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Орбан пообещал Путину «сотрудничать в течение долгих лет»
Президент России Владимир Путин встретился во вторник в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Это первый визит лидера одной из стран ЕС в Москву с момента начала нынешнего обострения ситуации вокруг Украины - и один из немногих подобных визитов за последние годы.
Как и во время недавней встречи с президентом Ирана, Путин и Орбан вели переговоры за большим овальным столом на существенном расстоянии друг от друга. Они не пожали руки перед встречей. Путин в очередной раз посетовал, что такие меры приходится принимать из-за эпидемии COVID-19.
Венгерский премьер, который считается одним из наиболее благосклонно настроенных к Путину лидеров стран ЕС, сказал, что приехал в Москву с "миссией мира" и заявил, что ни один из европейских руководителей не хочет войны.
Орбан также сказал, что рассчитывает в апреле выиграть выборы и остаться на своём посту. "Поэтому у меня обоснованные предположения, что мы будем с вами сотрудничать в течение долгих лет", - сказал венгерский премьер, которого оппозиция у него на родине и многие политики из других стран ЕС обвиняют в авторитарных тенденциях.
Недавно принятые поправки к Конституции позволяют Путину теоретически оставаться на президентском посту до 2036 года.
О содержании переговоров пока мало что известно. Путин перед началом встречи сказал Орбану, что проинформирует его о переговорах с США о так называемых "гарантиях безопасности".
При этом Венгрия является членом НАТО и тоже, как союзник США, участвует в переговорах с Россией.
Путин уже более месяца публично не комментировал ни эти переговоры, ни ситуацию на российско-украинской границе, где, по утвержениям стран Запада, Россия собрала большую вооружённую группировку.
Другие новости дня
От коронавируса скончались еще трое жителей Южной Осетии
Трое жителей самопровозглашенной республики Южная Осетия скончались от коронавируса за два дня. Об этом сообщила заместитель директора цхинвальского медцентра Зарина Туаева. Скончался 71-летний мужчина и две женщины – 70 и 75 лет.
В «красную зону» инфекционной больницы медцентра госпитализированы еще 18 человек с COVID-19. Проходят лечение от коронавируса 50 человек, один пациент находится в реанимации. Количество больных, проходящих амбулаторное лечение, составляет 721.
За сутки в Южной Осетии выявили 130 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщила глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева.
Число подтвержденных случаев за время пандемии достигло 12 404, выздоровели 10 705, скончались 204 человека.
Правящая партия Армении выдвинула на пост президента Ваагна Хачатряна
Исполняющий обязанности президента Армении Ален Симонян подтвердил информацию о выдвижении правящей партией «Гражданский договор» кандидатуры министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатряна на пост президента страны.
«Принято решение выдвинуть кандидатуру Ваагна Хачатряна. Я считаю, что мы выбрали хорошего кандидата и он выполнит свои обязанности должным образом», – сказал Симонян.
В начале 90-х Хачатрян был мэром Еревана, являлся депутатом парламента. Был назначен министром высокотехнологичной промышленности в августе 2021 года, пишет агентство РИА Новости.
Армен Саркисян заявил о своей отставке с поста президента Армении 23 января. В качестве основной причины он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики. На следующий день парламент получил его прошение. У Саркисяна было 7 дней на то, чтобы отозвать свое заявление об отставке. Вчера этот срок истек.
Согласно Конституции, досрочные выборы президента проводятся в парламенте не ранее, чем через 25 и не позднее, чем через 35 дней после того, как пост президента оказывается вакантным.
Выборы нового президента могут состояться в течение десяти дней, начиная с 25 февраля, пишет Радио Азатутюн.
Сорос назвал лидера КНР «величайшей угрозой открытым обществам»
Американский финансист и филантроп Джордж Сорос в преддверии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине выступил с резкой критикой лидера компартии Китая и председателя КНР Си Цзиньпина, назвав его "самой большой угрозой для открытых обществ в наше время".
