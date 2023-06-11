ООН: около 700 тысяч человек в Украине остались без питьевой воды

Около 700 тысяч человек в Украине лишены доступа к чистой питьевой воде в результате разрушения плотины Каховской ГЭС. Об этом в интервью Associated Press заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Речь идет о жителях, которые находятся как на подконтрольных Украине территориях, так и в оккупированных Россией областях.

Сейчас в Херсонской области из-за загрязнения воды запрещены купание в водоемах и рыбная ловля, а в самом Херсоне - водопой животных и забор воды из местных источников.

По словам Гриффитса, ООН уже оказала помощь 30 тысячам жителей затопленных территорий, подконтрольных Украине. На месте работают также многочисленные волонтеры. Российские военные не предоставили представителям ООН доступ на контролируемые ими территории.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что за ночь уровень воды в затопленных областях правобережья Днепра снизился на 26 сантиметров. По его данным, на правом берегу Днепра в зоне подтопления остаются 32 населенных пункта. Эвакуированы 2716 человек.

В субботу украинское МВД сообщило, что в результате затопления погибли 4 человека. 27 человек считаются пропавшими без вести. Это данные только по областям, подконтрольным Украине. Реальное число жертв может быть намного больше: по подсчетам волонтеров, сейчас неизвестна судьба более чем 300 человек.

Российское МЧС заявило, что с 6 июня из затопленных районов Херсонской области, которые контролирует Россия, эвакуированы 1736 человек.

По сообщению «Укргидроэнерго», уровень воды в Каховском водохранилище критически снижается. По состоянию на 8 часов утра 11 июня он составил 9,35 метров, снизившись за сутки более чем на метр, а с момента разрушения плотины ГЭС - более, чем на 7 метров. На тех участках Днепра, которые снабжают водой Северо-Крымский канал, появились признаки обмеления. Это может привести к проблемам с водоснабжением аннексированного Россией Крыма.