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Одобрено всемирное соглашение о защите Мирового океана
Почти 200 стран-членов ООН одобрили вечером в субботу соглашение о защите Мирового океана. Согласно договору, к 2030 году около 30 процентов океанских вод станут охраняемой акваторией. Это позволит защитить и восстановить морскую флору и фауну.
Предметом соглашения является так называемое открытое море - международные океанские воды вне государственных границ. Документ готовился почти два десятилетия. Страны долго не могли прийти к общему мнению, в основном из-за разногласий относительно квот на рыболовство. Теперь текст соглашения больше не будет пересматриваться, странам-участницам осталось лишь формально ратифицировать его.
Договор предусматривает создание охраняемых морских зон. Сейчас охраняются всего 1,2 процента океана. По соглашению под охрану должна попасть треть всех нейтральных вод. Рыболовство, судоходство и глубоководное бурение в охраняемых зонах будут возможны только после комплексной экологической оценки.
Мировой океан - уникальная экосистема, источник пропитания для миллиардов людей. Он играет ключевую роль в регулировании климата, поглощая более 90% избыточного тепла на планете. Сейчас многие морские виды находятся под угрозой вымирания из-за чрезмерного вылова, глобального потепления, которое приводит к закислению вод, и замусоривания океана.
Другие новости дня
В Эстонии завершается неделя голосования на выборах в парламент
В Эстонии в воскресенье проходят парламентские выборы. На 101 место в однопалатном законодательном собрании претендуют 968 кандидатов.
Из зарегистрированных партий своих кандидатов выставили девять политических объединений. В числе баллотирующихся в Рийгикогу есть и десять независимых кандидатов. В течение всей минувшей недели избиратели могли сделать выбор, воспользовавшись интернет-голосованием.
По опросам общественного мнения, правоцентристская Партия реформ действующего премьера Каи Каллас выйдет на первое место, но вероятно должна будет сформировать коалицию, чтобы остаться у власти. Партия реформ высказывается за укрепление безопасности страны, жесткий курс в отношении Кремля и всеобъемлющую поддержку Украины, пишет «Немецкая волна».
Укрепить позиции могут крайне правые, выступающие против дальнейшей военной помощи Украине.
Балтийское государство, входящее в Евросоюз и НАТО, оказалось среди тех, кто в прошлом году возглавил усилия по оказанию помощи украинской армии после начала широкомасштабного российского военного вторжения.
Президент Грузии посетит США с рабочим визитом
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня, 5 марта, отправляется в США, где в Нью-Йорке примет участие в 67-й сессии Комиссии ООН по положению женщин.
В ходе визита запланированы выступление президента Грузии на форуме и ряд двусторонних встреч, в том числе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом, президентами стран-участниц форума, пишет агентство «Новости-Грузия».
Зурабишвили выступит в Школе государственного управления Джона Кеннеди, встретится с членами Гарвардского клуба в Нью-Йорке и представителями грузинской диаспоры в США.
Комиссия по положению женщин занимается обзором осуществления международных стандартов по защите и продвижению прав женщин и разработкой предложений по их надлежащему выполнению. В состав Комиссии входят 45 государств-членов ООН, избираемых сроком на четыре года.
Комиссия существует уже более 70 лет, она была учреждена через год после создания ООН. Ежегодно представители государств-членов собираются в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке для проведения оценки достижений на пути к гендерному равенству, определения проблемных аспектов, утверждения всемирных стандартов и формулирования конкретных стратегий для улучшения положения женщин по всему миру.
Число жертв ракетного удара по дому в Запорожье увеличилось до 13
Число погибших в результате попадания российской ракеты в жилой дом в Запорожье увеличилось до 13. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).
Среди жертв есть один ребенок. Ранее сообщалось, что восьмимесячная девочка погибла вместе со своей семьей.
Сотрудникам экстренных служб удалось спасти 11 человек, а также четырех кошек и собаку. Психологи оказали помощь 100 жителям дома и родственникам пострадавших.
Спасатели демонтируют разрушенные конструкции дома. Коммунальные службы вывезли более 850 тонн строительных обломков.
- Российские войска обстреляли Запорожье в ночь на 2 марта. Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив один подъезд. Полиция начала расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.
Число жертв ракетного удара по дому в Запорожье увеличилось до 11
Число погибших в результате попадания российской ракеты в жилой дом в Запорожье увеличилось до 11. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).
Среди жертв есть один ребенок. Ранее сообщалось, что восьмимесячная девочка погибла вместе со своей семьей.
Сотрудникам экстренных служб удалось спасти 11 человек, а также четырех кошек и собаку. Спасатели продолжают поиск пострадавших и демонтируют разрушенные конструкции дома.
Коммунальные службы вывезли более 404 тонн строительных обломков. Психологи ГСЧС оказали помощь 100 жителям дома и родственникам пострадавших.
- Российские войска обстреляли Запорожье в ночь на 2 марта, в результате ракета попала пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив один подъезд. Полиция начала расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.
Против сотрудников «Мемориала» возбуждено дело о реабилитации нацизма
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении сотрудников общества «Мемориал» по статье о реабилитации нацизма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Поводом послужили подозрения, что «Мемориал» включал в списки репрессированных лиц тех людей, «которые сотрудничали с фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны», заявил собеседник агентства. Уточняется, что дело возбуждено в отношении «неустановленных сотрудников» общества.
Максимальное наказание по статье о реабилитации нацизма – пять лет лишения свободы.
В январе стало известно, что СК начал проверку в отношении председателя правления «Мемориала» Яна Рачинского по статье о реабилитации нацизма. В декабре прошлого года Рачинский получил «Нобелевскую премию мира», которой наградили «Мемориал» вместе с белорусским правозащитником Алесем Беляцким и украинским Центром гражданских свобод.
- В декабре 2021 года Верховный суд России постановил ликвидировать «Международный Мемориал», а Мосгорсуд принял аналогичное решение в отношении правозащитного центра «Мемориал».
В Тбилиси возле церкви был ранен священнослужитель
В Тбилиси, в 4-м микрорайоне Нуцубидзе, возле церкви был ранен священнослужитель. 63-летнего мужчины с четырьмя ранениями доставили в больницу, пишет грузинская служба Радио Свобода.
«Святой отец пришел к обедне. Он должен был провести обедню утром. Как только он вышел из машины, случилось это происшествие, он получил четыре ранения в спину. Ему 63 года. Человек он неконфликтный, милый и теплый, у него не было для этого предпосылок», - рассказал телекомпания «Имеди» другой священнослужитель.
Расследование по делу ведется по статье 117 УК Грузии, что подразумевает умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По имеющейся информации, предполагаемый преступник уже задержан.
Rheinmetall предложил построить танковый завод в Украине
Немецкий концерн Rheinmetall ведет переговоры о строительстве танкового завода в Украине. Об этом глава компании Армин Паппергер рассказал газете Rheinische Post.
По словам бизнесмена, строительство завода обойдется примерно в 200 миллионов евро и его можно будет защитить средствами ПВО от налетов российской авиации. Как утверждает Паппергер, завод сможет производить до 400 танков типа «Пантера KF51» в год.
Бизнесмен назвал переговоры с Украиной «многообещающими» и выразил надежду, что решение будет принято в ближайшие два месяца.
«Для победы в войне Украине необходимо от 600 до 800 танков. Даже если Германия отдаст все 300 танков «Леопард 2», имеющихся в распоряжении Бундесвера, этого все равно будет слишком мало», – считает Паппергер. Он полагает, что война в Украине будет продолжаться, «вероятно, еще годы».
«Западные союзники посылают достаточно оружия, чтобы Украина могла защищаться, но у украинцев сегодня не хватает техники, чтобы полностью отвоевать свою территорию», – заявил Паппергер.
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал новость о переговорах по поводу строительства завода в Украине «примитивным троллингом киевского режима».
«Если все-таки фрицы решат строить по-настоящему (хотя они люди вроде прагматичные), ждем с нетерпением. Это событие будет должным образом отмечено салютом из «Калибров» и других пиротехнических устройств», – написал Медведев в своем телеграм-канале.
- В конце января стало известно, что Польша поставит Украине 14 немецких танков «Леопард 2» и собственные модернизированные танки. Речь идет о 60 машинах, 30 из которых – основной боевой польский танк PT-91.
- Германия также одобрила поставку Украине 178 танков типа «Леопард 1». Первые два десятка боевых машин должны быть готовы к отправке к лету. Конечной целью является поставка Киеву более 100 танков в первом или втором квартале 2024 года.
- США объявили о готовности передать Украине 31 танк «Абрамс».
Путин встретился в Кремле с 17-летним сыном Рамзана Кадырова
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с 17-летним сыном главы Чечни Ахмадом Кадыровым. Их совместные фотографии опубликовал у себя в телеграме чеченский лидер Рамзан Кадыров.
Старший сын Рамзана Кадырова, как сообщается, отчитался перед президентом о проводимой в республике молодежной политике – на должность председателя Совета регионального отделения движения детей и молодежи Ахмад Кадыров был назначен в 16-летнем возрасте.
