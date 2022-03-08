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ООН сообщила о двух миллионах беженцах с Украины
Число беженцев с Украины с начала вторжения России достигло двух миллионов, сообщил в твиттере 8 марта Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Это самый быстро развивающийся кризис в Европе со времён Второй мировой войны, утверждают в организации.
Вторжение в Украину началось меньше двух недель назад. За это время около 900 тысяч украинцев укрылись от войны в Польше, 150 тысяч — в Венгрии. Только Евросоюз ожидает принять на своей территории от 2,5 до 6,5 миллиона беженцев.
За сутки только на западном участке украинской границы страну покинули 132 тысячи человек, сообщила Государственная погранслужба.
"Нам нужно прекращение огня, нам нужно перемирие, чтобы люди могли перестать убегать или даже вернуться в свои дома. Но сейчас они все говорят мне, что боятся", — рассказал накануне Гранди каналу "Аль-Джазира" в репортаже с украинско-польской границы.
На фоне миграционного кризиса Радио Свобода запустило подкаст "Гуманитарный коридор". В нём украинские беженцы рассказывают РС свои истории.
Другие новости дня
Shell откажется от поставок нефти и газа из РФ и закроет АЗС в России
Британско-нидерландская корпорация Shell – одна из крупнейших нефтегазовых компаний мира – объявила о намерении отказаться от покупок российских нефти и газа, а также о выходе из всех нефтегазовых проектов в России. Это реакция на российское вторжение в Украину.
Как сказано в пресс-релизе компании, выход из проектов в России будет поэтапным. Компания в ближайшее время прекратит спотовые закупки российской сырой нефти. Уже заключённые контракты на её поставки не будут продлеваться.
В России будут закрыты все автозаправочные станции Shell, а также прекращено производство авиационного топлива и смазочных материалов.
Корпорация также предпримет шаги для отказа от российских нефтепродуктов и природного газа, однако подчёркивается, что это произойдёт не сразу.
Ещё одна крупная корпорация BP (ранее British Petroleum) заявила, что прекратит заключение новых сделок на покупку нефти и газа из России.
В связи с вторжением в Украину на Западе звучат требования ввести эмбарго на поставки или только нефти, или вообще углеводородов из России на государственном уровне. В ЕС на данный момент по этому вопросу нет консенсуса, Германия и ряд стран, наиболее зависимых от российского газа, например Болгария, заявляют, что такая мера вряд ли возможна – отказ от российского газа ударит и по промышленности, и по гражданам ЕС. Отказ от поставок российской нефти обсуждается в США, администрация Джо Байдена не исключила, что пойдёт на такую меру, но ещё не приняла решения – отказ приведёт к росту цен на топливо в Соединённых Штатах.
Украина призывает страны Запада ввести эмбарго.
Накануне российский вице-премьер Александр Новак заявил, что отказ Запада от поставок российской нефти приведёт к резкому росту её стоимости на мировом рынке – до 300 долларов за баррель и больше. Он также пригрозил закрытием поставок по газопроводу "Северный поток" и предупредил о якобы существующих угрозах газотранспортной системе Украины, которая – несмотря на боевые действия – по-прежнему используется для поставок российского топлива в страны ЕС.
Япония расширила санкции против России и Беларуси
МИД Японии объявил о расширении списка юридических и физических лиц России и Беларуси, в отношении которых вводятся санкции.
В список включены пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заместители главы президентской администрации Дмитрий Козак и Сергей Кириенко, глава Чечни Рамзан Кадыров. Среди бизнесменов под санкции попали Аркадий и Борис Ротенберги, Алишер Усманов и Геннадий Тимченко. Также в список внесены "ЧВК Вагнера" и "Агентство интернет-исследований", которое называют "фабрикой троллей" бизнесмена Евгения Пригожина. Кроме того, запрещается экспорт в Россию оборудования для нефтепереработки.
С белорусской стороны санкции введены против сыновей Александра Лукашенко – Виктора и Дмитрия Лукашенко, пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, министра внутренних дел Беларуси Ивана Кубракова и других.
В сообщении японского МИД говорится, что эти меры приняты "с учетом нынешней международной ситуации, касающейся Украины, в целях поддержания международного мира и безопасности и внесения вклада Японии в международные усилия".
