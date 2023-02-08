Опубликованы внутренние документы РКН. Ведомство создает бот-ферму

Журналисты «Системы», нового расследовательского проекта Радио Свобода и Настоящего Времени, опубликовали внутренние документы Роскомнадзора, включающие в себя переписку между сотрудниками. Материалы попали к журналистам благодаря белорусской группе хакеров «Киберпартизаны», которая осенью прошлого года взломала компьютерную сеть одной из служб надзорного ведомства.

Согласно опубликованным документам, деятельность Роскомнадзора далеко выходит за рамки задач, официально сформулированных правительством России: контроль за соблюдением законов о СМИ и телекоммуникациях, мониторинг сети на предмет противоправных действий и защита детей от вредной информации. Выяснилось, например, что ведомство тайно составляет досье почти на всех известных журналистов и общественных деятелей, которые критически настроены по отношению к российской власти, а также на независимые СМИ. Досье состоят из подробных биографических данных и ссылок на личные аккаунты в соцсетях.

Также из документов следует, что в ближайшие месяцы Роскомнадзор планирует запустить «бот-ферму», которую сотрудники так и называют в своих внутренних документах. Официальное название проекта – «Чистый интернет». В описании говорится, что это «программно-аппаратный комплекс для автоматизированного создания и ведения социальных сетей» через бот-аккаунты, которые «автоматически, или по заданному расписанию, выполняют какие-либо действия и имеют в этом некое сходство с человеком».

Одна из основных задач «Чистого интернета» – «наполнять создаваемые аккаунты контентом с целью имитации пользовательской активности». Подчеркивается, что программа должна работать так, чтобы боты успешно выдерживали проверку при вступлении даже в закрытые группы и сообщества.

Еще одна разработка Роскомнадзора, упоминаемая в опубликованных документах, - программа «Вепрь». Ее задача – оперативно находить в интернете так называемые «точки информационной напряженности» (сокращенно – ТИН).

«Вепрь» должен обнаруживать первоисточник информационного события, оценивать размер аудитории, которая обсуждает его, и проверять действия участников дискуссий на нарушения законов. В конечном счете Роскомнадзор при помощи «Вепря» должен дать оценку «потенциала перерастания ТИН в угрозу информационной безопасности» и при определенных обстоятельствах «передать данные в уполномоченные органы». В архиве документов Роскомнадзора есть список ТИН, насчитывающий более ста тем: от фейков про российскую армию – до оскорблений в адрес Владимира Путина.