Сорос выступил 31 января в американском Институте Гувера. По мнению 91-летнего инвестора, благотворительные фонды которого финансируют множество некоммерческих организаций во многих странах мира, 2022 год станет важнейшим для современной мировой истории. По словам Сороса, "судьбу Европы" может определить исход предстоящих выборов во Франции и его родной Венгрии, а также решение российского президента Владимира Путина о том, нападёт ли Россия на Украину. Однако ещё более важными событиями Сорос считает происходящее в Китае.
Эту страну Сорос назвал "наиболее мощным в мире авторитарным государством". Он сравнил Олимпиаду в Пекине с Олимпийскими играми в Берлине 1936 года, предположив, что китайский режим, как и нацистская Германия, попытается использовать игры, "чтобы добиться пропагандистского успеха".
По словам Сороса, в мире наблюдается противостояние демократий – "открытых обществ" – и авторитарных режимов, среди которых Россия и Китай. При этом он отметил, что планы Китая силой установить контроль над Тайванем могут привести к мировой войне.
По словам Сороса, Си Цзиньпин использовал достижения современных технологий, чтобы взять под полный контроль жителей своей страны. Он также заявил, что Си "по-настоящему верит в коммунизм" и поклоняется Мао Цзэдуну и Владимиру Ленину. Однако, по словам Сороса, за фасадом успехов Китая скрываются и слабости, в том числе кризис в экономике, демографическая проблема, а также эпидемия COVID-19: по мнению Сороса, Китаю, несмотря на жёсткие локдауны, не избежать распространения штамма "омикрон". Сорос считает, что уже ближайшее время может стать началом конца для власти Си. Финансист выразил надежду на то, что на смену нынешнему китайскому лидеру вскоре придёт другой, который будет не столь репрессивным во внутренней политике и не столь агрессивным во внешней.
Официальной реакции КНР на заявления пока нет.
Отношения между США и Китаем заметно охладели в последние годы. Соединённые Штаты, прежде всего в связи с нарушениями прав человека в Синьцзяне и Гонконге, объявили о дипломатическом бойкоте Игр в Пекине. Напротив, на открытие Игр приедет президент России Владимир Путин.
Авиакомпания Flyone Armenia планирует выполнять регулярные рейсы в Грузию
Армянский лоукостер Flyone Armenia планирует открыть регулярное авиасообщение с Грузией. Информацию распространяет Агентство гражданской авиации.
По сообщению ведомства, рейсы Ереван-Тбилиси-Ереван будут выполняться три раза в неделю – каждый понедельник, среду и субботу.
Точную дату начала полетов авиакомпания сообщит позже, пишет агентство «Новости-Грузия».
В числе претендентов на пост югоосетинского лидера появилась женщина
В Центризбирком самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня поступило уведомление еще двух инициативных групп. Они намерены провести собрания по выдвижению кандидатов на пост президента.
В числе претендентов на пост югоосетинского лидера появилась женщина – журналист, преподаватель Юго-Осетинского государственного университета Нелли Гогичева. Собрание по выдвижению кандидата пройдет 7 февраля в зале цхинвальской школы-интерната.
На пост президента будет выдвинут и врач цхинвальского медцентра, бывший депутат парламент Алан Козонов. Собрание по выдвижению кандидата пройдет 7 февраля в зале цхинвальского медцентра.
Сегодня в Цхинвали, в здании Юго-Осетинского научно-исследовательского института прошло собрание инициативной группы по выдвижению Гено Каджаева. На мероприятии присутствовали 106 человек, в том числе лидер партии «Ныхас», еще один претендент на пост президента Алан Гаглоев. Инициативная группа единогласно поддержала кандидатуру Гено Каджаева, сообщает агентство «Рес».
О планах выдвинуть кандидатов на пост югоосетинского лидера уже объявили две партии и 11 инициативных групп. Среди претендентов – действующий президент Анатолий Бибилов, глава Минобороны Ибрагим Гассеев, а также Владимир Пухаев, Гено Каджаев, Гарри Мулдаров, Альберт Валиев, Зелим Казиев, Алан Гаглоев, Анатолий Джиоев. Провести собрание планирует и общественная организация ветеранов, пока не указавшая своего кандидата.
