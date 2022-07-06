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ООН подтвердила гибель 17 журналистов на войне в Украине
С начала российского вторжения в Украину в результате боевых действий погибли 17 журналистов, ещё 14 были ранены. Об этом заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, выступая на Совете по правам человека ООН. На Совете обсуждался доклад мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.
По данным ООН, четверо пострадавших журналистов сообщили, что они преследуются из-за своей профессиональной деятельности. Как минимум семеро погибли под обстрелами, из них пять – скорее всего, в результате российских атак. Ещё пять журналистов были убиты в районах активных боевых действий, во всех случаях личности нападавших не установлены. Одного журналиста похитили военные с российской стороны, его пытали – журналист скончался вскоре после освобождения.
ООН отмечает, что среди погибших и раненых журналистов по меньшей мере пять женщин. Среди них сотрудница Украинской службы Радио Свобода Вера Гирич и российская журналистка Оксана Баулина.
Кроме того, мониторинговая миссия ООН зафиксировала семь случаев похищения работников СМИ на территориях, оккупированных российскими войсками. В начале марта в Херсонской области российские военные задержали журналиста, он провёл в заключении восемь дней, его близким не сообщали, где он находится, – этот журналист был освобождён.
Также ООН подтвердила, что российская армия как минимум дважды целенаправленно расстреляла автомобиль с журналистами. Журналисты пытались выехать из Ирпеня под Киевом на машине с белым флагом и надписью PRESS.
- С начала войны в Украине ООН задокументировала гибель 4889 мирных украинцев, среди них 335 детей. Свои дома покинули 8 миллионов жителей Украины. В ООН отмечают, что фактические цифры могут быть гораздо выше – работа по документации жертв российской агрессии продолжается.
- В конце июня Украина подала иск в ЕСПЧ с обвинением России в военном вторжении и нападении на мирное население.
- Кремль отрицает, что российские военные совершают преступления против мирных жителей Украины. Российские военные признают свою вину в ударах по гражданским объектам.
Другие новости дня
Baza и Shot: в Белгородской области атакованы машины с пограничниками
В Белгородской области со стороны Украины атакованы два автомобиля, в которых находились российские пограничники. Об этом сообщают без ссылок на источники телеграм-каналы Shot и Baza.
По данным Shot, одну машину, предположительно, расстреляли из стрелкового оружия и гранатомета, а на второй автомобиль сбросили взрывное устройство с беспилотника.
Первый обстрел, как пишет Baza, произошел днём 5 июля, недалеко от посёлка Красная Яруга в Белгородской области? в 400 метрах от государственной границы с Украиной. В автомобиле находились пять человек, один из них погиб, ещё трое получили ранения. УАЗ полностью сгорел.
Второе нападение, по данным телеграм-канала, произошло вечером. Никто не пострадал.
Официальных подтверждений этой информации нет.
В конце мая власти другого региона на границе с Украиной – Брянской области сообщили о гибели шести российских пограничников в результате нападения украинских военных.
Вчера трое неизвестных напали на воинскую часть в городе Клинцы Брянской области, где дислоцирован 488-й мотострелковый полк РФ.
- В приграничных с Украиной районах после начала полномасштабного российского вторжения был введён "жёлтый" уровень террористической опасности. Власти Брянской, Белгородской и Курской областей неоднократно сообщали об обстрелах, как они утверждали, – с украинской стороны, в результате которых есть жертвы и разрушения. Украинские власти подавляющее большинство этих сообщений не комментируют.
Британскому посольству в Москве присвоили адрес на площади Луганской Народной Республики
Участок земли у Смоленской набережной в центре Москвы, на котором расположено британское посольство, официально переименован в площадь Луганской Народной Республики. Об этом 6 июля сообщило агентство городских новостей со ссылкой на столичный департамент городского имущества.
Постановление о переименовании мэр города Сергей Собянин подписал 5 июля. Городские власти утверждают, что переименование прошло по итогам голосования на официальном портале для москвичей, в котором приняли участие более 100 тысяч человек. Отдельно голосование на сайте не анонсировалось, убедился корреспондент Радио Свобода.
Улица, на которой расположено британское посольство, никогда не переименовывалась. На сайте дипломатического представительства по-прежнему указан старый адрес: Смоленская набережная, дом 10. Ранее московские власти переименовали участок в центре города, на котором расположено посольство США, в площадь Донецкой народной республики. Посольство теперь указывает на своём сайте вместо точного адреса географические координаты.
Алан Гаглоев назначил и.о главы цхинвальской администрации
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев возложил временное исполнение обязанностей главы цхинвальской администрации на Дмитрия Пухаты. Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии.
Экс-глава администрации Алан Кочиев подал в отставку 24 июня. Спустя неделю Алан Гаглоев подписал указ о его освобождении от занимаемой должности.
Алан Кочиев занимал должность главы цхинвальской администрации с 2017 года. Дмитрий Пухаты был заместителем мэра с 2013 года.
Роскомнадзор планирует заблокировать зеркальный сайт Радио «Эхо Кавказа»
Федеральная служба РФ по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) планирует заблокировать на территории России один из зеркальных сайтов «Эха Кавказа». Редакция уже получила предварительное уведомление об ограничении в России доступа к сайту.