Ранее Япония ввела санкции в отношении президента России Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова, министра обороны Сергей Шойгу, секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева и других. Под санкции попали также 49 российских ведомств, банков и компаний, в частности, ФСБ, ГРУ, АО "Компания "Сухой", АО "РСК "МиГ", госкорпорации "Ростех", ЦБ РФ, ВЭБ, Промсвязьбанк.
Санкции предполагают замораживание активов физических лиц и банков, запрет на "экспорт товаров общего назначения, которые, как считается, способствуют укреплению военного потенциала Российской Федерации".
Сайт «Эха Кавказа» заблокирован в России. Что делать?
В России начали блокировать сайт Радио «Эхо Кавказа». Без инструментов для обхода блокировок вы не можете заходить на наш сайт напрямую и открывать ссылки на наши материалы из соцсетей.
Вот что можно сделать, чтобы читать нас и после блокировки:
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На московской частоте «Эха Москвы» заработает государственная радиостанция Sputnik
Входящая в холдинг "Россия сегодня" государственная радиостанция Sputnik начнёт вещание в Москве на частоте закрытой из-за военной цензуры радиостанции "Эхо Москвы". Об этом сообщается в телеграм-канале RT.
Первый эфир запланировал на 9 марта. В первый день слушателям обещаны эфиры официального представителя МИД Марии Захаровой, депутата Госдумы Анатолия Вассермана и прокремлёвских блогеров Германа Клименко и Дмитрия Пучкова.
Сайт и эфир "Эха Москвы", радиостанции, традиционно занимавшей первые места в московских рейтингах информационного радиовещания, были заблокированы Роскомнадзором в начале марта. Поводом стало освещение редакцией войны в Украине. Российские власти требуют называть её "специальной операцией" и запрещают использовать при её освещении что-то, кроме официальных государственных источников.
После этого основной акционер радиостанции, окологосударственный холдинг "Газпром-медиа" принял решение закрыть станцию. Её главный редактор Алексей Венедиктов, представляющий интересы миноритарных владельцев, пообещал обжаловать это решение в суде.
- После начала войны в Украине из-за цензуры были заблокированы, закрылись или были закрыты правительством десятки изданий. В том числе — Русская служба Радио Свобода, канал Настоящее время, "Голос Америки", телеканал "Дождь", Би-би-си, DW, издание Znak.com, The Insider, региональные издания. Как минимум 150 журналистов вынуждены были покинуть страну.
Грузия, предположительно, будет завозить пшеницу из Казахстана и Румынии
Ассоциация производителей пшеницы и муки Грузии прогнозирует рост цен на импортные муку и пшеницу. Глава ассоциации Леван Силагава говорит, что до 90% пшеничной муки в Грузию поступало из России.
Исходя из того, что сейчас Россия находится под санкциями, грузинская сторона не может осуществлять импорт, а именно расплачиваться за муку и пшеницу в иностранной валюте.
«Грузия не останется без пшеницы, но новые поставки обойдутся нам дороже. Таковы мировые тенденции, поскольку Россия и Украина из-за войны не могут поставлять зерно. Через месяц-полтора это, возможно, отразится на рынке. Сейчас в Грузии имеется месячный запас муки и месячный запас пшеницы», – говорит Силагава.
По словам Силагава, этот запас дает Грузии достаточно времени, чтобы без труда переориентироваться на другие рынки. Рассматриваются Казахстан и Румыния.
«Цена будет выше, но пшеница будет завезена, у нас есть гарантии», – говорит Силагава.
Главу правительства Аджарии внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
Главу правительства Аджарии Торнике Рижвадзе внесли в базу украинского сайта «Миротворец».
На сайте указано, что Рижвадзе «пособник российских военных преступников», отрицающий российское военное вторжение в Украину. В «Миротворце» считают, что Рижвадзе занимается манипуляцией общественно значимой информацией, участвует в актах гуманитарной агрессии против Украины.
«Центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений», – сказано в сообщении.
Отметим, что накануне Рижвадзе не стал отвечать на вопрос журналиста о том, кто начал войну – Россия или Украина.
«Вы должны спросить об этом у экспертов в этой сфере», – сказал Рижвадзе, добавив, что желает Украине быстрого завершения войны.
Проект «Миротворец» отслеживает список лиц, нарушающих, по мнению авторов базы, украинское законодательство и совершающих преступление против страны.
В Вологодской области сняли советскую вывеску «Миру – мир!»
