ООН сообщила о двух миллионах беженцах с Украины

Число беженцев с Украины с начала вторжения России достигло двух миллионов, сообщил в твиттере 8 марта Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Это самый быстро развивающийся кризис в Европе со времён Второй мировой войны, утверждают в организации.

Вторжение в Украину началось меньше двух недель назад. За это время около 900 тысяч украинцев укрылись от войны в Польше, 150 тысяч — в Венгрии. Только Евросоюз ожидает принять на своей территории от 2,5 до 6,5 миллиона беженцев.

За сутки только на западном участке украинской границы страну покинули 132 тысячи человек, сообщила Государственная погранслужба.

"Нам нужно прекращение огня, нам нужно перемирие, чтобы люди могли перестать убегать или даже вернуться в свои дома. Но сейчас они все говорят мне, что боятся", — рассказал накануне Гранди каналу "Аль-Джазира" в репортаже с украинско-польской границы.

На фоне миграционного кризиса Радио Свобода запустило подкаст "Гуманитарный коридор". В нём украинские беженцы рассказывают РС свои истории.