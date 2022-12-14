Оппозиционный мэр Стамбула приговорен к тюремному сроку

Российского поэта и писателя Дмитрия Быкова не пускают в Грузию. Вместе с женой и ребенком его уже несколько часов удерживают на границе в аэропорту Батуми, без паспортов и объяснения причин. Об этом SOVA рассказал организатор концертов Быкова в Грузии Зураб Сванидзе.

«Забрали паспорта, ничего не спрашивали, ни о целях визита, ни о чем-либо другом. Не пропускают, и ничего не говорят. Дело в том, что у них маленький ребенок, ему четыре года. И жена грузинка. А их не пускают. Удивительно, конечно», – рассказал Сванидзе в беседе с SOVA.

По словам организатора, прежде у Быкова никаких проблем с въездом в страну не было.

«У него достаточно резкая позиция по отношению к президенту России, к нынешнему российскому руководству. Сейчас он живет в Штатах, уехал туда еще до 24 февраля. Он работает там по контракту и преподает в университете. Его резкая позиция, как противника происходящего, известна всем. Непонятно, почему сюда его не могут пустить. Никаких политических акций он здесь устраивать не собирается. Он приехал, чтобы выступить здесь с лекциями, а его жена-грузинка увидела Грузию, где давно не была. Его программы для Грузии имеют колоссальное значение, потому что первая программа частично посвящена войне, вторая называется «Серебряный век грузинской поэзии». Он будет читать грузинских поэтов в разных переводах. Третья программа называется «Стихи о Грузии». Поэтому я слабо представляю, где здесь политическая составляющая, чтобы его не пускать», – говорит Сванидзе.

В связи с участившейся тенденцией отказа во въезде в Грузию российским оппозиционерам опасения у Быкова были, но «не до такой степени», признался Сванидзе.

«Он – не общественный деятель, он не политический вожак. Он абсолютно не имеет никакого веса, чтобы устраивать революции. Он просто человек с собственным мнением. Буквально два месяца назад сюда приезжал Шендерович, и его пропустили. Уж кто радикальнее, чем господин Шендерович может быть, я не знаю. Дмитрий Быков и рядом не стоял по радикальности высказываний».

По его словам, поэт намерен вернуться обратным рейсом, если ничего не прояснится в течение часа. «Я на связи с Дмитрием, он нервничает. Ребенок извелся, они психуют. Если в течение часа не пустят, он попросится назад, так он мне сказал. Потому что ничего не объясняют, паспорта забрали и просто держат в каком-то помещении».

Дмитрий Быков планирует дать два выступления в Тбилиси 23 и 24 декабря.