Путин, по словам главы Чечни, также рассказал молодому чиновнику о его дедушке – Ахмате Кадырове – первом руководителе пророссийской республики, убитом в мае 2004 года в результате взрыва в Грозном. Рамзан Кадыров назвал встречу в Кремле «неофициальной» и «душевной».
По словам главы Чечни Путин также поздравил Ахмада Кадырова со предстоящей свадьбой.
Сайт Кавказ.Реалии неоднократно сообщал, что высокие должности на госслужбе имеют дети и другие родственники Рамзана Кадырова. Всего, по данным редакции, государственные посты в разное время занимали около 100 родственников Рамзана Кадырова.
На этой неделе благотворительный фонд имени Ахмата Кадырова объявил о выплате по 100 тысяч рублей 100 парам жителей Чечни, которые заключат брак 4 марта – в день бракосочетания старшего сына главы Чечни.
Имя супруги несовершеннолетнего Ахмада Кадырова не разглашается. Пользователи соцсетей сообщили, что из-за свадьбы в Грозном перекрыли улицы. Людям запретили делать фотографии и видео происходящего.
Оппозиция обвинила «Мечту» в отказе регистрировать законопроект о защите от российского влияния
Члены партии «За Грузию», основанной бывшим премьер-министром Георгием Гахария, заявили, что Бюро парламента не зарегистрировало их законопроект, внесенный в парламент 2 марта, сообщает SOVA. Он должен стать альтернативой т.н. «российского закона» об иноагентах, предложенного антизападным движением «Сила народа» и лоббируемого правящей партией. «За Грузию» предлагает принять другой закон – «О защите от влияния страны-оккупанта – Российской Федерации».
«Этот альтернативный закон предусматривает уголовное преследование всех тех, кто представляет власть страны-оккупанта и кто в интересах России пытается изменить внешнеполитические цели, определенные Конституцией Грузии, либо открыто или тайно вмешиваться во внутреннюю политику страны. Это единственный обоснованный законодательный ответ на агентурный законопроект, преследующий российские цели. С его помощью власти готовят законодательную диверсию для европейского будущего страны. Создается впечатление, что «Грузинская мечта» готова нарушить Конституцию и уйти от рассмотрения зарегистрированного нами альтернативного проекта с грубыми процессуальными нарушениями», - сказал член партии «За Грузию Бека Лилуашвили.
Депутаты обращаются к спикеру парламента Шалве Папуашвили и председателю комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили с призывом не нарушать Конституцию и в понедельник, 6 марта, обсудить зарегистрированный ими законопроект. По словам оппозиционеров, если Папуашвили и Оханашвили не вынесут документ на рассмотрение, то они обратятся в Конституционный суд Грузии.
Дэвид Крамер призвал ввести санкции в отношении авторов грузинского закона об иноагентах
Бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крамер в интервью грузинской службе «Голоса Америки» заявил, что принятие закона об иноагентах может навредить стремлению Грузии стать членом Евросоюза. При этом, по его словам, власти в Тбилиси знают, что это вызовет негативную реакцию в Европе и США, пишет SOVA.
«Сейчас я уже не уверен, действительно ли правительство Грузии хочет идти в западном направлении. Если все же хочет, то это неправильный шаг. Так что, думаю, целей принятия этого законопроекта несколько, но ни одна из них не является положительной», - сказал Крамер.
По словам политика, важно ввести персональные санкции в отношении тех, кто несет ответственность за смену курса Грузии.
«Я давно говорю, что индивидуальные санкции, под которыми подразумеваются отказы в выдаче виз и замораживание счетов, – это способ дать понять этим лицам, что такие действия недопустимы. Это направлено не против страны или грузинского народа, это адресные санкции против конкретных лиц, против тех, кто несет ответственность за нынешнюю траекторию Грузии», - добавил он.
- Члены движения «Сила народа», формально объявившие о выходе из правящей партии «Грузинская мечта», внесли в парламент два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским».
- Утверждается, что второй документ – перевод американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA), который внесли в парламент, чтобы показать, насколько он репрессивен по сравнению с «грузинской» инициативой «Силы народа». Документ, в частности, предусматривает для нарушителей не только административную, но и уголовную ответственность.
- Представители грузинской оппозиции, НПО и журналисты, страны ЕС и США уверены, что власти Грузии пытаются перенять российский опыт борьбы с «иноагентами» и создать в стране репрессивный механизм. В Брюсселе заявили, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС.
- «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта. Затем они будут направлены в Венецианскую комиссию. В «Мечте» говорят, что если Венецианская комиссия выступит с неаргументированными замечаниями, они все равно утвердят документ.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что использует свое право и наложит вето на закон об «иноагентах». При этом правящая партия, предположительно, сможет его преодолеть. Зурабишвили также предложила запретить в стране «антиконституционные партии». Согласно статье 78 Конституции Грузии, конституционные органы в пределах своих полномочий должны «принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора».
