из-за войны в Украине по другим причинам, на выполнение задачи все же ушел один месяц», – сказано в заявлении.

Затем, как отмечают в компании, выяснилось, что на этом проблемы Иванишвили не заканчивались, а «волна давления» на клиента только увеличивается:

«Уже 11 апреля 2022 года в ответ на просьбу о перечислении определенных средств, траст четырежды задавал бенефициару идентичные вопросы: 13 апреля, 20 апреля, 5 мая и 20 мая, хотя получил полные, исчерпывающую информацию в ответе на первый же вопрос».

Защитники интересов Иванишвили отмечают, что тот интересовался у траста, какая дополнительная информация или какие документы требуются от бенефициара, но в банке повторяли одни и те же вопросы, на которые уже были даны ответы.

«Даже сегодня, по прошествии трех месяцев, обязательства траста перед бенефициаром по-прежнему игнорируются, хотя для нарушения прав клиента был найден новый, явно политический повод. Именно это странное, ошеломляющее послание клиент хочет донести до грузинского общества, поскольку ряд обстоятельств дает г-ну Иванишвили повод делать выводы о том, что действия банка связаны с текущими событиями во внутриполитической жизни Грузии», – говорится в заявлении.

В MKD отмечают, что резолюция Европарламента носит рекомендательный характер и не влечет никаких юридических последствий. В компании считают неуместными попытки банка сослаться на абстрактные «регуляторные обязательства».