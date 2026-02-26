Грузинский оппозиционер Лаша Чхартишвили арестован за комментарий в Facebook

Члена «Лейбористской партии Грузии» Лашу Чхартишвили арестовали на пять суток за комментарий, опубликованный в социальной сети Facebook. Сотрудники полиции перевели оппозиционера в изолятор временного содержания прямо из зала судебного заседания.
«Мне вменяют комментарий в Facebook, и ещё предстоит доказать, мой он или нет. Я лично даже не помню, мой ли это комментарий, но разделяю его дух», - сказал Чхартишвили журналистам до оглашения решения суда.
Министерство внутренних дел составило в отношении политика протокол об административном правонарушении из-за комментария, опубликованного 4 октября на странице информационного издания «Нетгазети» в соцсети. Статья, под которой задержанный написал комментарий, называлась «Обязательно ли тротуар должен быть местом собрания?»
Комментарий же касался судьи Давида Макарадзе.
«А что, обязательно на похоронах именно таких подонков?» - говорится в комментарии, опубликованном от имени Чхартишвили.
МВД посчитало, что таким образом политик оскорбил судью.
В последние два года власти «Грузинской мечты» и полиция активно реагируют на общественные протесты: принимаются новые законы и предпринимаются попытки их исполнения.
В последние два года «Грузинская мечта» принимает новые ограничительные законы. Согласно им:
- сначала в административном, а затем уже в уголовном порядке наказывается проведение протестов на тротуарах;
- наказуемыми стали «словесное оскорбление, брань, унижение или иные оскорбительные действия в отношении государственного политического должностного лица или государственного служащего»;
- были ограничены возможности финансирования независимых СМИ и неправительственных организаций.