Минобороны России сообщило о визите Шойгу в зону боевых действий
Минобороны России заявило, что Сергей Шойгу посетил войска в зоне боевых действий. По данным ведомства, министр проинспектировал группировку войск «Восток» на Южно-Донецком направлении.
В министерстве уточнили, что Шойгу посетил «передовой пункт управления одного из объединений» и заслушал доклады командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова и других командиров, а также вручил награды военнослужащим.
На видео в телеграм-канаде Минобороны Шойгу показан на борт самолета, в населенном пункте на фоне разрушенных зданий и на совещании с военными. Где и когда снят ролик – не уточняется.
Предыдущий раз, по сообщениям министерства, Шойгу посещал группировку войск «Восток» в январе.
В декабре сообщалось, что глава Минобороны посетил российских военных на оккупированных территориях Украины и облетел на вертолете передовые позиции. Где именно побывал Шойгу тогда не уточнялось, но активисты проанализировали опубликованные видео и пришли к выводу, что министр находился примерно в 80 километрах от фронта.
FT: Украина знала о рейде Русского добровольческого корпуса
Украинские власти знали о том, что так называемый Русский добровольческий корпус перейдет границу со стороны Украины и проникнет на территорию Брянской области. Об этом в разговоре с Financial Times сообщил глава формирования россиянин Денис Капустин, известный под псевдонимом Денис Никитин. По его словам, если бы рейд не был согласован, то всех его участников уничтожили бы.
По словам Никитина, в нападении участвовали около 45 человек. Среди них были некие члены партизанской сети, которая якобы действует на территории России.
Никитин подтвердил, что в одном из сел произошла перестрелка. При этом он сказал, что не знал о жертвах среди мирных жителей. По данным российских властей погибли два человека, ранение получил ребенок.
По словам Никитина, Русский добровольческий корпус смог показать, что его участники могут прорваться через приграничные районы, которые должны тщательно охраняться. «Главное было напомнить россиянам, что не надо жить в кандалах, мириться и участвовать в чужой войне, выполняя чужую волю. Мы поддержим всех, кто хочет отстранить этих кремлевских узурпаторов от власти», - цитирует Никитина Financial Times.
Атака вооруженного отряда, по словам Никитина, также выявила очень плохое состояние обороны России в Брянской области, хотя в регионе действуют усиленные меры безопасности.
Financial Times отмечает, что Никитин согласился дать интервью, но многие детали операции, в том числе сообщения о поддержке Киева, остаются неясными и проверить их в условиях войны крайне затруднительно.
Один из экспертов Financial Times назвал атаку Русского добровольческого корпуса «классической партизанской атакой в классическом месте» – во времена Второй мировой войны в регионе действовали партизанские отряды, обнаружить которые в брянских лесах было очень сложно.
- Русский добровольческий корпус, как утверждается, – это боевое подразделение из российских эмигрантов в составе Интернационального легиона Вооруженных сил Украины. Участники формирования говорят, что они борются с режимом Владимира Путина и не воюют с мирными гражданами.
- Денис Никитин родился в России, подростком жил с родителями в Германии. В 2017 году он переехал в Киев и там организовывал бойцовские клубы для людей ультраправых взглядов.
- Никитину из-за его ультраправой деятельности в 2019 году запретили на 10 лет въезд в Шенгенскую зону, но он остается активным в Германии, Франции, Болгарии и других странах, даже не посещая их. Об этом Financial Times сообщили расследователи Bellingcat.
- Российские власти 2 марта сообщили о проникновении в приграничной с Украиной Брянской области украинской диверсионной группы. Из региона поступали противоречивые сообщения. В соцсетях впоследствии появились видео, снятые в селе Любечане. На кадрах люди, одетые в камуфляжную форму, утверждают, что они бойцы Русского добровольческого корпуса.
- Президент России Владимир Путин – уже после того, как ответственность за рейд взял на себя корпус, – назвал произошедшее терактом. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
- Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал сообщения об украинских диверсантах классической провокацией. При этом он упомянул действующее в России партизанское движение, которое, по его словам, становится все сильнее и агрессивнее.
- В пятницу, 3 марта, президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности. Какие именно вопросы были затронуты в ходе заседания, не уточняется.
Ираклий Кобахидзе обладает исключительным даром - заявили в Европарламенте
Депутаты Европарламента заявили, что их поражают высказывания председателя правящей партии Грузии Ираклия Кобахидзе, пишет агентство «Новости-Грузия».