Напомним, что Роскомнадзор заблокировал сайт «Эха Кавказа» на территории России в начале марта, вскоре после начала российского вторжения в Украину.
После этого для обхода блокировок наши пользователи могут воспользоваться зеркальным сайтом, который периодически меняется из-за новых блокировок.
В письме российского ведомства от 5 июля речь идет «о нарушении порядка распространения информации» и необходимости «незамедлительного удаления распространяемой с нарушением закона информации». Какую информацию необходимо удалить, не уточняется.
- Читайте также: Как обойти блокировку?
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В Омске полиция избила инвалида за герб Украины на обложке паспорта
В Омске полицейские избили активиста с инвалидностью Захара Закурдаева из-за обложки на паспорт с гербом Украины, который он достал на приеме у врача. Его также оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российский армии. Об этом сообщает "Омское гражданское объединение".
По данным проекта, 15 марта Закурдаев проходил медкомиссию, и врач-нарколог начал задавать ему вопросы об обложке на его паспорте и отношении к "спецоперации". Закурдаев ответил, что ему не нравится, что на войне гибнут люди.
Через две недели к нему на работу пришли полицейские и отвезли в отделение. Там, по словам Закурдаева, его избили и заставили подписать признание, что он имеет отношение к организации митингов, а также может быть причастен к "украинским группировкам", в частности, к полку "Азов". Также активист утверждает, что его заставили подписать протокол обыска квартиры, и составили протокол по статье о дискредитации армии.
Закурдаева сутки продержали в отделении. После освобождения он сразу обратился в больницу, чтобы зафиксировать побои.
Позже суд оштрафовал Закурдаева на 30 тысяч рублей, указав в постановлении, что у него инвалидность третьей группы. В документе также приводятся слова врача, который заявил, что Закурдаев "демонстративно предъявил паспорт, на обложке которого изображен украинский герб" и "агрессивно высказывался в адрес Путина". Закурдаев также рассказал, что его мать украинка, и в Украине живут его родственники и друзья.
В России остановился крупнейший завод по производству свинца
В России приостановил работу крупнейший завод по производству вторичного свинца "Фрегат". Об этом пишет "Коммерсантъ".
Причиной остановки подмосковного предприятия стало отсутствие лицензии на экспорт свинца. С середины мая производители свинца обязаны получать разовые лицензии на экспорт необработанного металла. Однако пока Минпромторг не выдал ни одной.
Внутренний спрос на свинец крайне низкий, пишет издание. "Фрегат" выпускает до 40 тысяч тонн свинца и сплавов в год, это около четверти всего объема производства этого металла в России. За пять месяцев 2022 года, по информации "Коммерсанта", завод выпустил около 17,5 тысячи тонн продукции.
Пока завод, где заняты почти 230 человек, приостановил работу на месяц.
По данным собеседников издания, Минпромторг предлагал российским заводам искать новых партнеров среди дружественных стран, но без лицензии на экспорт вести такие переговоры не имеет смысла.
В то же время, по мнению экспертов, власти не выдают лицензии на экспорт, опасаясь дефицита свинца для оборонной промышленности. Он активно используется в военном машиностроении и в патронной промышленности.
По данным Института проблем естественных монополий, в 2021 году из России экспортировали в общей сложности 127 тысяч тонн необработанного свинца. Почти половину этого объема купили ЕС и Швейцария. С 10 июля ЕС перестанет покупать российский свинец в рамках пятого пакета санкций.
Движение «Сирцхвилиа» обещает исправить ошибки, допущенные на митинге 3 июля
Движение «Сирцхвилиа» («Позор») признает, что допустило ошибки при проведении масштабной протестной акции в Тбилиси 3 июля и обещает лучше подготовиться к следующему проевропейскому митингу.
«Ошибки, которые могли быть допущены, только усиливают нас и дают гарантию того, что следующее собрание пройдет еще более гладко. Сейчас, как никогда раньше, мы получаем отзывы от людей, которые были подключены к этим процессам», – сказал один из лидеров движения Гига Макарашвили в эфире телеканала «Пирвели».
Как пишет агентство «Новости-Грузия», в «Сирцхвилиа» добавляют, что кампания «Домой, в Европу» продолжится, и все ее мероприятия, как и прежде, будут служить скорейшему выполнению 12 условий предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС.
«Протест – только одна часть этой кампании. Кампании включает встречи с разными целевыми группами – профессорами, учителями, студентами, деятелями культуры, с объединениями разного типа, гражданскими организациями», – сказал активист Шота Дигмелашвили в эфире телеканала «Формула».
Активисты подчеркивают, что пытаются принимать все решения «на основании народного консенсуса». Они рассчитывают составить и огласить свой план в ближайшее время.