На днях в социальных сетях появились сообщения о том, что с одного из домов в Вытегре в Вологодской области сняли советскую вывеску "Миру – мир!". Некоторые комментаторы связывали исчезновение конструкции с военными действиями в Украине.
"Видимо в свете последних событий, советская конструкция приобрела признаки экстремизма и нагло транслировала их на весь город прямо с крыши пятого этажа! Вероятно, к такому выводу пришли местные чиновники и "Мир" потихоньку спилили", – писали в одной из групп Вологодской области.
Первыми пропажу вывески заметили жильцы дома ещё 27 февраля. Они даже пообещали обратиться в полицию, так как вывеску сняли без согласования с ними.
В Управляющей компании, обслуживающей дом на улице Победы 4, корреспонденту Север.Реалии подтвердили, что вывеску действительно сняли с дома. Конструкция была в аварийном состоянии, и от сильных ветров могла упасть с крыши, – заявила Ольга Бурлакова, генеральный директор управляющей компании "Твой дом". По причине угрозы аварии демонтаж конструкции не успели согласовать с жильцами дома, утверждает она. Собрание планировали проводить в конце марта. Но к этому моменту вывеска могла уже упасть. Сейчас вывеска находится на "ответственном хранении" в гараже у директора управляющей компании.
При этом с войной в Украине снятие вывески никак не связано, утверждает она:
- Это просто от старости. Мы далеко от политики. Нам тут не до политики. У нас вот крыши текут. Всё везде тает и течёт. Без политики тут делов хватает.
Ранее в России приняли законы об уголовной ответственности за "фейки о действиях российских военных", "антивоенные лозунги" и "призывы к антироссийским санкциям". К административной ответственности, в частности, уже привлекались люди за лозунг "Нет войне".
- 24 февраля российская армия вошла на территорию Украины. Это произошло сразу после того, как Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведения "спецоперации" после просьбы так называемых "ДНР" и "ЛНР". Во многих регионах Украины идут бои, гибнут мирные жители. Официально российские власти не называют происходящее войной.
Сеть строительных магазинов OBI прекращает работу в России
Международная сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI объявила о том, что прекращает работу в России. Это связано с военной агрессией в отношении Украины и её последствиями, говорится в заявлении компании. У OBI 27 гипермаркетов в России, в которых работает почти пять тысяч сотрудников.
О прекращении работы в России объявил производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder Companies, которому принадлежат такие бренды, как МАС, Estee Lauder, Clinique, Bobbi Brown, The Ordinary, Le Labo и другие. Компания закроет свои торговые точки в России, а также прекратит онлайн-продажи и поставки российским ретейлерам.
О приостановке деятельности в России объявила японская платёжная система JCB. Это одна из крупнейших платёжных систем, карты которой принимаются к оплате в 190 странах мира. Она могла бы заменить Mastercard и Visa, которые ранее также приостановили работу. Карты JCB, которые выпустили российские банки, не будут работать за границей, а карты зарубежных банков – на территории России.
По данным Йельского университета, с начала российского вторжения на территорию Украины 250 зарубежных компаний заявили о том, что ограничивают или прекращают свою работу с Россией. При этом несколько десятков крупных компаний остались и сохраняют своё значительное присутствие. По данным университета, в список компаний, продолжающих работу с Россией, входят: Coca-Cola, Pepsi, McDonaldʼs, Nestle, Mars, Philip Morris, Starbucks, Unilever, Hilton, Marriott и другие.
- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
Украина: согласован только один гуманитарный коридор, из города Сумы
Минобороны России 8 марта третий день подряд заявило о "режиме тишины" и открытии гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя, на которые наступают российские войска.
При этом большинство маршрутов этих коридоров вновь не согласовано с украинской стороной, которая выступает против их открытия в сторону России и Беларуси.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук подтвердила открытие только одного гуманитарного коридора – от города Сумы до Полтавы, где российских военных нет. Верещук подчеркнула, что маршрут согласован с российской стороной, однако высказала опасения, что могут быть провокации и срыв эвакуации.
Сообщается, что из Полтавы в Сумы для эвакуации людей выехали 35 автобусов. Эвакуация уже началась.
Накануне поздно вечером российская армия нанесла авиаудар по Сумам – это утверждает глава Сумской администрации Дмитрий Живицкий. По данным ГЧСЧ Украины, в результате бомбардировки погибли по меньшей мере 9 человек, в том числе два ребенка. Судя по кадрам с места событий, которые появляются в социальных сетях, в Сумах разрушены жилые дома. Разрушения есть также в Ахтырке Сумской области.