Дания первой в ЕС почти полностью отменила ковид-ограничения
В Дании с 1 февраля вновь отменяются практически все санитарные ограничения из-за пандемии коронавируса, хотя заболеваемость COVID-19 в стране остаётся высокой.
Тем самым Дания стала первой страной Евросоюза, которая решилась на такой шаг.
Отменено, среди прочего, требование обязательного ношения масок и необходимость предъявлять ковид-паспорта в доказательство пройденной вакцинации от коронавируса, перенесённой болезни, либо негативного теста. Можно вновь проводить крупные мероприятия, открыть дискотеки и ночные клубы.
Правило предъявлять свидетельство о сделанных прививках сохраняется лишь для путешественников, въезжающих в страну. Также будет действовать рекомендация носить маски и иметь действующие свидетельства о прививках для посетителей больниц и омов престарелых, чтобы не подвергать риску пожилых людей и тех, кто имеет проблемы со здоровьем.
В сентябре Дания уже принимала схожее решение, но коронавирусные ограничения постепенно вернули, когда вскоре после снятия запретов заболеваемость стала резко расти.
За последнюю неделю в Дании регистрировалось от 33-х тысяч до 47 тысяч новые случаев COVID-19 за сутки. Как отмечает агентство DPA, такие показатели едва можно было представить до появления нового штамма коронавируса омикрон. Рост, однако, не привёл к чрезмерной нагрузке на больницы. И главную причину того, что местная система здравоохранения остаётся нормально функционирующей, видят в высоком уровне вакцинации населения от COVID-19. Уже свыше 60 процентов датчан сделали так называемый бустерный укол, что на месяц даже опережает правительственный график. В среднем по ЕС третью вакцину получили менее 45 процентов жителей.
"С 1 января Дания будет полностью открытой. Мы готовы выйти из тени коронавируса. Мы прощаемся с ограничениями и приветствуем ту жизнь, которую знали прежде", - заявила, улыбаясь, премьер-министр Метте Фредериксен.
Ряд других европейских стран в связи с меньшим по сравнению с предыдущими этапами COVID-19 уровнем госпитализации заболевших также анонсировали отмену или значительное сокращение санитарных правил. О решениях объявили Франция, Ирландия, Великобритания, несмотря на рекордный или весьма высокий уровень заболеваемости COVID-19. Рост связывают с распространением "омикрон-вариант", который специалисты предварительно называют более заразным, но в меньшей степени вызывающим тяжёлое течение болезни.
«Аруаа» о гражданстве жителей Гальского района: «Вопрос закрыт»
В ветеранской организации «Аруаа» прокомментировали заявления делегатов учредительного съезда Конгресса народа Абхазии относительно гражданства жителей Гальского района самопровозглашенной республики.
В «Аруаа» считают, что ораторы, выступавшие по этой теме, введены в заблуждение и у них отсутствует исчерпывающая информация.
«Мы видим, что многие выступавшие оторваны от реальности и не понимают происходящие процессы – как внутри Абхазии, так и вокруг нашей страны. Статус иностранных граждан, постоянно проживающих на территории Абхазии, определен нашими законами. Вопрос закрыт.
Ошибки прежних лет, которые привели к серьезному политическому кризису в мае 2014 года, не должны повториться. Если у представителей Конгресса есть желание более ясно понять аргументы, мы готовы к встрече и диалогу.
Но мы никогда не позволим, чтобы Грузия, как это было ранее, через своих граждан, проживающих в восточных районах нашей страны, влияла на политические процессы, происходящие в Абхазии», – сказано в заявлении.
Днем ранее председатель «Аруаа» Тимур Гулия обратился к главе Минюста Анри Барциц.
«В связи с обвинениями, прозвучавшими в адрес вашего ведомства на съезде Конгресса народа Абхазии, что детям, рожденным в Галском районе, не выдаётся свидетельство о рождении и они вынуждены брать его в Грузии, просим вас подтвердить или опровергнуть данную информацию. Также прошу разъяснить, в каких случаях не выдается данный документ, и законно ли иметь одному человеку два свидетельства о рождении», – сказано в обращении.