Представитель Европейской народной партии Мириам Лексманн (Словакия) написала в Twitter: «Ираклий Кобахидзе обладает исключительным даром абсурда. Хотя этот талант может помочь олигарху остаться довольным, для Грузии он губителен».
Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Аустревичюс назвал последние размышления Кобахидзе «больной логикой». «Что-то серьезно не так с грузинской политикой», - написал Аустревичюс.
А румынский евродепутат Влад Георг считает, что власти Грузии все больше ставят под угрозу европейский путь страны. «Это происходит за счет граждан, которые снова и снова доказали свои проевропейские ценности. Я надеюсь, что законопроект об иностранных агентах не пройдет, и Грузия снова станет демократией», - заявил депутат.
Европейские парламентарии таким образом прокомментировали последнее заявление председателя правящей партии Грузии о так называемом «соглашении Шарля Мишеля».
- Речь идет о документе, который «Грузинская мечта» и часть оппозиции подписали в 2021 году при участии президента Евросовета Шарля Мишеля. Межпартийное соглашение было призвано положить конец политическому кризису в Грузии, который возник после того, как оппозиция заявила о фальсификации выборов и объявила бойкот новоизбранному парламенту. Документ, в частности, предусматривал проведение ключевых реформ в судебной и избирательной системах. Правящая партия вышла из документа через несколько месяцев после его подписания.
Кобахидзе в эфире телеканала «Имеди» заявил, что соглашение от 19 апреля имело конкретную цель. «Если бы эта цель была достигнута, могу с полной уверенностью сказать, что российские танки стояли бы в Тбилиси», - сказал Кобахидзе.
По его словам, в соглашение был заложен сценарий эскалации, который бы закончился «приходом российских танков». «Соответственно, сегодня у нас в Тбилиси нет российских танков, но есть двузначный экономический рост», - сказал Кобахидзе.
Генерал Милли прибыл в Израиль, чтобы обсудить противодействие Ирану
Глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в пятницу прибыл в Израиль. Он обсудил с израильскими союзниками вопросы противодействия Ирану в получении им ядерного оружия, сообщает Reuters.
Неожиданный визит Милли проходит в преддверии посещения Израиля министром обороны США Ллойдом Остином. Министр посетит также Египет и Иорданию, влияющих на израильско-палестинские отношения.
«Голос Америки» отмечает позицию Израиля, высказанную израильским министром обороны Йоавом Галлантом при встрече с Милли: «Необходимо постоянное сотрудничество для предотвращения получения Ираном ядерного оружия».
Марк Милли провел переговоры с начальником израильского Генерального штаба генерал-лейтенантом Герци Халеви. Американский генерал не делал в Израиле публичных заявлений. Его пресс-секретарь сообщил, что Милли обсудил с Халеви вопросы региональной безопасности и «координацию действий по защите от угроз, исходящих от Ирана».
Западные державы считают, что Иран добился успехов в разработке технологий, которые потенциально позволят ему создать бомбу. Тегеран отрицает наличие такого плана.
Поездка Милли на Ближний Восток проходит в то время, когда продолжаются акты насилия на Западном берегу. Опасения эскалации в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан и еврейского праздника Песах побудили США, Иорданию и Египет призвать обе стороны к спокойствию, информирует «Голос Америки».
С начала 2023 года не менее 62 палестинцев - боевики и мирные жители - были убиты. Такие данные приводит министерство здравоохранения Палестины. По официальным израильским данным, за тот же период в результате нападений палестинцев погибли 13 израильтян и украинский турист.
Байден и Шольц на приватной встрече обсудили поддержку Украины
США и Германия идут рука об руку в отношении поддержки Украины, заявил президент США Джо Байден, выступая на встрече с журналистами в Белом доме вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Главными на переговорах стали вопросы усиления поддержки Украины, а также опасения по поводу возможного начала китайских поставок вооружения в Россию. Об этом говорится в публикации на сайте «Голоса Америки».
Встреча носила приватный характер. Байден и Шольц разговаривали наедине более часа, сообщил высокопоставленный представитель администрации агентству Reuters. Байден приветствовал решение Германии увеличить военные расходы и отказаться от российских энергоносителей. Шольц отметил важность демонстрации того, что союзники будут поддерживать Киев «столько, сколько потребуется, и столько, сколько необходимо».
Также обсуждались действия в случае китайских поставок оружия России. Ранее сообщалось, что Вашингтон начал обсуждение санкций в отношении Китая, если тот будет поставлять России оружие. Вместе с тем в Белом доме заявили, что не видят признаков того, что Китай принял решение по этому вопросу. Представитель Евросоюза сказал, что если Китай начнет поставки оружия России, это станет «абсолютной красной чертой», и ЕС ответит санкциями.