В Мариуполе, откуда так и не были эвакуированы около 200 тысяч жителей, продолжаются бои. Минобороны России заявило, что бойцы так называемой "ДНР", наступающие с востока, заняли один из микрорайонов, подтверждения этой информации пока нет.
Украинская разведка утверждает, что под Харьковом убит российский генерал
Главное управление разведки Минобороны Украины утверждает, что в боях под Харьковом был убит генерал-майор российской армии Виталий Герасимов. В сообщении ГУР МО говорится, что речь идёт о начальнике штаба и первом заместителе командующего 41-й армии Центрального военного округа России.
Герасимов участвовал во второй войне в Чечне и операции в Сирии, а также в операции по аннексии Крыма. Награждён различными наградами, в том числе орденом за заслуги перед Отечеством с мечами.
Журналист-расследователь Христо Грозев утверждает, что гибель Герасимова подтверждает и российский источник. Также, по его словам, смерть подтверждается и записью переговоров российских военных - она была опубликована Киевом. Доказана ли её аутентичность, он не сообщает.
Официального подтверждения смерти генерал-майора с российской стороны нет. Активно освещающие боевые действия в Украине с прокремлёвских позиций телеграм-каналы уверенно утверждают, что Герасимов на самом деле жив, а украинская разведка ошиблась или занимается дезинформацией. Доказательств того, что генерал жив, также не предоставлено.
На прошлой неделе в соцсетях появились сообщения о гибели в Украине генерал-майора, заместителя командующего 41-й армией Центрального военного округа генерал-майора Андрея Суховецкого. О его гибели в частности писали в соцсетях его бывшие сослуживцы. Информацию корреспонденту Радио Свобода подтвердили в кировском областном отделении Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство". Министерство обороны официально его гибель не подтверждало.
Удар РФ по городу Сумы: погибли 9 человек, в том числе двое детей
В результате российского авиаудара по Сумам (город к Северо-Западу от Харькова, у границы с Россией) погибли 9 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что после 23 часов 7 марта российские войска сбросили авиабомбы, а также обстреляли Ахтырку. В России удар еще не комментировали.
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко пишет в Telegram-канале, что один из погибших - 9-летний мальчик, Вадим Ивлев.
Янукович обратился к Зеленскому: «Вы обязаны остановить кровопролитие»
Бывший президент Украины Виктор Янукович, бежавший в Россию в 2014 году после массовых протестов в Киеве, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призвав его "любой ценой" остановить кровопролитие в Украине и достичь мирного соглашения с Россией.
Текст заявления Януковича публикует российское агентство РИА Новости. В нём бывший президент, которого в Украине ранее осудили за госизмену, пишет, что хочет обратиться к Зеленскому "по-президентски и даже немного по-отечески". Он пишет, что после Майдана в 2014 году принёс себя и свою власть "в жертву", чтобы избежать широкомасштабного кровопролития в стране, и призывает Зеленского сделать то же. Он также утверждает, что в нынешней войны виновны прежде всего те, кто, по его словам, "развязал АТО" (так называемую антитеррористическую операцию против сепаратистов Донбасса) в 2014 году. О России - её роли в конфликте, начавшемся 8 лет назад, и о её нынешнем вооружённом вторжении в Украину - он вовсе не упоминает, президента России Владимира Путина к миру не призывает.
Янукович после своего бегства в Россию некоторое время признавался Москвой как законный президент Украины, однако затем российские власти признали новые власти в Киеве (хотя в последнее время вновь начали ставить их легитимность под сомнение). Несколько лет Янукович почти не делал никаких политических заявлений. Накануне появилось сообщение, что его самолёт якобы прилетел в Минск, а в прокремлёвских СМИ и телеграм-каналах начали появляться предположения, что Россия хочет как-то использовать эту фигуру в нынешней войне.
Реакции Зеленского на обращение пока не было.
Зеленскому присвоена высшая государственная награда Чехии
Президент Чехии Милош Земан 7 марта объявил о решении наградить орденом "Белого льва" (высшей государственной наградой) Владимира Зеленского.
"Президент Украины проявил отвагу и мужество. США предлагали ему эвакуацию, но он отказался и остался в столице, чтобы руководить обороной своей страны", – заявил Земан на торжественной церемонии вручения государственных наград.