28 января председатель Конгресса народа Абхазии Давид Пилия на учредительном съезде организации заявил:
«В угоду политической конъюнктуре люди были массово лишены гражданства. Даже дети по рождению лишены национального паспорта. Это можно объяснить только нашей недальновидностью, что там мама после рождения ребенка должна ехать с ним за Ингур, чтобы получить на него свидетельство о рождении. Разве так можно? Ребенок, который родился на территории Абхазии, – это наш ребенок. И мы никогда никому его не должны отдавать, это наш потенциал, это наше будущее».
- Тема паспортизации стала одной из главных в политическом противостоянии, которое привело к отставке абхазского президента Александра Анкваба в 2014 году.
КНР называет контролируемой ситуацию с COVID-19 на Олимпиаде
Организационный комитет Зимних Олимпийских игр в Пекине, которые открываются 4 февраля, сообщил о двухстах случаях COVID-19 среди атлетов, прилетевших в страну с 23 января, и тех, кто связан с проведением состязаний.
При этом в управлении по контролю за распространением коронавируса на Олимпиаде заверяют, что несмотря на растущее количество положительных тестов ситуация находится в "ожидаемом и управляемом диапазоне".
"По мере того, как всё больше людей прибывают в Китай, растёт и число завозных случаев COVID-19", - заявил журналистам замглавы контрольного органа Хуань Чун. Он также связал фиксируемый рост с "более эффективными и точными методами обнаружения болезни".
31 января в Китая официально было зарегистрировано 66 новых случаев коронавируса за сутки, из них среди связанных с Олимпиадой лиц - 24 случая. Днём ранее суточный показатель в КНР составил 58. Сообщалось о принимаемых организаторами соревнований строгих профилактических мерах, в том числе о намерении максимально ограничить контакты между широкой публикой с одной стороны и атлетами и оркомитетом - с другой.
Многие спортсмены были исключены из числа участников Игр после положительного результата теста по прибытии в аэропорт столицы КНР. Но ещё большее число атлетов с коронавирусом поместили в изоляцию из-за бессимптомного течения болезни, пишет Reuters.
Зимняя Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. В декабре США, Австралия, Канада и Великобритания заявили, что не направят своих официальных представителей на Игры, связав это с протестом против нарушений прав мусульманского уйгурского меньшинства в регионе Синьцзян. При этом четыре страны подчеркнули, что их спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях. Реакция Китая на бойкот была резкой. В Пекине заявили, что западные государства "заплатят цену" за этот протест.
В понедельник мониторинговая группа США по Китаю, в которую входят члены Конгресса и сотрудников Белого дома, высказала опасения относительно условий безопасности для западных атлетов и их права на свободу выражения. До этого в организационном комитете Олимпиады заявили, что "любое поведение или высказывания, противоречащие олимпийскому духу, и особенно направленные против законов Китая, повлекут определённые последствия".
Предыдущий президент США Дональд Трамп возлагал на Пекин ответственность за пандемию COVID-19, начавшейся с Китая в 2019 году. Власти КНР категорически отрицали обвинения в сокрытии правды о происхождении болезни.
Полномочия Армена Саркисяна на посту президента Армении официально прекращены
Полномочия Армена Саркисяна на посту президента Армении прекращены. Председатель Национального собрания Ален Симонян подписал соответствующий протокол, сообщается на сайте парламента Армении.
«На основании прошения об отставке президента Республики и руководствуясь требованиями ст.142 Конституции Республики Армения и ч.1 и п.2 ч.2 ст.147 «Регламента Национального собрания», считать прекращенными полномочия президента Республики А. Саркисяна», – говорится в подписанном Симоняном протоколе.
В соответствии с Конституцией Армении, в случаях отрешения от должности, невозможности исполнения полномочий, отставки или смерти президента до вступления в должность новоизбранного президента его полномочия исполняет председатель Национального собрания, в данном случае Ален Симонян.
Согласно заявлению, распространенному сегодня пресс-службой парламента, с момента опубликования протокола о прекращении полномочий президента Республики А. Саркисяна до вступления в должность новоизбранного президента Республики полномочия председателя Национального собрания будет исполнять вице-спикер Акоп Аршакян.