Китай является главным торговым партнером Германии, и европейские страны, как правило, проявляют большую, чем США, осторожность в отношении Пекина. Однако есть признаки, что это может поменяться по мере обострения глобального соперничества.
Макс Бергманн, бывший сотрудник Госдепартамента, возглавляющий европейскую программу в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), в интервью Associated Press отметил, что США часто хотят, чтобы Германия вела себя более активно на мировой арене».
Reuters: Россия не планирует ремонтировать «Северные потоки»
Россия намерена законсервировать поврежденные нитки газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», планов по ремонту или возобновлению их работы нет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
Один источник сказал, что Москва считает проект «похороненным». Два других заявили, что газопроводы будут законсервированы для возможного возобновления работы в будущем – сейчас Кремль не видит перспектив улучшения отношений с Западом. Еще один источник подтвердил, что стороны рассматривают возможность консервации.
«Газпром» и управляющая газопроводами Nord Stream AG не ответили на просьбы Reuters о комментарии. Немецкая компания E.ON – миноритарный акционер Nord Stream AG – сказала, что «насколько ей известно», никакого решения ни за, ни против восстановления труб не принято.
Консервация, предполагает Reuters, будет означать герметизацию мест разрыва и покрытие труб антикоррозийным материалом.
- В конце сентября 2022 года были повреждены три из четырех ниток газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», неповрежденной осталась одна из труб «Северного потока – 2». Этот газопровод не был запущен в эксплуатацию: в связи с вторжением России в Украину на него наложены санкции. «Северный поток – 1» был основной магистралью поставок российского газа в Германию, откуда он распределялся дальше по странам Евросоюза.
- Расследования Швеции, Дании и Германии показали, что газопроводы были взорваны, однако виновные еще устанавливаются. Власти США, Великобритании и Евросоюза заявили о целенаправленной диверсии. Российские власти считают, что в аварии заинтересованы США и их союзники.
- Европа резко сократила импорт энергоносителей из России после вторжения России в Украину. В 2022 году «Газпром» экспортировал около 101 миллиарда кубометров газа на рынки «дальнего зарубежья» – на 46% меньше, чем в 2021 году.
Полк мобилизованных, жаловавшихся Путину, понес тяжелые потери
Полк мобилизованных, записавших видеообращение к президенту России Владимиру Путину, понес тяжелые потери в Украине в районе Авдеевки. Об этом изданию Сибирь.Реалии сообщили родственники военнослужащих. В видеообращениях мобилизованные заявляли, что их отправляют в атаку без достаточной подготовки, вооружения и без поддержки со стороны артиллерии и разведки.
Речь идет о полке 1439, в котором служат мобилизованные из Иркутской области. Военнослужащие трижды выступали с обращениями к командованию. Они сообщали, что их передали в распоряжение Славянской бригады так называемой «ДНР», которая посылает их, как они выразились, «на убой», а при отказе идти на штурм стреляет в них из автоматов. Также военные уточняли, что их обещали отправить в территориальную оборону, но вместо этого сформировали из них штурмовые бригады несмотря на отсутствие у них боевой подготовки и наличие среди мобилизованных людей старше 40 лет и людей с хроническими заболеваниями.
По словам родственников, сейчас полк «почти полностью уничтожен»: несколько человек ранены, остальные погибли, но числятся пропавшими. Жены и сестры мобилизованных также записали видеообращение к Путину с просьбой помочь тем, кто остался.
– Мой отзвонился - осколочное, в госпитале. Говорит, от полка ничего не осталось. Известно пока только о двоих раненых, остальные либо погибли, либо брошены там в тяжелом положении. Ему дадут только неделю! Потом опять бросят «на передок», – говорит Сибирь.Реалии жена мобилизованного Светлана (имя изменено).
Мобилизованные утверждают, что командование забирает с поля боя только солдат из «ДНР» с легкими ранениями. Тяжелораненых и убитых оставляют на позициях, поскольку «боятся потерять технику». Убитые россияне числятся пропавшими без вести, а раненых все же эвакуируют раз в сутки на носилках. Военная полиция задержала замполита полка с позывным «Скала», который пытался объяснить командованию, что «вчерашние водители, сварщики, мебельщики и металлоломщики не могут относиться к элитному подразделению штурмовиков и не имеют для этого навыков».
26 февраля, после второго обращения военнослужащих к Путину, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев написал в телеграме, что мобилизованных в ближайшее время переведут на новое место службы
- Мобилизованные россияне неоднократно жаловались на плохие условия службы, нехватку амуниции и насилие со стороны командования. Некоторые из них отказывались продолжать боевые действия в Украине.