3 июля истекал срок ультиматума с требованиями об отставке премьера Ираклия Гарибашвили и формирования временного правительства, которое сможет выполнить все условия предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС. В правящей «Грузинской мечте» ультиматум отклонили. Тысячи человек собрались на митинг в Тбилиси, ожидая, что главный организатор протеста, движение «Сирхвилиа» огласит новый план действий, однако этого так и не произошло. Многие демонстранты открыто высказали свое недовольство и даже обвинили «Сирхвилиа» в «сливании» протеста.
Кобахидзе: в случае начала войны в Грузии страна получит статус кандидата в ЕС
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе оценил шансы Грузии на получение статуса кандидата в члены ЕС. Он утверждает, что предпосылкой для этого может стать начало войны.
«Не дай бог, а если теоретически допустить, что в конце декабря в Грузии будет война, конечно же, статус кандидат у нас будет гарантирован, и, наверное, вы согласитесь, что принимать такой статус не стоит. Мы не сможем изменить этот фактор. Оппозиция была бы счастлива сделать это и все делает, однако мы на такое не пойдем ни в коем случае. Но что я хочу сказать – в том случае, если до декабря завершится война в Украине, конечно же, не будет этого эмоционального фона, который, в том числе, обосновал принятие противоположного решения по Грузии в Евросоюзе. Был определенный эмоциональный фон, из-за которого Украина и Молдова получили статус кандидата в ЕС, а мы нет», – заявил Кобахидзе в эфире Общественного вещателя Грузии.
Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал несправедливым непредоставление Грузии статуса кандидата в ЕС. Предоставление статуса Украине и Молдове глава правительства объяснил тем, что «это поощрительное решение». Он утверждает, что Украина находится в тяжелейшем положении из-за войны, а Молдова приняла на себя удар огромного потока беженцев.
С парламентской трибуны 22 июня Гарибашвили задался вопросом: «Грузию должны наказать за то, что в стране нет войны?!»
Посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что распространенный в Грузии «коварный нарратив» о том, что Соединенные Штаты хотят вовлечь страну в войну российско-украинскую войну, взят из «Руководства по дезинформации ФСБ России».
Грузия на пути к членству в ЕС: 12 рекомендаций Еврокомиссии
17 мая Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС после того, как будут решены 12 приоритетных задач. Стране необходимо:
- решить проблему политической поляризации путем обеспечения сотрудничества между политическими партиями в духе соглашения от 19 апреля 2021 года (план Шарля Мишеля);
- гарантировать полноценное функционирование всех государственных институтов, усиливая их независимую и эффективную подотчетность, а также их функции демократического надзора; продолжить усовершенствование избирательной системы, устранение всех недостатков, выявленных БДИПЧ ОБСЕ и Советом Европы/Венецианской комиссией;
- принять и реализовать прозрачную и эффективную стратегию судебной реформы и план действий на период после 2021 года на основе широкого, всеобъемлющего и межпартийного процесса консультаций; обеспечить, чтобы судебная система была полностью и по-настоящему независимой, подотчетной и беспристрастной по всей судебной институциональной цепочке, а также гарантировать разделение властей; обеспечить надлежащее функционирование и неподкупность всех судебных и прокурорских учреждений, в частности, Верховного суда, и устранить любые выявленные недостатки, включая назначение судей всех уровней и Генерального прокурора; провести тщательную реформу Высшего совета юстиции и назначить оставшихся членов Высшего совета. Все эти меры должны полностью соответствовать европейским стандартам и рекомендациям Венецианской комиссии.
- укрепить независимость Антикоррупционного агентства, объединив все ключевые антикоррупционные функции, в частности, для строгого рассмотрения дел о коррупции на высоком уровне; снабдить новую Специальную следственную службу и Службу защиты персональных данных ресурсами, соразмерными их мандатам, и обеспечить их институциональную независимость;
- реализовать обязательство по «деолигархизации» путем устранения чрезмерного влияния корыстных интересов в экономической, политической и общественной жизни;
- усилить борьбу с организованной преступностью на основе детальной оценки угроз, в частности, путем обеспечения тщательных расследований, судебного преследования и достоверного послужного списка судебных преследований и обвинительных приговоров; гарантировать подотчетность и надзор за правоохранительными органами;
- предпринять более активные усилия для обеспечения свободной, профессиональной, плюралистической и независимой среды СМИ, в частности, путем обеспечения того, чтобы уголовные процедуры, возбужденные против владельцев СМИ, соответствовали самым высоким правовым стандартам, а также путем проведения беспристрастных, эффективных и своевременных расследований в случаях угроз безопасности журналистов и других работников СМИ;
- принять оперативные меры для усиления защиты прав человека уязвимых групп, в том числе путем более эффективного привлечения к ответственности виновных и подстрекателей к насилию;
- консолидировать усилия по укреплению гендерного равенства и борьбе с насилием в отношении женщин;
- обеспечить вовлечение гражданского общества в процессы принятия решений на всех уровнях;
- принять закон для того, чтобы грузинские суды проактивно учитывали решения Европейского суда по правам человека в своих решениях;
- обеспечить, чтобы в процессе назначения нового Народного защитника (омбудсмена) предпочтение отдавалось независимому лицу, и чтобы этот процесс проходил прозрачно; обеспечить эффективную институциональную независимость аппарата Народного защитника.
