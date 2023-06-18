Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

ООН аккумулирует миллиард долларов на восстановление Украины

Денис Шмыгаль

Программа развития ООН аккумулирует один миллиард долларов на восстановление Украины, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В субботу он встретился в Киеве с директором программы Ахимом Штайнером.

Шмыгаль уточнил, что на встрече речь шла о потребностях Украины для быстрого восстановления, разминирования и гуманитарной помощи. Были затронуты вопросы поддержки предпринимателей малого и среднего бизнеса, в результате войны потерявших свое дело и желающих начать заново. Программа развития ООН готовит инициативы по обучению и переквалификации бизнесменов, развитию потенциально экспортных предприятий. Также Программа развития поддержит восстановление энергетической инфраструктуры.

По подсчетам Киевской школы экономики, общий ущерб Украины за первый год полномасштабной войны оценивается в 144 миллиарда долларов. После катастрофы на Каховской ГЭС 6 июня ущерб составил более полутора миллиарда долларов.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG