Российский оппозиционер Андрей Пивоваров приговорён к 4 годам колонии

Ленинский районный суд в Краснодаре признал оппозиционного политика Андрея Пивоварова виновным в руководстве нежелательной организацией из-за публикаций в фейсбуке и проведения гражданского форума и приговорил к 4 годам лишения свободы. Ему будет 8 лет запрещено избираться в органы госвласти.

Оппозиционера обвинили в сотрудничестве с основанной бизнесменом Михаилом Ходорковским организацией "Открытая Россия". В последнем слове на суде Пивоваров заявил, что дело против него сфабриковано, а доказательства ("показания продажного пропагандиста с НТВ и заказная "экспертиза" от группы шарлатанов") — несостоятельны.

"Народ осознанно, планомерно погружают в апатию, в тяжелый летаргический сон. А на тех, кто не согласен засыпать, кто хочет оставаться гражданином, иметь свое мнение, возбуждают уголовные дела, сажают, выдавливают из страны, запугивают. И несмотря на это я верю, что ситуация в нашей стране изменится. И пускай сейчас тех, кто выступает за будущее, топчут и сажают, я знаю, прогресс не остановить, перемены к лучшему неизбежны, и они не за горами. До встречи в нашей новой, желательной и открытой России. Прорвёмся!" – сказал оппозиционер в последнем слове.

Андрей Пивоваров был задержан в конце мая прошлого года. Сотрудники правоохранительных органов вывели его из самолета в Санкт-Петербурге и доставили на Кубань. Пивоварову была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовное дело против Пивоварова возбудили спустя два дня после того, как организацию ликвидировали. Изначально политику предъявили обвинение в том, что он якобы в Краснодаре сделал репост, связанный с "Открытой Россией", в фейсбуке. Соратники Пивоварова утверждают, что запись была сделана не им. Позже в обвинительном заключении увеличилось число постов, которые вменяют в вину Пивоварову, и прибавилась организация мероприятий.

Находясь в СИЗО, Пивоваров баллотировался по спискам "Яблока" в Госдуму и избран не был.