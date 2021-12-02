Популярный российский рэп-исполнитель Оксимирон (Мирон Фёдоров) написал песню про иностранных агентов. Она вышла 1 декабря на его первом за шесть лет альбоме "Красота и уродство". В ней музыкант поёт, что "иностранный агент" в России — любой, "кто не охраняемый и не мент".

В треке Оксимирон, учившийся в Оксфорде на литературоведа, пишет, что его диплом "настолько плох, что он мог бы стать министром культуры", вспоминает политолога Екатерину Шульман и говорит, что ему снится, что его обвиняют в шпионаже.

Несмотря на то, что через 20 лет жизни в Германии и Англии он вернулся в Россию как патриот, его всё равно считают иностранным агентом, поёт рэпер, рифмуя это словосочетание со словами "грамота, медаль и комплимент".

Фёдоров несколько раз выступал в поддержку гражданских активистов. Он записал совместный трек с осуждённым по "московскому делу" Самариддином Раджабовым, участвовал в кампании в поддержку обвинённой в экстремизме блогера Марии Мотузной, появлялся в Москве на суде в поддержку активиста Егора Жукова.

В 2018 году он организовывал концерт в поддержку арестованного после срыва властями нескольких концертов рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова), а 31 января был задержан на акции в поддержку Алексея Навального.

В 2019 году он организовал литературные чтения "Сядь за текст". Участники перформанса зачитывали отрывки из произведений авторов русской и мировой классической литературы, после чего эти отрывки квалифицировали по статьям Уголовного и Административного кодексов Российской Федерации, а их авторам "назначали" различные наказания.