Земан призвал соотечественников помочь украинцам, в том числе прибывшим в Чехию в качестве беженцев.
"Недалеко от наших границ бушует война, вызванная агрессией России против Украины. Сейчас важно думать об украинском народе", – добавил Земан.
Чешский президент был известен своей пророссийской позицией и поддержкой Владимира Путина. Он поменял свою риторику после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, назвав Путина безумцев. Введенные Чехией санкции против России стали одними из самых жестких.
- Орден "Белого льва" был учрежден в 1922 году для награждения иностранных граждан, выдающихся политических и общественных деятелей, за заслуги перед Чехословацким государством.
- 7 марта во дворе Пражского Града состоялась торжественная церемония поднятия флага Украины, которую провел почетный караул. Она сопровождалась исполнением чешского и украинского гимнов.
Путин пообещал не использовать резервистов и срочников в Украине
Владимир Путин пообещал, что командование российской армии не будет объявлять дополнительный призыв резервистов из запаса и использовать солдат срочной службы для проведения, как называет президент России, "специальной военной операции" на территории Украины.
Соответствующее заявление Путин сделал поздравляя российских женщин с 8 марта и обратившись непосредственно к "матерям, жёнам, сёстрам, невестам и подругам солдат и офицеров", которые, по его мнению, "сейчас в бою защищают Россию". Путин подчеркнул, что "поставленные задачи решают только профессиональные военные" и высказал уверенность, что они "надёжно обеспечат безопасность и мир для народа России".
При этом в последние дни ряд военных экспертов высказали мнение, что без дополнительной мобилизации российской армии вряд ли удастся достичь в Украине поставленных задач.
- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают. Кроме отказа от вступления в североатлантический военный альянс, признания Крыма российским, а "ДНР" и "ЛНР" независимыми, Путин требует от Украины "денацификации" и "демилитаризации".
- Власти Украины утверждают, что с начала военных действий погибли более десяти тысяч российских солдат и более двух тысяч взяты в плен. Утверждается также, что часть из них являлись солдатами срочной службы, контракты с которыми были подписаны либо задним числом, либо непосредственно перед началом вторжения на украинскую территорию. Официального подтверждения этому нет, как нет и независимых данных о потерях сторон. Как правило, в ходе военных конфликтов стороны преуменьшают свои потери и преувеличивают потери противника.
- За военные действия против Украины США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только российских политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
YouTube удалил каналы телеведущего Владимира Соловьёва
Администрация видеохостинга YouTube удалила канал российского телеведущего Владимира Соловьёва "Соловьёв Live", а также канал его телевизионной программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым".
Ведущий назвал эти решения "объявлением войны" и призвал закрыть YouTube в России. При этом он заявил, что будет продолжать делать своё шоу на западном видеохостинге, размещая в своих соцсетях ссылку на трансляцию непосредственно перед эфиром.
Ранее YouTube удалил несколько каналов, принадлежавших российской информационной сети Russia Today. В конце февраля её руководитель Маргарита Симоньян, как и Владимир Соловьёв, попала под санкции Евросоюза из-за признания Россией независимости так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".
В Конгрессе подготовлен законопроект о запрете импорта российской нефти
Группа американских законодателей заявила о том, что ее участники подготовили законопроект, разрыв с России и Беларуси "постоянных нормальных торговых отношений", предусматривающих минимальные торговые тарифы.
"В то время, как Россия продолжает неспровоцированную атаку на украинцев мы договорились о законодательном пути, который приведет к запрету импорта энергетических продуктов из России и приостановлению нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью", - говорится в заявлении законодателей. Законопроект поддерживают лидеры Конгресса, представляющие и Республиканскую и демократическую партию. Этот законопроект может быть рассмотрен в ближайшее время. В случае его одобрения он поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который до сих пор формально не высказывался в пользу такой меры, опасаясь, что она может привести к повышению цен горючего в Соединенных Штатах. Около 7 процентов нефти, потребляемой в стране, импортируется из России. Однако в воскресенье Госсекретарь США Тони Блинкен заявил о том, что Белый рассматривает возможность запрета импорта российской нефти.
Отмена статуса "нормальных торговых отношений" с Россией и Беларусью приведет к тридцатипроцентному росту импортных пошлин на российские и белорусские товары. Сейчас они составляют три процента. Основной экспорт России в США - нефть, металлы, в том числе, платина и удобрения.
