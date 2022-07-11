Около 150 контрактников, воевавших в Украине, уволились и вернулись домой

Россия с понедельника, 11 июля остановила прокачку природного газа в Германию по газопроводу "Северный поток".

Об этом было объявлено заранее - оператор газопровода, компания Nord Stream AG, утверждает, что речь идёт о плановой профилактике, которая продлится до 21 июля. В Германии и других странах ЕС, однако, опасаются, что на фоне противостояния, связанного с войной в Украине, подача газа может и не возобновиться - что привело бы к острому энергетическому кризису в Европе.

Газопровод ежегодно останавливают на несколько дней для профилактики. Однако в нынешнем году опасения в ЕС вызывает тот факт, что ещё до его остановки объёмы подачи газа через "Северный поток" сократились более чем вдвое. Это не было компенсировано увеличением поставок через Украину или по иным маршрутам.

"Газпром" объяснили резкое сокращение поставок решением Канады из-за санкций заблокировать возврат в Россию находившихся в Канаде на ремонте газовых турбин фирмы Siemens, а также неполадками, обнаруженными Ростехнадзором на компрессорной станции. В Берлине, однако, считают решение России политическим. "Сегодня мы вынуждены констатировать: Россия использует энергию как оружие", - заявил 6 июля канцлер ФРГ Олаф Шольц.

При этом власти Германии начали переговоры с Канадой, попросив Оттаву в виде исключения вернуть турбины. Канадское правительство уже дало принципиальное согласие - было объявлено, что турбины будут переданы Германии, а оттуда, очевидно, отправятся в Россию, чтобы вновь начать работу на "Северном потоке". Москва это пока не комментировала.

Как пишет Deutsche Welle, в политическом руководстве ФРГ считают вполне вероятным сценарий полного прекращения поставок российского газа по "Северному потоку" после 21 июля. Ряд комментаторов и политиков считает, что ради достижения своих военных целей в Украине Владимир Путин готов пойти на столь радикальный шаг в надежде ввергнуть Германию в тяжелый экономический, а затем и политический кризис.

В случае полной остановки подачи российского газа дефицит топлива в Германии и большинстве стран Евросоюза неизбежен, и власти должны будут нормировать подачу газа. В Германии уже ввели в действие чрезвычайные меры экономии энергии; пакет мер обсуждается и на уровне всего ЕС. Целью является максимальное наполнение газохранилищ до начала отопительного сезона.