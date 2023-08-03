Ольга Скабеева о Грузии: «Вы зачем туда, русские люди, прётесь?»

Российская телеведущая Ольга Скабеева, которая находится под санкциями стран ЕС, США, Великобритании и других государств за распространение пропаганды в ходе российского вторжения в Украину, прокомментировала протесты в Грузии против круизного лайнера Astoria Grande.
«Вы зачем туда, русские люди, прётесь, везете свои деньги? Столько оскорблений, столько грязи, ушат помоев выливают всякий раз на русских туристов, а они зачем-то продолжают спонсировать этот преступный режим», – заявила она.
Скабеева рассказала, что на стороне российских туристов выступил мэр Тбилиси Каха Каладзе, но добавила, что «на него плевать».
Каладзе, в частности, заявил, что Грузия открыта для туристов из всех стран, в том числе россиян.
Отметим, что Ольга Скабеева отдыхала в Грузии в 2018 году. В инстаграме тогда она написала – «Tbilisi is love».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что большинство граждан Грузии не поддерживает «заказные провокации против России», которые устраивает «радикальная грузинская оппозиция по требованию западных спонсоров».
- Корабль Astoria Grande 31 июля во второй раз за неделю прибыл в Батуми. Лайнер совершает круиз по маршруту Сочи – Трабзон – Батуми – Амасра – Стамбул – Сочи. Он уже заходил в порт Батуми 27 июля.
- В Грузии прибытие лайнера встретили протестами. В батумском порту собрались студенты, оппозиционеры и гражданские активисты. Полиция задержала 23 участника акции за «мелкое хулиганство» и «неподчинение законным требованиям полиции».
- Круизный лайнер Astoria Grande перестанет заходить в Батуми потому, что планировалось совершить всего два рейса, они и были выполнены, сообщили РБК в пресс-службе Miray Cruises — компания проводит круизы на этом судне. Ранее некоторые СМИ сообщили, что «Батуми вычеркнули из списка остановок маршрутов круизного лайнера Astoria Grande».
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