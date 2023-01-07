Оппозиция Беларуси не исключает скорого начала в стране мобилизации

Власти Беларуси уже в ближайшее время могут начать мобилизацию для оказания военной помощи России в войне против Украины. Такое опасение высказал один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко.

В субботу публикуются цитаты из интервью Латушко медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland. По словам политика, для проведения мобилизации в Беларуси уже практически все готово.

Латушко, ссылаясь на источники в Минске, утверждает, что большую часть сотрудников органов внутренних дел заставили сдать паспорта, и подобная информация поступает из разных городов. «Это означает, что они в случае мобилизации не смогут покинуть страну», - пояснил оппозиционер. Кроме того, как отметил Павел Латушко, в Беларуси увеличивается численность российских военных и боевой техники, приводит слова политика «Немецкая волна».

В пятницу сообщалось о поездке белорусского авторитарного руководителя Александра Лукашенко на полигон в Бресткой области, граничащей с Украиной. Он встретился с базирующимися там российскими военными. Сообщалось, что Лукашенко представили доклад о «завершении слаживания частей и соединений совместной группировки». В тот же день появилась информация о прибытии в Беларусь очередного эшелона с военной техникой для совместных с Россией армейских сил.

Британская газета The Guardian накануне со ссылкой на замруководителя Главного управления военной разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого привела оценку Киева, что в январе российские власти могут отдать приказ о мобилизации на войну еще 500 тысяч человек. Скибицкий в интервью отметил, что эти силы станут частью российских наступательных операций весной и летом на востоке и юге Украины.