Подобные меры являются ответом на российское вторжение в Украину. Их цель - нанести финансовый урон России и лишить ее финансовых средств, которые ей необходимы также на ведение военной кампании в Украине.
ЕС начал рассмотрение заявок Украины, Грузии и Молдовы о вступлении
Европейский союз 7 марта официально начал рассмотрение заявок Украины, Грузии и Молдовы о вступлении в объединение.
Агентство Agence France Presse со ссылкой на французских дипломатов сообщает, что послы стран ЕС в Брюсселе попросили Еврокомиссию оценить заявки трех постсоветских государств.
Этот процесс может занять у Еврокомиссии годы. Кроме того, странам могут предложить провести реформы для соответствия требованиям. Для их вступления в союз кандидатуры должны одобрить все 27 стран-членов.
В условиях военных действий, которые ведет Россия против Украины, рассмотрение заявок от бывших советских стран имеет символическое значение. Это лишь самый первый шаг в процессе, который может затянуться на много лет, и результат которого вовсе не гарантирован.
- 28 февраля стало президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС. Желание принять страну выразила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Президент Польши Дуда в свою очередь призвал предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС немедленно.
- 3 марта заявку на членство в Евросоюзе подписал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Вслед за ним – об аналогичных действиях заявила Молдавия.
В Тбилиси на акции с требованием отставки правительства задержали активистов
В Тбилиси сегодня вечером на акции возле Государственной канцелярии задержали гражданских активистов, требовавших отставки правительства. Это Георгий Мжаванадзе, Гига Макарашвили, Нодар Рухадзе, Зука Бердзенишвили и Бачи Валишвили– все они являются членами движения «Сирцхвилиа» («Позор»). Также задержаны участница акции Гванца Пертия и экоактивистка Ната Перадзе, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В движении отмечают, что активисты были задержаны уже после завершения мирной акции и «совершено без причины».
До этого полиция оттеснила участников акции с площади перед канцелярией, а они бросали в полицейских рулонами туалетной бумаги и называли «рабами». Однако задержания начались только спустя полчаса после этой стычки, когда ничего не происходило.
За несколько часов до акции у канцелярии активисты - несколько сотен человек - собрались на центральном проспекте Руставели, где требовали отставки правительства.
Участники акции развернули огромный флаг Украины. Выступающие подвергли критике решение правительства Грузии не присоединяться к санкциям, установленным западными странами для России. Многие из митингующих принесли плакаты, на которых было написано «Грузия – не Россия и никогда ею не будет».
Третий раунд переговоров Украины и РФ завершился. Заявления сторон
В Беларуси завершился третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил об итогах встречи.
«Третий раунд переговоров закончился. Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены», - написал он в Twitter.
Член российской делегации Владимир Мединский, в свою очередь, сказал: говорить о чем-либо позитивном пока рано.
«Мы долго обсуждали проблему гуманитарных коридоров. Украинские силы на местах не выполняют приказы своего командования. Мы поставили вопрос ребром. Надеемся, что с завтрашнего дня коридоры заработают. Российская делегация привезла на переговоры проекты документов, подписаны они не были. К сожалению, наши ожидания от переговоров не оправдались, но процесс будет продолжен», - сказал Мединский.
При этом он выразил надежду на то, что с завтрашнего дня гуманитарные коридоры заработают.
Посол Великобритании Мелинда Симмонс покинула Украину
Посол Великобритании покинула Украину, сообщает BBC.
По словам министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, из-за сложной ситуации с безопасностью посол Великобритании в Украине покинула страну.
По информации Трасс, когда Россия вторглась в Украину, посол Мелинда Симмонс вместе с остальными сотрудниками посольства переехала из столицы Киева в город Львов в западной части Украины.
По словам Лиз Трасс, в настоящее время все дипломатические представительства Великобритании по всей Украине закрыты.
В Беларуси проходит третий раунд украино-российских переговоров
В Беларуси проходит третий раунд переговоров между Украиной и Россией.
«Через несколько минут начнем разговаривать с представителями страны, которая всерьез считает, что масштабное насилие над мирным населением – это аргумент. Докажем, что это не так», - сообщил до начала встречи член украинской делегации Михаил Подоляк.
Ранее сегодня пресс-спикер российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова в любой момент прекратить военные действия в Украине, если только Киев пойдет на следующие условия:
- Признание Крыма российским;
- Признание независимости т.н. ЛНР и ДНР;
- Внесение поправок в конституцию и отказа от претензий на вступление в «какой-либо блок».