Армен Саркисян заявил о своей отставке с поста президента Армении 23 января. В качестве основной причины он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики. На следующий день парламент получил его прошение. У Саркисяна было 7 дней на то, чтобы отозвать свое заявление об отставке. Вчера этот срок истек.
Согласно Конституции, досрочные выборы президента проводятся не ранее, чем через 25 и не позднее, чем через 35 дней после того, как пост президента оказывается вакантным.
Скорее всего, выборы нового президента могут состояться в течение десяти дней, начиная с 25 февраля, пишет Радио Азатутюн.
Зеленский: появилась надежда на деэскалацию и мирное урегулирование
Единство международного сообщества по вопросу поддержки Украины перед лицом возможного российского вторжения дало надежду на деэскалацию ситуации и мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая 1 февраля в Верховной Раде.
По словам Зеленского, "единство разблокировало нормандский формат, показало готовность к диалогу". Он отметил, что на прошлой неделе впервые за долгое время прошла встреча представителей России, Украины, Франции и Германии ("нормандской четвёрки") в Париже, а сейчас обсуждаются сроки проведения новой встречи в Берлине. На этой встрече, как рассчитывает украинский президент, стороны договорятся о проведении саммита лидеров стран "нормандской четвёрки", на котором могут быть приняты решения о мирном урегулировании в Донбассе.
- При этом между сторонами, в особенности между Россией и Украиной, существуют разногласия в трактовке заключённых несколько лет назад Минских соглашений. Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью APзаявил накануне, что эти соглашения были заключены "под дулом российской пушки", и буквальное выполнение их "означает уничтожение страны". Данилов призвал разработать вместо Минских соглашений новый документ об урегулировании в Донбассе. При этом официально Киев не отказывался от выполнения соглашений, подчёркивая лишь своё несогласие с рядом российских трактовок этого документа. В Москве, например, требуют, чтобы Украина вступила в переговоры с лидерами так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Зеленский в своём выступлении отметил, что западные партнёры Украины, ведя переговоры с Россией, не решают судьбу Украины без консультаций с ней, и особенно подчеркнул тот факт, что многие западные лидеры посещают Украину. В частности, во вторник ожидается визит премьеров Польши и Великобритании. "Слухи, сплетни, прогнозы экспертов, великих блоггеров и Ванги не сбылись. Никто не решает нашу судьбу за нашими спинами. Все едут к нам. Это очень важно" - сказал украинский президент.
Прямо на трибуне Верховной Рады он подписал указ об увеличении финансирования Вооружённых сил. Он предусматривает повышение зарплат военнослужащих, переход армии на контрактную основу, увеличение численности Вооружённых сил за 3 года на 100 тысяч человек.
- В последние недели западные союзники Украины заявляют о прямой угрозе крупномасштабного российского вторжения в страну, утверждая, что у границ Украины собралась крупная российская вооружённая группировка. Оценки Киева более умеренные - власти Украины, указывая на то, что конфликт с Россией продолжается уже с 2014 года, называют заявления о неминуемом вторжении преувеличением и призывают СМИ "не сеять панику".
В Грузии отменили «зеленые паспорта» для посещения общественных мест
Правительство Грузии приняло решение отменить «зеленые паспорта» для посещения общественных мест. Об этом сообщил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе.
«Учитывая быстрое распространение штамма «омикрон», слабое течение вируса, а также международный опыт, Совет принял решение отменить обязательство требовать зеленый паспорт», – сказал Гибрадзе.
По его словам, граждане, кому необходим «зеленый паспорт» для выезда за границу, все еще смогут им воспользоваться.
Гибрадзе отметил, что система «зеленых паспортов» неэффективна на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом.
- С 1 декабря в Грузии только обладатели безопасного ковид-статуса могли посещать открытые и закрытые пространства ресторанов, объекты питания, кафе и бары, кинотеатры, театры, оперы, концертные залы, развлекательные центры, казино и игорные заведения, спа, тренажерные залы, гостиницы, а также горнолыжные курорты.
- «Зеленый статус» присваивается, если человек полностью вакцинирован, выздоровел от коронавируса, сдал ПЦР-тест за последние 72 часа или экспресс-тест на антиген за последние 24 часа.
