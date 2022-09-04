Опубликовано фото поднятия флага Украины над Высокопольем

Посол США в Российской Федерации Джон Салливан завершил свою работу в качестве главы американской дипмиссии в России и в воскресенье покинул Москву. Об этом говорится в сообщении посольства США в Москве.

О предстоящем завершении работы посла США в России и его отъезде ранее не сообщалось.

Как сказано в сообщении на сайте посольства, после отъезда Джон Салливан завершит сорокалетнюю карьеру на государственной службе. Обязанности поверенного в делах США в Москве будет исполнять Элизабет Руд - как говорится в сообщении, «до прибытия преемника посла Салливана». Иными словами, речь не идет о понижении уровня дипотношений США с Россией, предполагается, что в будущем в Москву прибудет новый посол.

Накануне Салливан представлял Соединенные Штаты на прощании с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Москве.

Джон Салливан был назначен послом США в России в декабре 2019 года, еще при президенте Дональде Трампе, и остался в должности после избрания президентом Джо Байдена. В апреле прошлого года, после обострения отношений США и России, он на время уехал из Москвы (российский посол ранее был отозван для консультаций из Вашингтона), однако в июне, после встречи президентов двух стран в Женеве, вернулся.

После начала российского вооруженного вторжения в Украину Салливан не был отозван из Москвы и продолжал исполнять свои обязанности посла в России. В опубликованном в апреле интервью Reuters, вспоминая свой приезд в Москву в январе 2020 года, Джон Салливан отмечает, что тогда «было очень плохо, а стало еще хуже».

Штат посольства США сократился с 1200 человек в 2017 году до примерно 130 человек, половину из которых составляют морские пехотинцы и сотрудники службы охраны. В феврале Москва распорядилась выслать заместителя Джона Салливана. В мае прошлого года правительство России внесло США в список «недружественных стран» и запретило американскому диппредставительству нанимать на работу российских граждан.