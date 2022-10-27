Грузия учится у Венгрии демократическим реформам и экономической эффективности. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили по итогам переговоров со своим коллегой Виктором Орбаном дал понять, чью ролевую модель «Грузинская мечта» выбрала для себя.

У «Грузинской мечты» проявился ярый союзник в Европе. Восточной. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отужинав со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили, а затем пообщавшись уже в официальном формате, прямо заявил: не предоставив статус кандидата в ЕС, в Брюсселе с Грузией обошлись несправедливо, фактически проигнорировав усилия нынешнего правительства по интеграции в европейское содружество. Орбан уверен: Тбилиси заслуживал признания со стороны Европы гораздо больше, чем Киев или Кишинев:

«Все мы знаем, что в Брюсселе было озвучено очень плохое решение, я бы сказал, дискриминационное, когда статус кандидата дали Молдове и Украине, а Грузии – нет. Это не может быть оправдано даже морально, решение является вредоносным. Наш гость и его страна заслужили статус кандидата, потому что очень много работали в последние годы. Это решение было неуважительным по отношению к грузинскому народу, грузинскому государству».

Представитель грузинского государства возмущение коллеги оценил и в долгу не остался. Ираклий Гарибашвили дал понять: многое из того, что было сделано и продолжает делаться правительством Грузии под его руководством, было вдохновлено «успехами» и «демократическими реформами» именно Виктора Орбана:

«Венгрия, особенно под руководством господина Орбана и в период его правления, является очень успешной страной. Правительство господина Орбана осуществило успешную политику и множество реформ на благо своего народа. Мы переняли у вас много примеров, успешные реформы вашего правительства, и хотим еще больше сблизиться в разных направлениях. Мы видим потенциал не только в торговле и туризме, но и в энергетике, как уже было сказано».

При этом Гарибашвили подчеркнул идентичность подходов грузинского и венгерского правительства к вопросу войны в Украине. По мнению грузинского премьера, несмотря на то, что и Тбилиси, и Будапешт выступают в поддержку Киева, во главу угла для правительств Грузии и Венгрии должны быть поставлены интересы своих стран:

«Нам приходится жить в сложные времена. И правительствам приходится брать на себя очень серьезную ответственность перед своим населением. И я хочу выразить свое уважение господину премьеру, его политике. Мы делаем максимум, чтобы защитить наши страны. Мы на всех платформах поддерживаем Украину, хотим, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Нашей целью не должно быть продолжение этой войны, наоборот, нашей целью должно быть скорейшее прекращение войны. Это все отражается на ценах, еще одной проблемой является кризис в сфере энергетики, и все это требует соответствующей адекватной реакции».

Впрочем, на родине восхищение Гарибашвили политикой венгерского коллеги оценили далеко не все. В оппозиции тут же напомнили главе правительства, что Венгрию в самой Европе больше не считают полностью демократической страной. Как раз из-за политики Виктора Орбана. Об этом, в частности, говорится в резолюции Европарламента от 15 сентября этого года. Как отмечается в документе, при Орбане «Венгрия превратилась в гибридный режим выборной автократии, причиной чего является нарушение демократии, основных прав и верховенства закона».

Кроме того, Будапешт, в отличие от позиции остальной Европы, не отказался от закупок российского газа. Сам же Орбан, несмотря на заверения Ираклия Гарибашвили в том, что они оба поддерживают Киев, считает, что, введя экономические санкции в отношении Москвы из-за ее вторжения в Украину, Европа «прострелила себе легкие». А президента Зеленского Орбан, выступая перед своими сторонниками, и вовсе записал в число тех, с кем Венгрии стоит бороться:

«Война по соседству, экономический кризис и рецессия в Евросоюзе, миграционное вторжение на юг, война на востоке и экономический кризис на западе, международные левые силы, брюссельские бюрократы, все организации империи Сороса, международные СМИ, а также президент Украины. У нас никогда не было столько противников. Вот с чем мы должны бороться».

Впрочем, по мнению аналитиков, в этом отношении у Ираклия Гарибашвили и Виктора Орбана действительно полное единодушие. В «Грузинской мечте» не раз давали понять, что шансы на улучшение отношений с украинскими властями стремятся к нулю. Особенно после введения Киевом санкций в отношении окружения отца-основателя «Мечты» Бидзины Иванишвили.

Правда, в грузинской оппозиции указывают на то, что, благодаря политике правящей партии, точно такие же шансы у Грузии и в отношении перспективы получить долгожданный статус кандидата на вступление в ЕС.

Лидеры стран Евросоюза в конце июня приняли решение признать европейскую перспективу Грузии, однако, в отличие от Украины и Молдовы, статус кандидата будет присвоен стране только после проведения комплекса реформ. Они сформулированы в рекомендациях Еврокомиссии, состоящих из 12 пунктов. В их числе – преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы.

Еврокомиссия оценит выполнение Грузией 12 рекомендаций для получения статуса кандидата на вступление в ЕС в 2023 году.

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