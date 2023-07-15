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Олегу Сенцову вручили орден Почетного легиона Франции

Олег Сенцов

Украинский режиссер Олег Сенцов награжден французским орденом Почетного легиона. Награду от имени президента Франции Эммануэля Макрона вручил посол в Украине Этьен де Понсен. Об этом сообщает французское посольство.

«Награда, которую мы вручаем, является еще одним свидетельством поддержки со стороны Франции вашей борьбы во время заключения. В более широком смысле, моя страна, как и все страны Евросоюза, активно поддерживает Украину в ее борьбе за независимость и свободу. Мы продолжаем помогать вам в военном плане при каждой возможности, прежде всего потому, что Украина является частью – теперь уже безвозвратно – большой европейской семьи», - заявил Этьен де Понсен. Дипломат также спросил у Сенцова, как он себя чувствует, поскольку тот недавно получил ранение на фронте. Режиссер ответил, что после восстановления вернется в зону боевых действий.

Также орденом Почетного легиона награждена украинская писательница Оксана Забужко.

  • Олег Сенцов – украинский режиссер, активист Майдана, выступавший против аннексии Крыма Россией. В мае 2014 года он был арестован российскими спецслужбами, обвинен в подготовке теракта и приговорен к 20 годам лишения свободы. Сенцов вины не признал. В российской колонии Сенцов объявил голодовку и продержал ее 145 дней.
  • 7 сентября 2019 года власти России и Украины обменялись заключенными и удерживаемыми лицами. Россия освободила режиссера Олега Сенцова. Киев отдал Москве главного редактора украинского подразделения агентства «РИА Новости» Кирилла Вышинского, подозреваемого на Украине в государственной измене.

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