Еврокомиссия обещает следить за прогрессом Грузии в решении этих приоритетных задач и доложить о них к концу 2022 года.
Умер генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо
Генеральный секретарь Организации стран—экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщил в твиттере глава Национальной нефтяной корпорации Нигерии (NNPC) Меле Кьяри. По его словам, Баркиндо умер вечером, 5 июля. Причина смерти не уточняется.
Известно также, что вчера Баркиндо встречался с президентом Нигерии и выступил с речью на нигерийской нефтегазовой конференции в Абудже.
Баркиндо работал в ОПЕК с 1986 года, представляя Нигерию. В августе 2016 года он был назначен генеральным секретарём ОПЕК. Его полномочия должны были истечь 31 июля, а новым генеральным секретарем картеля избрали представителя Кувейта Хайсама аль-Гайса.
После начала российского военного вторжения в Украину и введения санкций в отношении Москвы Мохаммед Баркиндо говорил, что ОПЕК не сможет возместить экспорт из России объемом более 7 миллионов баррелей в сутки из-за отсутствия свободных мощностей. Он предупреждал Евросоюз, что ограничительные меры могут вызвать серьезные потрясения на нефтяном рынке.
31 мая Евросоюз согласовал шестой пакет санкций в отношении России, в него входит в том числе, частичный запрет на экспорт российской нефти. Тогда же стало известно, что некоторые страны-члены ОПЕК рассматривают возможность приостановки участия России в сделке по добыче нефти.
Опрос: уровень поддержки Украины в США повысился
Американцы поддерживают идею помощи Украине даже если за это придется расплачиваться повышенной инфляцией и высокими ценами бензина. Такой основной результат опроса, проведенного специалистами вашингтонского Брукингского института.
Ради помощи Украине 62 процента опрошенных готовы больше платить за бензин, 58 процентов готовы терпеть высокую инфляцию. Треть респондентов считает, что для поддержки Украины допустима даже гибель американских военнослужащих. Все эти показатели повысились в сравнении с опросом, проведенным в мае.
Идею введения бесполетной зоны над Украиной в случае затяжной войны поддерживают 65 процентов участников опроса. Это самый высокий показатель за все время проведения опросов. Эта поддержка несколько падает, если в вопросе упоминается возможность того, что введение бесполетной зоны приведет к прямому конфликту США и России.
Оценивая общий ход войны, 27 процентов опрошенных считают, что Украина побеждает, лишь 20 процентов видят Россию в роли победителя. Около сорока процентов говорят о патовой ситуации в Украине. Невысокая оценка шансов России на победу отражается на общей готовности поддерживать Украину, пишут социологи, проводившие опрос. По их словам, такие настроения являются "хорошей новостью" для администрации Джо Байдена, для которой помощь Украине стала одним из главных приоритетов.
C начала российского вторжения в Украину США предоставили Киеву вооружений и военной техники почти на 7 миллиардов долларов.
Зурабишвили: Усиление пророссийских группировок наносит ущерб европейской перспективе
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала заявление в годовщину событий 5 июля, когда гомофобные антизападные группировки избили более 50 сотрудников СМИ на проспекте Руставели в Тбилиси, пишет агентство «Новости-Грузия». Президент заявила, что общество все еще ждет, когда виновные предстанут перед судом. По ее словам, за этот период насильственные группировки усилились, что наносит ущерб европейской перспективе.
Зурабишвили также откликнулась на инициативу Народного защитника Нино Ломджария, которая сообщила, что подготовит конституционный иск о запрете партии «Консервативное движение», созданную представителями пророссийской платформы «Альт-Инфо».
«Прошел год после событий 5 июля, сегодня общественность все еще ждет, когда виновные предстанут перед судом. Это та реальность, на почве которой в этот период усилились пророссийские, насильственные, гомофобные и агрессивные группы. Это совершенно недопустимо в стране, 20% территории которой оккупировано Россией», - написала Зурабишвили на своей странице в Facebook.
Президент подчеркнула, что усиление пророссийских, насильственных, гомофобных и агрессивных группировок наносит ущерб европейской перспективе страны.
«Некоторые считают, что ответом на это должен стать запрет их деятельности, однако в стране с демократическими принципами запрет должен быть последним, крайним шагом и подкрепляться вескими юридическими аргументами, чтобы не оставалось сомнений в том, что имеет место нарушение свободы слова и самовыражения», - считает Зурабишвили.
Вместе с тем президент согласна с тем, что решение о запрете пророссийских партий можно принять по необходимости и «исходя из принципов демократических стран». «Прежде чем принять это крайнее решение, каждый должен взять на себя свою долю ответственности. Недопустимо защищать эти группы и поощрять их пророссийскую и антиевропейскую пропаганду», - заявила Зурабишвили. Она подчеркнула необходимость эффективного контроля за деятельностью и выявление источников финансирования пророссийских групп.
Что касается инициативы омбудсмена, то Нино Ломаджария указала, что многие заявления «Консервативной партии» содержат признаки свержения конституционного строя, разжигают разного рода беспорядки, или прямо призывают к насилию или являются пропагандой войны. Народный защитник сообщила, что направит проект иска в несколько инстанций, уполномоченных обращаться в Конституционный суд (сам омбудсмен этого сделать не может).
Четвертый с начала года топ-менеджер, связанный с «Газпромом», найден мертвым
В Выборгском районе Ленинградской области на территории элитного коттеджного поселка «Морские террасы» найден мертвым гендиректор логистической компании «Астра-Шиппинг», которая специализируется на подрядах «Газпрома», 61-летний Юрий Воронов.
По сообщениям СМИ, тело мужчины нашли в бассейне на его собственном участке. Предварительная причина смерти - огнестрельное ранение в упор, которое нанес себе сам Воронов. Близкие погибшего утверждают, что тот потерял большие деньги из-за проблем с контрагентами и партнерами.
По информации СПАРК-Интерфакс, в 2020-м и 2021-м годах убытки компании «Астра-Шиппинг» составили 160 миллионов рублей.
С начала года это уже четвертая смерть топ-менеджера, напрямую связанного с корпорацией «Газпром». В январе в Ленинградской области нашли мертвым топ-менеджера «Газпром инвеста» Леонида Шульмана, в феврале - замдиректора Единого расчетного центра «Газпрома» по корпоративной безопасности Александра Тюлякова (официальные версии причин гибели в обоих случаях - самоубийство).
В апреле в Москве обнаружили мертвыми бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева, его жену и дочь. По версии следствия, находящийся на грани разорения Аваев застрелил своих близких, а затем покончил с собой.
Тенгиз Церцвадзе: Мы ожидаем пик роста случаев COVID-19 к осени
«Впереди лето, активный туристический сезон и мы ожидаем пик роста случаев инфицирования COVID-19 к осени. Если мы хотим сохранить текущую хорошую эпидситуацию, то должны быть бдительными, продолжать активную вакцинацию, в том числе бустерными дозами, несмотря на то, что регуляции больше не обязывают нас носить маску в общественном транспорте, в медицинских учреждениях и местах скопления людей», - говорится в письме директора Центра инфекционной патологии и СПИДа Тенгиза Церцвадзе, которое он опубликовал в социальной сети.
Церцвадзе отмечает, что в последнее время в Грузии, как и во всем мире, наблюдается значительный рост новых случаев COVID.
«Если раньше в среднем регистрировали 100 новых случаев в сутки, то сейчас фиксируется 600-700 новых случаев. Новые случаи особенно распространены среди людей, которые выезжали за границу. Впереди лето, активный туристический сезон, мы ожидаем пик заболеваемости COVID осенью», - цитирует Церцвадзе Общественный вещатель Грузии.
- В Грузии за неделю, с 27 июня по 3 июля выявили 2570 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщает Национальный центр по контролю заболеваний, за неделю от ковида скончались 3 пациента, выздоровели 1103. По сравнению с предыдущей неделей число случаев коронавируса увеличилось почти в 2.5 раза.
Осужденный за растрату бывший мэр Батуми вышел на свободу досрочно
Осужденный за растрату 1 миллиона лари из бюджетных средств бывший мэр Батуми Георгий Ермаков вышел на свободу, сообщает агентство «Новости-Грузия». Решение о его досрочном освобождении принял судья апелляционного суда.
Георгий Ермаков - представитель правящей партии «Грузинская мечта», был задержан в мае 2019 года вместе с еще семью высокопоставленными чиновниками батумской мэрии по делу строительства социального жилья.
Следствие по делу велось сразу по двум статьям Уголовного кодекса - «растрата принадлежащих государству денежных средств в крупном размере с использованием служебного положения» и «злоупотребление служебным положением».
Мэр был обвинен в растрате государственных средств в размере 1 миллиона 370 тысяч лари и злоупотреблении должностными полномочиями. Батумский городской суд признал его виновным по предъявленным в январе 2020 года обвинениям и приговорил к семи годам лишения свободы.
Сегодня судья апелляционной инстанции переквалифицировал обвинение Ермакова и оставил только обвинение в превышении полномочий. Эта статья предусматривает в виде наказания 3 года лишения свободы. Этот срок Георгий Ермаков уже отбыл.
Двое британских министров ушли в отставку, отказавшись работать с премьер-министром
Двое членов британского правительства 5 июля ушли в отставку, отказавшись работать с премьер-министром страны Борисом Джонсоном. В заявлении министра здравоохранения Саджида Джавида говорится, что он потерял доверие к главе правительства. Министр финансов Риши Сунак заявил, что британское общество ожидает от правительства «правильной, компетентной и серьезной работы».
Отставка произошла через неделю после того, как важный функционер Консервативной партии, которую возглавляет Джонсон, Крис Пинчер ушел в отставку с партийной должности. Его уличили в том, что на вечеринке в закрытом клубе консерваторов он приставал к мужчинам в состоянии алкогольного опьянения.
Этот скандал, в свою очередь, произошел на фоне активной внутрипартийной критики Джонсона. В апреле он стал первым в истории премьер-министром, уличенным в нарушении закона во время пребывания на своем посту. Тогда он был оштрафован за участие в вечеринке во время всеобщего карантина, объявленного из-за пандемии COVID-19 его же правительством.
В начале июня Джонсон выиграл голосование по вотуму недоверия, выдвинутому против него его коллегами по Консервативной партии. Тогда в поддержку Джонсона проголосовали 211 представителей партии в парламенте, против него – 148.
После этого партия проиграла довыборы в двух округах, в одном из которых не проигрывала выборы более 100 лет. Оба этих мандата ранее принадлежали консерваторам — один был осужден за сексуальное насилие, второй признался в просмотре порнографии в парламенте во время дебатов и был отправлен на должность, которую не могут занимать действующие депутаты.
- Лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер 5 июля заявил, что британское правительство должно отправить Джонсона в отставку. Это бы означало проведение в стране досрочных парламентских выборов - опросы свидетельствуют, что консерваторы могут потерять на них значительное число мандатов.
СМИ сообщили о нападении на воинскую часть в Брянской области
На воинскую часть в городе Клинцы Брянской области напали трое неизвестных, сообщили сразу несколько местных изданий, а также телеграм-каналы Baza и Mash.
По данным СМИ, полиция разослала ориентировку на поиск трех неизвестных, вооруженных автоматами, их лица были закрыты масками. Сообщается также, что один из нападавших получил ранение. Других подробностей инцидента нет. Неизвестны так же мотивы нападения.
Воинская часть № 12721 в городе Клинцы Брянской области расположена в 45 километрах от границы с Украиной. В ней дислоцирован 488-й мотострелковый полк РФ.
- В приграничных с Украиной районах после начала полномасштабного российского вторжения был введен «желтый» уровень террористической опасности. Власти Брянской, Белгородской и Курской областей неоднократно сообщали об обстрелах, как они утверждали - с украинской стороны, в результате которых есть жертвы и разрушения. Украинские власти подавляющее большинство этих сообщений не комментируют.
Администрация абхазского президента прокомментировала письмо немецкой компании
Управление по связям со СМИ администрации президента самопровозглашенной республики Абхазия опубликовало разъяснение в связи с публикацией в социальных сетях и некоторых СМИ письма-обращения немецкой компании FVT – Group&Partner к руководству республики с гуманитарным проектом «Строительство поселка городского типа или маленького курортного города».
«Совершенно очевидно, что из текста растиражированного письма компании FVT – Group&Partner никаким образом не вытекает предложение «о продаже земли», «переселении иностранцев», «передаче жилья в собственность иностранцам», как об этом пишут настроенные на провоцирование напряженности в обществе лица и отдельные журналисты. Таких предложений в письме нет. Из письма следует, что инвестор намеревается после окончания строительства безвозмездно передать Абхазии социальные объекты, а это школы, детские сады, больницы на 1000 койко-мест, административные здания и так далее.
Настоятельно просим также обратить внимание на содержание письма президента Республики Абхазия: в нем говорится, что абхазская сторона готова предоставить под строительство «курортного города и строительство медицинского центра» земельный участок с необходимым пакетом разрешений и подключением коммуникаций.
Констатируем, что по сей день по информационному письму-предложению немецкой компании не состоялось ни одной встречи представителей уполномоченных органов страны с кем-либо из FVT – Group&Partner или их представителями. Данная тема больше не обсуждалась», - говорится в комментарии президентской администрации.
В Сухуми состоялось открытие олимпийского бассейна
Сегодня, 5 июля, в Сухуми состоялось торжественное открытие олимпийского бассейна. Символическую красную ленточку перерезали глава администрации столицы самопровозглашенной республики Абхазия Беслан Эшба и гендиректор фирмы «Аквастройинвест» Олег Юрченко.
Градоначальник поинтересовался, какое количество людей может одновременно пользоваться бассейном. Юрченко проинформировал, что бассейн рассчитан на одновременное посещение 120 человек, пишет информагентство «Апсныпресс».
По словам мэра, было бы хорошо организовать специальное время для тренировок в бассейне учащихся детских юношеских спортивных школ, но не на безвозмездной основе, так как бассейн надо содержать. Кроме того, важно предусмотреть льготы для инвалидов. Олег Юрченко сказал, что разработана гибкая ценовая политика. Также, по его словам, в каждой раздевалке есть специальный туалет для людей с ограниченными возможностями.
На восстановительные работы ушло около 40 миллионов рублей. Сухумский олимпийский бассейн соответствует всем международным нормам и в нем можно проводить соревнования. Глубина бассейна – 2,25 метра, ширина – 20 метров, длина – 50 метров.
Правительство Грузии выставляет на продажу 14 санаториев в Цхалтубо
Правительство Грузии выставляет на продажу 14 санаториев стоимостью 50 миллионов лари (около 16 миллионов долларов), расположенных на знаменитом в период СССР курорте Цхалтубо. Об инициативе сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили сегодня во время выступления на презентации проекта «Новая жизнь Цхалтубо».
«Наш план - начать процесс восстановления Цхалтубо. Мы обещаем это сделать. Все вопросы - проблема воды, проблема генерального плана - решены, и теперь у нас на продажу выставлено 14 санаториев, стоимость которых, по сегодняшней оценке, составляет 50 миллионов лари», - сказал премьер.