- В Грузии за минувшие сутки выявили 24 201 новый случай коронавируса. Это – максимальный показатель за все время пандемии.
Дмитрий Гудков: «Не знаю, может решили, что я еду Саакашвили защищать»
«Мне хотелось бы понять, что произошло», – говорит российский оппозиционер Дмитрий Гудков, которого накануне не впустили в Грузию.
«Грузия многими россиянами, белорусами рассматривается как место, куда можно эмигрировать, где безопасно, где можно найти удачную налоговую юрисдикцию и пр. Я знаю, что этот кейс очень всех напряг сейчас. Никто не понимает, что происходит – Соболь не впустили, меня не впустили. Не понятно, почему. Я же не ехал туда участвовать в публичных политических проектах. У меня не было таких планов. У меня были планы встретиться с активистами, с друзьями, которые живут в Тбилиси. Ничего публичного не предполагалось. Не знаю, может решили, что я еду Саакашвили защищать…» – заявил Гудков в интервью изданию СОВА.
«Вероятно, не впускают, чтобы не ссориться с Россией. Грубо говоря, активистов – ладно, а известных – нет, от греха подальше. Но ведь это вредит репутации Грузии, которую многие раньше с надеждой воспринимали как страну, стремящуюся к демократии, реформы были интересные, которые многие приводили в пример. Просто зачем такой скандал на ровном месте? Тем более что предварительно по разным каналам мне сказали, что проблем не будет и в случае чего, меня подстрахуют. Но они не смогли, не успели. У меня было 15 минут и мне не удобно было перед людьми, которые меня ждали в самолете. Я же не мог сопротивляться. Меня попросили в самолет сесть, я сел. Видимо, кто-то кому-то не дозвонился. Мне все это кажется странным. Ну хорошо, приехал Дмитрий Гудков, ну встретился бы он со своими друзьями. Что было бы? Если мне дадут знать, что это была ошибка, то я приеду с удовольствием в Грузию, но уже по приглашению, чтобы точно знать, что не депортируют», – сказал политик.
Отметим, что в МВД Грузии заявили, что Гудкову было отказано во въезде на территорию Грузии в соответствии с подпунктом «и» статьи 11 закона Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства». Статья 11 данного закона подразумевает ряд причин, по которым иностранца могут не допустить в Грузию. Подпункт «и» в этой статье называется «В других случаях, предусмотренных законодательством Грузии».
Дмитрий Гудков уехал из Россию в Украину в начале июня прошлого года. Бывший депутат Госдумы проходит подозреваемым по делу о неуплате по договору аренды. Сам он называет преследование со стороны российских властей политическим.
В Грузии зафиксирован новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом
В Грузии за сутки выявили 24 201 новый случай коронавируса. Это – максимальный показатель за все время пандемии.
Накануне провели 85 191 тест: PCR-тестов – 23 255, экспресс–тестов на антиген – 61 936. По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов составила 28,41%, за последние 14 дней составляет 21,96%, за неделю – 24,96%.
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 15 016. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 36 пациентов.
Выздоровели еще 10 732 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 200 124, выздоровевших – 1 020 510.
В настоящее время в Грузии 164 572 активных случая инфицирования, в клиниках – 5454 пациента, 1048 – в тяжелом состоянии.
За сутки вакцинирован от коронавируса 8371 человек, всего использовано вакцин – 2 722 187.
Накануне стало известно, что штаммом «омикрон» коронавируса заразился премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
От коронавируса скончались еще пять жителей Абхазии
Тестирование на коронавирусную инфекцию в самопровозглашенной республике Абхазия проведено у 1009 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 592 из них.
По информации оперативного штаба, в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 72 пациента, в тяжелом состоянии 21 человек, состояние здоровья 51 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчирской ЦРБ - 11, в Гагрской ЦРБ – 26, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткварчельской ЦРБ – 7 пациентов.
От коронавируса скончались еще пять жителей Абхазии: в Гудаутской ЦРБ 30 января скончались женщина 50 и мужчина 52 лет, также 29 января умерла 102-летняя женщина и мужчина 82 лет. В Сухумской инфекционной больнице умерла женщина 66 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 43 929 человек. Зарегистрировано 599 летальных случаев. Выздоровели 36 757 человек.
