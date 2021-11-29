В Грузию выехал россиянин, пробравшийся в «красную зону» для ухода за бабушкой

Житель Томска Сергей Самборский, который под видом врача проник в «красную зону» госпиталя и ухаживал за своей бабушкой, уехал из России в Грузию. Об этом он рассказал изданию The Insider.

По его словам, в России он перестал чувствовать себя в безопасности. Сейчас он находится в Тбилиси.

В конце октября Самборский три дня подряд приходил в томскую медико-санитарную часть №2 в защитном костюме. Его принимали за врача, не проверяя документов. Он три дня ухаживал за своей бабушкой, которая не могла ходить и говорить из-за болезни Альцгеймера. Самборский рассказал, что за пенсионеркой не ухаживали и неправильно кормили, не давали даже воды.

В подтверждение он снимал происходящее в больнице на видео и выкладывал записи в интернет. Вскоре Самборского разоблачили. В больнице у него потребовали написать отказ от госпитализации и забрать бабушку домой, а глава СК Александр Бастрыкин его не принял.

30 октября бабушка Самборского умерла. Причинами смерти врачи назвали коронавирус, пневмонию, острую сердечно-сосудистую и дыхательную недостаточность.

Самборский написал заявления в Следственный комитет и Генпрокуратуру, прилетев в Москву. Он не смог улететь обратно в Томск, так как узнал о планах снять его с самолета. Также Самбурского уволили с работы.