Правительство Грузии ожидает, что для восстановления Цхалтубо будет инвестировано 500 миллионов лари (около 166 миллионов долларов). По словам премьера, это будут частные инвестиции, и дополнительно государство обязуется инвестировать десятки миллионов лари, «чтобы Цхалтубо превратился в современный бальнеологический курорт мирового уровня», пишет агентство «Новости-Грузия».
Глава правительства уверен, что реализуемые масштабные инфраструктурные проекты положительно отразятся на экономике муниципалитета и всего региона и благосостоянии людей. Гарибашвили подчеркнул, что ради развития курорта правительство благоустроило инфраструктуру – в частности, он упомянул расширение Кутаисского международного аэропорта, пропускная способность которого увеличилась в четыре раза.
Премьер сообщил, что в 2019 году Цхалтубо посетило всего 25 тысяч визитеров, но в правительстве предполагают, что через несколько лет эта цифра удвоится. Гарибашвили указал на уникальность Цхалтубо – «его природа, вода, эти ресурсы дают этому курорту большое преимущество». «У нас есть амбиции превратить Цхалтубо в современный курорт 21 века, но в то же время с богатым историческим наследием», - подытожил премьер-министр.
- Цхалтубо находится в 7 км от Кутаиси, на высоте 100 метров над уровнем моря. Курорт известен своими родоновыми минеральными водами. В исторических источниках XVII века они упоминаются, как «воды бессмертия». В 1920 году источники перешли под контроль государства и получили функцию бальнеологического курорта. В советский период в Цхалтубо было построено 19 санаториев и пансионатов.
Финляндия арестовала сотни российских грузовых вагонов
Финляндия арестовала почти тысячу грузовых вагонов, которые принадлежали российским компаниям из санкционного списка Европейского союза. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на финского железнодорожного оператора VR Transpoint.
Согласно официальным документам, еще в июне судебные приставы Финляндии арестовали 865 железнодорожных вагонов из России. Перед этим были заморожены активы нескольких десятков российских и белорусских фирм, включая транспортных, на сумму не менее 82 млн евро. Действия были предприняты из-за санкций, наложенных Европейским союзом на поставки российского угля.
Глава отдела логистики VR сообщил финским СМИ, что около пяти тысяч российских железнодорожных вагонов находились в Финляндии, когда правительство решило ограничить движение поездов между странами. Согласно заявлению VR, вагоны хотели отправить обратно, но судебные приставы приказали наложить арест на часть из них.
Некоторые изъятые вагоны принадлежат компаниям, которые непосредственно попали под санкции Европейского союза. Другие являются собственностью акционеров, также попавших в санкционные списки после начала войны в Украине.
Одна из таких фирм – «Альфа-лизинг» - подала жалобу в финский суд на «неправомерные действия судебных приставов». Об этом Reuters сообщил руководитель корпоративного бизнеса «Альфа-лизинга» Андрей Барков.
В РЖД от комментариев отказались. Минтранс на запрос Reuters не ответил.
Суд запретил деятельность Компартии Украины
Апелляционный административный суд во Львове в четверг запретил деятельность Коммунистической партии Украины, удовлетворив иск Минюста.
Компартия Украины (КПУ) стала 15-й запрещенной после российского вторжения в Украину партией. Вместе с ней во вторник запретили партию «Счастливая Украина», созданную бывшим министром времен Виктора Януковича Александром Клименко.
В первые годы независимости Украины КПУ была одной из крупнейших политических сил, ее бессменный председатель Петр Симоненко в 1999 году выходил во второй тур выборов президента страны, в котором проиграл Леониду Кучме. Фракция КПУ существовала в Верховной раде до 2014 года, когда - после победы Майдана - партия провалилась на выборах. Ряд ее членов поддержали сепаратистов в Донецкой и Луганской областях.
В 2015 году суд запретил деятельность партии, однако то решение так и не вступило полностью в законную силу.
После российского вторжения 24 февраля в Украине были запрещены практически все партии, которые считались в стране пророссийскими, в том числе имевшая фракцию в парламенте Оппозиционная платформа - За жизнь, «Оппозиционный блок», «Наши», «Партия Шария».
Омбудсмен Грузии требует запретить действующую в стране прокремлевскую партию
Народный защитник Грузии Нино Ломджария подготовила иск в Конституционный суд с требованием запретить ультраконсервативную, гомофобную и прокремлевскую партию «Консервативное движение», известную также как «Альт-Инфо».
Согласно статье 60 Конституции Грузии, Конституционный Суд страны рассматривает вопрос о конституционности деятельности политической партии «на основании иска президента Грузии, не менее одной пятой членов парламента или правительства».
Заместитель Народного защитника Георгий Бурджанадзе заявил грузинской службе Радио Свобода, что проект иска Нино Ломджария переслала двум депутатам парламента и президенту Саломе Зурабишвили.
