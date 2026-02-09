Олимпиада: Грузия заняла четвёртое место в командном турнире по фигурному катанию

На проходящих в Милане и Кортина-д’Ампеццо зимних Олимпийских играх сборная Грузии заняла четвёртое место в командном турнире по фигурному катанию.

В мужском одиночном катании произвольную программу представил Ника Эгадзе. За своё выступление грузинский фигурист получил от судей 154,79 балла.

До выхода Эгадзе на лёд сборная Грузии имела 50 очков и занимала четвёртую позицию в командном зачёте. Для завоевания медали необходимо было ликвидировать двухочковое отставание от сборной Италии, шедшей третьей. Однако ряд ошибок Эгадзе, а также эффектное выступление итальянца Маттео Риццо не позволили грузинскому спортсмену обойти соперника. В итоге сборная Грузии финишировала четвёртой, остановившись в шаге от бронзовой медали.

В двух дисциплинах — спортивные пары (Анастасия Метёлкина / Лука Берулава) и женское одиночное катание (Анастасия Губанова) — грузинские фигуристы в финале показали второй результат среди соперников, принеся сборной по 9 очков. Пара Диана Дэвис / Глеб Смолкин в танцах на льду набрала 7 очков, Ника Эгадзе — 6.

Итоговое распределение мест в командном турнире по фигурному катанию:

США — 69 очков Япония — 68 очков Италия — 60 очков Грузия — 56 очков Канада — 54 очка

Напомним, что сборная Грузии впервые в истории выступала на зимних Олимпийских играх в командных соревнованиях по фигурному катанию и смогла попасть в пятерку лучших. Теперь грузинские спортсмены продолжат борьбу за медали в индивидуальных дисциплинах.