В своем обращении Подоляк подчеркнул: «Все будет так, как нужно Украине».
В Абхазии прошел автопробег в поддержку российских военных
Автопробег с участием более 50 автомобилей в поддержку российских военных, а также жителей Донбасса прошел в понедельник в Сухуми. Как пишет ТАСС, акцию организовало сообщество водителей-трансферов Абхазии, в ней приняла участие и Ассоциация молодежи Абхазии «Апеипш» («Будущее»).
Участники акции проехали по сухумским улицам автоколонной с флагами самопровозглашенной республики Абхазия, России, т.н. «ДНР» и «ЛНР». После автопробега они собрались на площади Свободы и устроили флешмоб, сформировав большой знак в форме буквы Z, аналогично акциям, ранее проведенным сотрудниками МЧС в Сухуми и Очамчире.
Участники акции развернули на площади Свободы баннер со слоганом «Мы вместе». Кроме того, водители-трансферы организовали сбор средств для эвакуированных из «ДНР» и «ЛНР», находящихся в Абхазии, и для абхазских добровольцев на Донбассе.
1 марта Абхазское народное движение предложило президенту самопровозглашенной республики Абхазия Аслану Бжания провести «общенациональный митинг в поддержку России».
Лидер оппозиции Адгур Ардзинба в интервью RESPUBLICA пояснил, что проводить отдельную акцию оппозиционеры не планируют: «В Грузии власть молчит, а оппозиция проводит митинги в поддержку Украины. А в Абхазии власть молчит, а оппозиция, что ли, будет проводить митинги в поддержку России? Мне кажется, это неправильно».
Bloomberg: новые санкции ЕС затронут судна и военные технологии России
Страны-члены Евросоюза готовят новые санкции против России, которые могут коснуться портов, судов и технологий для военного оборудования. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обсуждается расширение и персональных ограничений – в список лиц, которых они затронут, могут добавить россиян, ранее не попадавшие под санкции.
Брюссель обсуждает и усиление режима соблюдения уже введенных ограничений, в том числе в отношении криптовалюты и способов её использования для обхода уже существующих мер.
Некоторые из санкций могут быть введены уже 8 марта, уточнил один из собеседников агентства. Официального подтверждения этой информации нет.
- После вторжение России на территорию Украины 24 февраля 2022 года государства-члены ЕС и другие страны ввели несколько пакетов санкций против России. Ограничения затронули ЦБ и крупные российские банки, авиаотрасль, а также российских чиновников, включая лично президента России Владимира Путина, бизнесменов и медийных личностей, оправдывающих действия России.
Москва вновь утверждает, что в Грузии вывели штамм африканской чумы свиней
Африканская чума свиней, которая активно циркулирует с 2007 года, была выведена в лаборатории в Грузии, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Отметим, что российские чиновники и СМИ периодически заявляют о якобы проводимых в Тбилиси экспериментах над смертоносными вирусами.
«Мы считаем, что в 2007 г. штамм африканской чумы свиней с повышенной контагиозностью был сконструирован в грузинской биолаборатории, подведомственной Пентагону. Его распространение нанесло существенный экономический ущерб ряду государств, в том числе Украине и Польше, и исключило их из ряда экспортеров свинины», – сказал российский военный на брифинге в понедельник.
Как пишет «Интерфакс», в 2013 году бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявлял, что африканская чума свиней, которая вызвала падеж скота в российских регионах, попала в Россию из Грузии.
- Со дня открытия тбилисской лаборатории имени Ричарда Лугара в 2011 году в российских СМИ активно муссируются слухи о создании в центре химического или биологического оружия, а также штаммов опасных вирусов. Такие же обвинения высказывают и российские официальные лица. В конце 2018 года по приглашению Минздрава Грузии в лаборатории побывали эксперты из 17 стран мира. В подготовленном ими заключении отмечалось, что центр работает исключительно для мирных целей.
- 3 сентября 2020 года в МВД Грузии заявили о кибератаке на компьютерную систему Минздрава Грузии. Сообщается, что 1 сентября хакеры попытались заполучить документацию медицинского характера, в том числе из баз данных тбилисской лаборатории Лугара, а также информацию, связанную с пандемией коронавируса.
- В сентябре прошлого года российские СМИ возобновили дезинформационную кампанию против лаборатории Лугара.
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