- Представители платформы «Альт-Инфо» известны общественности из-за своего активного участия в выступлениях, которые привели к беспорядкам в Тбилиси 5 июля 2021 года. Тогда в столице прошли контракции против «Недели прайда». «Марш достоинства» был отменен, но мишенью гомофобов стали журналисты. Были разгромлены и офисы нескольких общественных организаций.
- Лидеров «Альт-Инфо» не привлекли к ответственности за организацию беспорядков, и в декабре 2021 года они зарегистрировали партию «Консервативное движение».
- Представители партии провели акции против «Недели прайда» и в этом году. На них звучали антиевропейские и антиамериканские лозунги. Часть лидеров «Альт-Инфо» полиция задержала в административном порядке за мелкое хулиганство и сопротивление полиции.
В Грозном начался суд над Заремой Мусаевой – ей стало плохо на заседании
В Ленинском районном суде Грозного началось предварительное заседание по делу Заремы Мусаевой – супруги экс-федерального судьи Сайди Янгулбаева и матери правозащитников Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых. В начале заседания ей стало плохо, суд объявил перерыв, сообщили Кавказ.Реалии в "Команде против пыток".
Зарему Мусаеву обвиняют в нападении на полицейского, после того как ее похитили из Нижнего Новгорода и насильно привезли в Чечню.
Абубакар Янгулбаев сообщил Кавказ.Реалии, что его мать до этого только однажды очно участвовала в заседании – когда ей назначили 15 суток ареста по административному делу. В заседаниях по избранию меры пресечения Мусаева участвовала по видеосвязи из СИЗО.
"Сегодня в суде ей стало плохо, всех выгнали из зала. У мамы очень тяжелое состояние, даже по российским законам несовместимое с отбыванием наказания", – добавил Янгулбаев.
В настоящий момент заседание не проводится, Зареме Мусаевой оказывают медицинскую помощь.
- 20 января в Нижнем Новгороде сотрудники МВД Чечни ворвались в квартиру Мусаевой и насильно вывезли ее на допрос в качестве свидетеля в Грозный. Во время задержания она была избита и потеряла сознание, а чеченские силовики не позволили ей ни одеться, ни взять инсулин, в котором она постоянно нуждается, так как страдает диабетом.
- Рамзан Кадыров не скрывает истинных причин задержания Мусаевой – по его словам, семейство Янгулбаевых связано с оппозиционным телеграм-каналом 1ADAT. С 21 по 24 января глава Чеченской Республики посвятил этой теме 10 текстов и видео в собственном телеграм-канале. 1 февраля депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что "днем и ночью, не жалея жизни, имущества и потомства" будет преследовать семью Янгулбаевых.
- Сначала Мусаевой назначили 15 суток административного ареста по обвинению в оскорблении полицейского, а затем возбудили против нее уголовное дело – якобы она набросилась на составлявшего протокол участкового и, по словам главы Чечни Рамзана Кадырова, "чуть не лишила его глаза". Адвокат смог впервые попасть к Зареме Мусаевой лишь через две недели после ее похищения. Во время суда по мере пресечения обвиняемая была без сознания.
- Правозащитная организация "Команде против пыток" предоставила Мусаевой адвокатов Александра Караваева, Наталью Добронравову и Александра Немова. Все они присутствуют в процессе.
Тувинцу не разрешили развернуть у Кремля жёлто-голубой флаг Тувы
Депутату горсовета Кызыла Республики Тува не разрешили развернуть на Красной площади жёлто-голубой тувинский флаг. Депутата быстро окружили люди с дубинками. Об этом рассказывает телеграм-канал @сибирьмедиа.
Тувинский депутат Роман Тамоев проводил опрос москвичей о Республике Тува и хотел повесить себе на спину тувинский флаг, "по цветам схожий с украинским". Тамоев предусмотрительно решил спросить у полицейских, можно ли ему сфотографироваться и "подвигаться" с флагом на Красной площади. Полицейские это категорически запретили.
По словам Тамоева, стоило ему отойти от полицейских – как его окружили человек десять с дубинками. "Я законопослушный гражданин, родину люблю", – убеждал их Тамоев.
Позже Тамоев рассказал, что полицейские запретили ему разворачивать флаг российского региона, сославшись на законодательство, но не уточнили, о каком законе идёт речь. Также депутат отметил, что большинство опрошенных им москвичей ничего не знают о Туве, а некоторые путают тувинский флаг с украинским. Тамоев предположил, что причина кроется в плохом качестве образования.
- Согласно федеральному закону и указу президента России, публичное мероприятие на территории Московского Кремля, включая Красную площадь и Александровский сад, должно быть согласовано с Администрацией президента.
- Республика Тува (бывшая Тувинская Народная Республика) – российский регион в Сибири. В 1921–1944 годах Тува была частично признанным государством, после чего вошла в СССР. Более 80% республики занимают горы, около столицы Тувы – Кызыла начинается река Енисей. Традиционная религия тувинцев – тибетский буддизм, который сочетается с элементами древнего шаманизма.
- Тува традиционно входит в различные антирейтинги регионов России. В частности, в 2021 году республика была признана беднейшим российским регионом. Доля населения, проживающего за чертой бедности, там составляла 34,1%.
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