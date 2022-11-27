Орбан: независимость Украины нужна для безопасности Европы

Сохранение независимости Украины необходимо для безопасности Европы, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время своего выступление на съезде Международного объединения христианских демократов.

По словам венгерского премьера, самое главное для Европы сейчас – отсутствие опасности со стороны России. «Для этого нам нужна суверенная Украина», - сказал Орбан.

Вместе с тем премьер признал, что в ЕС нет единого мнения о способах решения конфликта между Россией и Украиной. По словам Орбана, Венрия продолжит обсуждать санкции в отношении России с Брюсселем.

Виктора Орбана неоднократно обвиняли в пророссийской позиции в конфликте Москвы и Киева. Например, премьер Венгрии говорил, что не будет ставить интересы Украины выше интересов Венгрии и не поддержал план ЕС о выделении Киеву 18 миллионов евро. При этом Будапешт заявил о выделении украинской стороне 187 миллионов евро в качестве льготного кредита.