Накануне стало известно, что вакцинация граждан в Сухуми временно будет проводиться только в городской больнице.
Семьи сотрудников правительства США покинут Беларусь
Госдепартамент США распорядился, чтобы члены семей американских госслужащих покинули Беларусь в связи "с необычной и вызывающей беспокойство военной деятельностью России возле границы с Украиной". Об этом говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.
Ездить в Беларусь гражданам США не рекомендовалось и ранее - из-за пандемии COVID-19 и произвольного соблюдения законов в стране. Однако теперь к этому добавилась ситуация на границе с Украиной.
Ранее посольство США в Украине призывало находящихся в стране американских граждан подумать об отъезде, предупреждая, что обстановка в стране "остается непредсказуемой из-за возросшей угрозы военных действий со стороны России".
Госдепартамент США начал эвакуацию семей американских дипломатов из посольства в Киеве. Вслед за США об эвакуации из Киева некоторых сотрудников посольства и членов их семей в ответ на растущую угрозу со стороны России сообщили Великобритания, Австралия и Германия. Позднее об эвакуации своих дипломатов сообщила Канада.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает ошибкой отъезд дипломатов из страны.
- В январе Россия и Беларусь объявили о совместных военных учениях под названием "Союзная решимость". Предполагается, что они будут проходить до конца февраля. При этом российские войска концентрируются недалеко от белорусско-украинской границы. Запад опасается, что Россия наращивает группировку на этих территориях для последующего вторжения в Украину. В Кремле это отрицают.
Ингушский общественный деятель сообщил о нападении на него в Назрани
Сопредседатель ингушской общественной организации "Мекх-Кхел" ("Народный суд") Сараждин Султыгов обратился в полицию с заявлением о совершенном на него нападении.
Он рассказал изданию "Фортанга", что в понедельник в дверь его квартиры в Назрани позвонили двое неизвестных. Когда Султыгов открыл дверь, один из них ударил его, а другой снимал происходящее на телефон. Издание публикует запись с установленной на этаже камере наблюдения. Султыгов отметил в комментарии, что, судя по записи камеры у подъезда, нападавшие уехали на машине с чеченскими номерами.
"Интерфакс" со ссылкой на информированный источник сообщает, что правоохранительные органы ведут поиск нападавших.
Ранее в этом месяце Сараждин Султыгов высказал главе Чечни Рамзану Кадырову три претензии, связанные с чечено-ингушскими отношениями. На следующий день YouTube-канал общественной организации "Мекх-Кхел" был взломан, отмечает Кавказ.Реалии.
В октябре 2019 года в доме Султыгова был проведен обыск, который, по мнению главы Ассоциации мусульман Ингушетии Мусы Абадиева, мог быть связан с обращением Султыгова к спикеру парламента Чечни Магомеду Даудову по вопросу о территориальном споре между Чечней и Ингушетией.
Соглашение о границе Чечни и Ингушетии было подписано 26 сентября 2018 года главами регионов Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым. Договор вызвал волну протестов в Ингушетии: они прошли осенью 2018 и весной 2019 года. По мнению митингующих, установление границ не было справедливым.
Сухумская мэрия ушла на карантин в полном составе
Сухумская мэрия в полном составе отправлена на карантин из-за роста числа заражений коронавирусом среди сотрудников. Как пишет «Интерфакс», соответствующее распоряжение подписал глава администрации города Беслан Эшба.
Сотрудников мэрии освободили от работы с сохранением заработной платы до 6 февраля, сообщила пресс-служба горадминистрации.
Ранее в сухумских поликлиниках ограничили плановый прием больных, до 4 февраля также закрыты школы и дошкольные учреждения. В ряде районов Абхазии решением местных властей школы закрыты до 14 февраля.
В Абхазии в течение прошлой недели суточные показатели по числу заболевших коронавирусом были самыми высокими за все время пандемии. Они колебались от 420 до 700. Всего с начала пандемии в Абхазии выявили 43 929 случаев заражения коронавирусом, 599 заболевших умерли.
