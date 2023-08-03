Ольга Скабеева о Грузии: «Вы зачем туда, русские люди, прётесь?»

Российская телеведущая Ольга Скабеева, которая находится под санкциями стран ЕС, США, Великобритании и других государств за распространение пропаганды в ходе российского вторжения в Украину, прокомментировала протесты в Грузии против круизного лайнера Astoria Grande.

«Вы зачем туда, русские люди, прётесь, везете свои деньги? Столько оскорблений, столько грязи, ушат помоев выливают всякий раз на русских туристов, а они зачем-то продолжают спонсировать этот преступный режим», – заявила она.

Скабеева рассказала, что на стороне российских туристов выступил мэр Тбилиси Каха Каладзе, но добавила, что «на него плевать».

Каладзе, в частности, заявил, что Грузия открыта для туристов из всех стран, в том числе россиян.

Отметим, что Ольга Скабеева отдыхала в Грузии в 2018 году. В инстаграме тогда она написала – «Tbilisi is love».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что большинство граждан Грузии не поддерживает «заказные провокации против России», которые устраивает «радикальная грузинская оппозиция по требованию западных спонсоров».