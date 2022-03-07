Опубликована запись угроз и избиений задержанной в московском ОВД

Число задержанных на антивоенных акциях в России 6 марта почти достигло 5 тысяч человек - по подсчётам ОВД-Инфо (внесено в реестр "иноагентов"). Известно о задержаниях в 65 городах России. МВД утверждает, что задержано было более 3-х тысяч человек.

Более 30 человек, задержанных на антивоенных митингах, заявили об избиениях в отделах полиции, сообщает проект "Апология".

26-летняя москвичка Александра Калужских, задержанная на акции протеста в Москве и доставленная в ОВД "Братеево", заявила об избиениях, угрозах и оскорблениях со стороны сотрудников правоохранительных органов. Она передала изданию Sota аудиозапись, на которой слышны звуки ударов и оскорбления в ответ на её отказ давать показания в соответствии с 51-й статьёй Конституции.

"Били по ногам, по голове. Облили водой. Сорвали маску, вырвали телефон из рук, кинули в стену, дважды. В конце подняли, вытерли отпечатки. Хватали за волосы, водили в разные стороны. Обзывали. В кабинете были две девушки, они просто смотрели на пытки", – приводит слова Калужских "Настоящее время". "Новая газета" публикует полную расшифровку этого допроса. На записи, в частности, предположительно сотрудник полиции угрожает женщине расправой, утверждая при этом: "Путин на нашей стороне".

Член Общественного совета МВД, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов потребовал от министра внутренних дел Владимира Колокольцева незамедлительно провести проверку этих сообщений и дать процессуальную оценку действиям своих подчиненных. В МВД пока ситуацию не комментировали.

В Петербурге возбудили два уголовных дела против демонстрантов по обвинению в насилии к сотрудникам полиции. Есть задержанные по этим делам.

Акции против российского вторжения в Украину, которое российские власти требуют называть специальной военной операцией, прошли 6 марта в 65 городах. Они не были согласованы, точное число их участников трудно определить. По данным ОВД-Инфо, по числу задержанных это самая крупная акция в новейшей истории России. Общее число задержанных на антивоенных акциях с 24 февраля превысило 13 тысяч человек.