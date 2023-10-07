7 октября - 17-я годовщина убийства Анны Политковской

Сегодня 17-я годовщина убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. 7 октября 2006 года она была застрелена в подъезде ее дома на Лесной улице в Москве.

Анна Политковская неоднократно выезжала в районы боевых действий, многие репортажи журналистки были посвящены нарушениям прав человека в Чечне. Политковская открыто критиковала действующую власть и лично президента Владимира Путина.

Как сообщает «Медиазона», в Казани, Саратове, Кирове, Москве и Петербурге в день убийства журналистки прошли акции ее памяти.

Около 20 жителей Казани возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий. Саратовец Андрей Калашников вышел в одиночный пикет небольшими плакатами, на одном из них было написано «Анна Политковская журналист, правозащитник. Убита в подъезде собственного дома», а на втором - «Свободу политзаключенным России».

Цветы с утра приносят к дому Политковской в Москве, где ее убили, и к зданию редакции «Новой газеты» . Также их принесли к Соловецкому камню в Петербурге, передают Север.Реалии.

Эфиопская журналистка Люси Касса получила премию организации Reach All Women in WAR (RAW in WAR) имени Анны Политковской, которая вручается женщинам-защитницам прав человека в войнах и конфликтах, - сообщает «Новая газета.Европа».

В июне 2014 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному лишению свободы уроженцев Чечни Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева, признанных присяжными исполнителем и организатором убийства Политковской. Гайтукаев впоследствии умер в колонии. Бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов был признан посредником в преступлении и получил 20 лет колонии. Братья предполагаемого исполнителя убийства – следившие за Политковской Ибрагим и Джабраил Махмудовы – приговорены к 12 и 14 годам соответственно.

По делу об убийстве Политковской к 11 годам заключения был приговорен также бывший сотрудник московской милиции Дмитрий Павлюченков, признавший вину в организации слежки за журналисткой.

Однако коллеги и родные Политковской считают, что дело по факту не было раскрыто – мотивы преступников не ясны, а кто являлся заказчиком, не установлено.