Грузинский оппозиционер Лаша Чхартишвили арестован за комментарий в Facebook

Члена «Лейбористской партии Грузии» Лашу Чхартишвили арестовали на пять суток за комментарий, опубликованный в социальной сети Facebook. Сотрудники полиции перевели оппозиционера в изолятор временного содержания прямо из зала судебного заседания.

«Мне вменяют комментарий в Facebook, и ещё предстоит доказать, мой он или нет. Я лично даже не помню, мой ли это комментарий, но разделяю его дух», - сказал Чхартишвили журналистам до оглашения решения суда.

Министерство внутренних дел составило в отношении политика протокол об административном правонарушении из-за комментария, опубликованного 4 октября на странице информационного издания «Нетгазети» в соцсети. Статья, под которой задержанный написал комментарий, называлась «Обязательно ли тротуар должен быть местом собрания?»

Комментарий же касался судьи Давида Макарадзе.

«А что, обязательно на похоронах именно таких подонков?» - говорится в комментарии, опубликованном от имени Чхартишвили.

МВД посчитало, что таким образом политик оскорбил судью.

В последние два года власти «Грузинской мечты» и полиция активно реагируют на общественные протесты: принимаются новые законы и предпринимаются попытки их исполнения.

В последние два года «Грузинская мечта» принимает новые ограничительные законы. Согласно им: