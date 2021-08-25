ООН прогнозирует сильный голод в Афганистане после прихода талибов

С нехваткой продовольствия могут столкнуться 14 миллионов афганцев

Число жителей Афганистана, которым грозит голод из-за кризиса, вызванного приходом к власти движения "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено), достигло 14 миллионов. Об этом агентству Reuters сообщил директор продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

По словам Бизли, из-за нескольких дет засухи, конфликтов, ухудшения экономики и пандемии COVID-19 Афганистан ожидает "идеальный шторм". Для предотвращения гуманитарной катастрофы ООН потребуется не менее 200 миллионов долларов к сентябрю. К этому сроку в стране закончится еда для жителей, а количество афганцев, нуждающихся в гуманитарной помощи, удвоится.

ООН надеется, что необходимый для помощи Афганистану бюджет выделят США, Катар и другие страны Персидского залива. Талибы обещали гарантировать, что помощь будет доходить до нуждающихся, сообщил Бизли.

По оценкам экспертов, в Афганистане проживают 36 миллионов человек.

В ноябре прошлого года зарубежные страны планировали выдать 12 миллиардов долларов на гуманитарную помощь Афганистану течение четырёх лет. При этом многие государства сообщили, что поддержка зависит от соблюдения в стране прав человека.

ООН сообщила о получении достоверных сведений о серьёзных нарушениях со стороны талибов после их прихода к власти – в том числе о казнях гражданских лиц и сдавшихся представителей сил безопасности Афганистана. "Талибан" заявил, что будет расследовать любые сообщения о жестокости.

"Талибан" придерживался строгой версии исламских норм (шариата), когда движение правило Афганистаном до 2001 года. Контроль практически над всей страной талибы вновь установили 15 августа, когда без боя, как и многие другие города и районы, пал Кабул. С тех пор члены исламистского движения пытаются убедить мировую общественность в том, что они ведут себя сдержанно, избегают насилия, готовы расширить права женщин и девочек, обеспечить некоторую свободу слова.