- Ранее Русская служба Би-би-си сообщала, что за последние три месяца большинство погибших составляют мобилизованные, добровольцы и заключенные. Всего с начала войны журналистам удалось подтвердить гибель 13 тысяч россиян, 924 из них – мобилизованные.
В Грузии призыв студентов на военную службу коснется только на добровольной основе
«Студентов призыв на военную службу коснется только на добровольной основе», - заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе в эфире телеканала «Имеди».
По его словам, определенные группы пытаются ввести студентов в заблуждение и в их интересах по-новому показать студентам содержание этой реформы. Министр обороны пояснил, на каких условиях студенты должны будут проходить военную службу с 2025 года.
«Хочу еще раз подчеркнуть, что студентов призыв на военную службу коснется только на добровольной основе. Будет несколько разных, максимально удобных способов. Я думаю, у нас также будет возможность дать и студентам с высшим образованием возможность пройти обязательную службу в течение одного месяца в году по этой программе, которую мы предлагаем студентам», - заявил Джуаншер Бурчуладзе.
По словам министра, цель изменений, предусмотренных в Оборонном кодексе, состоит в том, чтобы у Грузии был сильный подготовленный резерв.
Джуаншер Бурчуладзе отметил, что новая программа не доставит неудобств ни студентам, ни населению.
США объявили о выделении пакета помощи Украине на $400 млн
США выделяют Украине новый пакет военной помощи на 400 миллионов долларов, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Он включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерийских систем калибра 155-мм и 105-мм. Кроме того, США впервые предоставят Киеву мостоукладчики.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что новый пакет помощи также включает военную технику для наведения переправ и подрывное снаряжение.
- США, страны Европы, а также Япония и Австралия уже оказали помощь Украине на десятки миллиардов долларов – военную, финансовую и гуманитарную. Помощь США наиболее существенна. Следом за США по размерам траншей Украине располагаются Великобритания, Германия, Канада и Польша.
- В новом рейтинге армий мира, составленном Global Firepower (GFP), армия Украины впервые вошла в топ-15, обойдя армии Ирана, Израиля, Австралии, Саудовской Аравии, Испании, Тайваня и Германии. В прошлом году армия Украины занимала 22-е место.
Япония обнаружила у себя 7 тысяч ранее неизвестных островов
Японское агентство геопространственной информации заявило, что в составе страны есть семь тысяч островов, которые не были упомянуты в предыдущих данных. Все они находятся в пределах морских границ Японии. Их обнаружение состоялось благодаря развитию технологий геодезии и картографии. Ранее они были слишком маленькими и отдаленными, чтобы попасть на карты.
В прошлый раз официальная картография Японии составлялась в 1987 году. Главную роль в сборе данных играли силы береговой охраны. Тогда было заявлено, что территория государства включает в себя 6852 острова. Однако при новом пересчете использовались цифровые технологии и спутниковые снимки. В результате в список были добавлены еще около семи тысяч островов, и их число выросло до 14125.
Как сообщает CNN, в подсчет включались все территории, окруженные водой и имеющие приблизительный диаметр не менее 100 метров. Искусственные острова и насыпи к новым данным не относятся.
- Япония оспаривает принадлежность России четырех островов Южно-Курильской гряды. Спор не урегулирован с момента окончания Второй мировой войны. Хотя СССР выражал готовность вернуть Японии по меньшей мере два острова, власти России заявляют, что не готовы ни к каким компромиссам.
- Также спорной является принадлежность необитаемых островов Сенкаку в Южно-Китайском море. Они находятся под управлением Японии, но на них претендует Китай. Кроме того, более 70 лет продолжается спор между Японией и Южной Кореей о принадлежности группы островов в Японском море, которые Сеул обозначает как Токто, а Токио - как Такэсима.
У птиц выявили новую болезнь – пластикоз
У птиц впервые диагностировали фиброз желудка, вызванный исключительно проглатыванием пластика. Учёные назвали новую болезнь пластикозом.
Авторы исследования изучали буревестников с небольшого австралийского острова и выяснили, что чем больше пластика проглотила птица, тем больше рубцов было на её желудке. Пластикоз выявили даже у птенцов – исследователи считают, что загрязнённой пищей их кормили родители.
Птицы проглатывают кусочки пластика с пищей – это приводит к воспалению тканей пищеварительного тракта, последующему их рубцеванию и обезображиванию, что влияет на пищеварение, рост и выживание животных.
При этом натуральные материалы, обнаруженные в желудочно-кишечном тракте птиц (например, пемза), фиброз не вызывали, из чего учёные сделали вывод, что рубцы появляются именно из-за пластика.
Исследователи считают, что пластикоз может быть обнаружен и у других видов птиц в других частях планеты. Они утверждают, что воздействие пластика на организмы неизбежно, поскольку пластиковое загрязнение мира растёт и его последствия только начали изучать.
- Около 80 стран мира ввели ограничения на использование одноразового пластика.
- Тем не менее, ежегодно человечество производит около 400 миллионов тонн пластиковых отходов, из них, по разным оценкам, 9–14 миллионов тонн попадает в океан. Люди оставляют пластиковые изделия на побережье, выбрасывают с рыболовных судов в море, также их выносит реками с суши.
- Микропластик поднимается с поверхности океана, разносится по планете, попадает в воду и пищу. Три года назад учёные подсчитали, что в неделю средний человек на Земле "съедает" пластиковую банковскую карточку. А в марте 2022 года микропластик впервые обнаружили в крови человека.
Над Енакиево в Донецкой области сбит военный самолёт
Над городом Енакиево в Донецкой области Украины в пятницу 3 марта сбит военный самолёт. Пилоты успели катапультироваться. Пока неясно, какой стране принадлежал этот самолёт и кем он был сбит. Момент падения самолёта попал на видео.
Енакиево находится под контролем российских войск, относительно далеко от линии фронта. Назначенный Россией глава городской администрации Роман Храменков попросил жителей не выходить на улицы и по возможности уйти в укрытия.
«РБК-Украина» со ссылкой на руководство военно-воздушных сил Украины передаёт, что сбитый самолёт - российский Су-34. Украинские ВВС утверждают, что самолёт был сбит украинскими зенитчиками, и что один из пилотов погиб.
Пророссийские источники не исключают, что самолет был сбит «дружественным огнем» российской ПВО.
Министерство обороны России пока не комментировало случившееся. В сводке за 3 марта Минобороны заявило, что российская авиация сбила самолет Су-24 воздушных сил Украины в районе города Красноармейск (Покровск) в Донецкой области. Красноармейск и Енакиево находятся приблизительно в 100 километрах друг от друга.
Попавший под санкции «Тинькофф» приостановил переводы в Грузию
Российский банк «Тинькофф» сообщил о приостановке валютных переводов в Грузию из-за проблем с банком-корреспондентом, передает ТАСС.
«К сожалению, на данный момент мы не переводим в банки Грузии. Это связано с тем, что наш корреспондент перестал обрабатывать переводы в Грузию», – рассказали в службе поддержки кредитной организации.
Евросоюз включил «Тинькофф» в десятый пакет санкций. Приложение банка после этого удалили из App Store.
Пока, если верить информации на сайте, переводы в долларах возможны в ограниченное число банков Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана и Узбекистана, евро – в некоторые банки Китая и Узбекистана.
- Ранее бизнесмен Олег Тиньков обратился в МИД Великобритании с просьбой снять с него санкции. Лондон ввел против Тинькова, предполагающие заморозку активов и запрет на въезд в страну, в марте прошлого года – несмотря на то, что сразу после полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины бизнесмен публично осудил действия Владимира Путина и его окружения. Спустя месяц банкир продал свою долю в группе «Тинькофф», материнской компании «Тинькофф банка», холдингу «Интеррос», владельцем которого является приближённый к Владимиру Путину бизнесмен Владимир Потанин. Позже Олег Тиньков заявил, что был вынужден продать свою долю «за копейки» после звонка из Кремля и угроз отобрать у него всё без всяких компенсаций. В октябре прошлого года Тиньков заявил об отказе от российского гражданства, поскольку «не хочет ассоциироваться с путинским фашизмом».
Атаковавший телевышку в Харькове лётчик РФ получил 12 лет тюрьмы
Украинский суд приговорил к 12 годам тюрьмы российского лётчика по обвинению в бомбардировке объектов гражданской инфраструктуры – в том числе телебашни в Харькове. Россиянина признали виновным в нарушении законов и обычаев войны. Об этом сообщают Генпрокуратура и Служба безопасности Украины.
Имя осуждённого не называется. Сообщается, что он заместитель командира воинской части шестой армии военно-воздушных сил и ПВО Западного военного округа.
По версии следствия, 6 марта прошлого года российский военный на боевом самолёте пересёк границу Украины и атаковал харьковскую телевышку. Также был нанесён удар по заводу бронетехники. Лётчик использовал восемь авиабомб.
Российский самолёт сбили вооружённые силы Украины. Военный катапультировался. Его задержали после приземления. На видео допроса вскоре после захвата в плен лётчик представился как Максим Криштоп. Он управлял бомбардировщиком Су-34.
Российская сторона приговор не комментировала.
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