Около 50% экс-координаторов штабов Навального уехали из РФ

Около половины бывших координаторов региональных штабов Алексея Навального (признаны в России экстремистской организацией) уехали из страны или собираются это сделать. Об этом пишет "Коммерсантъ".

По подсчётам издания, за пределами России находятся 14 из 38 бывших координаторов, местонахождение троих неизвестно, ещё двое сообщили, что собираются эмигрировать.

За последнюю неделю стало известно об отъезде из страны двух бывших руководителей штабов Навального: Сергея Бойко из Новосибирска и Ирины Фатьяновой из Санкт-Петербурга. Они оба объяснили отъезд возбуждением уголовного дела о создании "экстремистского сообщества" против бывшей главы штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой.

Некоторым бывшим координаторам трудно покинуть Россию из-за заведённых на них административных и уголовных дел, отмечает издание. Восемь активистов уже являются обвиняемыми по уголовным делам, ещё двух проверяют на причастность. Четырём сторонникам оппозиционного политика назначены наказания.

Только девять бывших координаторов, включая двух городских депутатов, продолжают заниматься политикой; семь из них открыли собственные проекты, пишет "Коммерсантъ".