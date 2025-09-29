Президент США Дональд Трамп 29 сентября принял в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Это уже четвертый визит израильского премьера в Вашингтон с момента вступления Трампа в должность в январе. На встрече обсуждалась последняя американская инициатива по завершению войны в секторе Газа и освобождению заложников, которых продолжают удерживать палестинские вооружённые группировки.

Отвечая на вопрос журналиста во время приветствия Нетаньяху у входа в Белый дом, Трамп сказал, что «вполне уверен» в перспективах скорого достижения мира.

Мирный план США

Белый дом в понедельник опубликовал план по достижению мира в Газе. Израильский премьер поддержал инициативу.

Ранее Вашингтон представил план, состояший из 20 пунктов, ряду ключевых арабских и исламских стран.

Он предусматривает прекращение огня в Газе при условии немедленного освобождения всех заложников. За этим последует постепенный вывод израильских войск из Газы. Израиль не будет аннексировать или оккупировать сектор, сказано в документе.

Управление территорией должно перейти к технократическому кабинету, членами которого были бы палестинцы и международные эксперты, а группировка ХАМАС, признанная террористической в США, Израиле и Евросоюзе, будет исключена из участия в политическом процессе. Членам ХАМАС, которые захотят покинуть Газу, позволят это сделать. Переселение жителей Газы в рамках соглашения не предусматривается.

План также предусматривает создание международного переходного органа во главе с Дональдом Трампом, в числе членов которых были бы другие высокопоставленные деятели, включая бывшего британского премьера Тони Блэра. Этот орган отвечал бы за развитие и реконструкцию Газы. Сам сектор, как говорится в предложении, должен стать «дерадикализованной зоной, свободной от террора», а порядок там поддерживали бы международные стабилизационные силы. В случае успехов в реконструкции Газы и реформ в Палестинской автономии, как сказано в документе, может быть открыт путь к Палестинской государственности. США будут содействовать диалогу палестинцев с Израилем.

Заявления на пресс-конференции после встречи

На совместной пресс-конференции после встречи с Нетаньяху Трамп заявил, что премьер Израиля одобрил предложенный США план.

По словам президента, есть позитивные сигналы, что группировка ХАМАС также на него согласится. Если же нет, то, как сказал Трамп, «мы поддержим Израиль до полного уничтожения ХАМАС».

«Мы находимся очень близко, ближе, чем близко… Мы говорим о будущем не только в Газе, о мире на Ближнем Востоке» — заявил Трамп, отметив, что страны региона поддерживают план, и речь может идти об установлении «вечного мира» в регионе.

Премьер Израиля подтвердил, что согласен с планом Трампа. «Мы готовы к скромному небольшому отступлению в случае возврата всех заложников. Следующий шаг — полное разоружение ХАМАС», — сказал Нетаньяху. Он также подчеркнул, что в случае отказа ХАМАС Израиль «доделает дело самостоятельно».

Ранее Трамп в интервью Axios говорил, что переговоры по его плану завершения войны в Газе находятся «на финальной стадии» и могут открыть путь к более широкому миру на Ближнем Востоке.

«Все собрались вместе, чтобы заключить сделку, но нам ещё предстоит ее довести до конца. Арабский мир хочет мира, Израиль хочет мира, и Биби (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху) хочет мира», — отметил он.

Представители ХАМАС подтвердили, что им известно о предложении США, но официальный текст документа они пока не получили. Группировка заявила, что готова рассмотреть любые инициативы, направленные на прекращение войны.

На прошедшей ранее на этой неделе Генассамблее ООН ряд государств, включая Францию, Великобританию и Канаду, объявили о признании независимого Палестинского государства. США этот шаг не поддержали.