США: мы получили ответ по гарантиям безопасности. РФ: это ещё не ответ
Госдепартамент США получил письменный ответ Москвы на предложения Соединённых Штатов и их союзников по так называемым гарантиям безопасности для России, а также по деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя американского внешнеполитического ведомства, а также пишет The Washington Post.
В Госдепартаменте не стали раскрывать содержание документа, указав, что Соединенные Штаты считают "непродуктивным" его публичное обсуждение, поэтому оставляют это на усмотрение Москвы. Представитель Госдепартамента также заявила, что США полностью привержены диалогу и будут продолжать консультации со своими союзниками и партнерами, включая Украину.
Замглавы МИД России Александр Грушко, однако, заявил, что Россия ещё не передавала США ответ по теме гарантий безопасности. РИА Новости со ссылкой на источники пишет, что министр иностранных дел Сергей Лавров действительно отправил послание госсекретарю Энтони Блинкену, но "оно касалось понимания принципа неделимости безопасности, это ещё не ответ как таковой".
1 февраля должен состояться телефонный разговор Сергея Лаврова с госсекретарем Энтони Блинкеном.
- В конце прошлого года Россия передала США и НАТО проект соглашения, в котором Кремль требует гарантий безопасности в Европе. Среди прочего в нем содержится требование положить конец расширению НАТО на восток, в котором Россия видит угрозу своей безопасности. В начале января в Европе состоялись три раунда переговоров с представителями США, НАТО и ОБСЕ, но они завершились без конкретных результатов. В связи с этим Москва запросила на свои предложения письменные ответы.
- По информации западной разведки, Россия за последние месяцы сосредоточила у границ Украины до ста тысяч своих военных, предположительно, готовя вторжение на территорию соседнего государства.
- На прошлой неделе Вашингтон направил Москве письменные ответы на требования России по гарантиям безопасности в Европе. В них, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, США и их союзники не поступились основополагающими принципами НАТО , а именно открытостью Североатлантического союза для вступления новых членов, включая Украину. В ответе также содержится перечень встречных предложений США и их союзников по вопросам безопасности в Европе, в том числе речь идёт о новом договоре об ограничении стратегических вооружений.
- В минувшую пятницу в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном Владимир Путин заявил, что ответы Вашингтона и Брюсселя на российские предложения по гарантиям не отражают основных опасений Москвы. Путин также заверил, что не стремится к эскалации вокруг Украины.
Публично Путин ещё не высказывался по поводу ответа США на требования России. Ранее российский президент заявлял, что российские требования неделимы, и Москва ожидает, что они будут приняты "пакетом".
Российские официальные лица неоднократно заверяли, что планов атаковать Украину у России нет.
Лондон заявил о разработке широких санкций против Москвы к 10 февраля
Правительство Великобритании к 10 февраля будет готово ввести «широкомасштабные санкции» против Москвы, чтобы остановить «российскую агрессию» по отношению к Украине.
Об этом заявила в понедельник британский министр иностранных дел Лиз Трасс. Выступая в парламенте, она сказала, что готовящиеся санкции по многим направления затронут лиц, которые «обеспечивают стратегическую и экономическую поддержку российского режима». «Я очень четко заявляю. От санкций негде будет спрятаться. Мы применим их без страха», - сказала Трасс.
Представитель администрации президента США Джо Байдена Джен Псаки 31 января подтвердила информацию, что Вашингтон подготовил санкции в отношении ряда лиц из российской элиты и их семей на случай дальнейших шагов России, связанных с возможным нападением на Украину. По словам Псаки, речь идет о лицах из числа тех, кто «находится в близком окружении Кремля и около него», либо «участвуют в процессе принятия решений правительства». Псаки добавила, что санкции затронут и тех, кто «причастен к дестабилизирующему поведению Кремля».
Ранее в понедельник Reuters и Financial Times сообщили, что США и их союзники подготовили список физических лиц из окружения президента России Владимира Путина, против которых могли бы быть введены персональные санкции в случае российского вторжения в Украину. На Западе опасаются такого развития событий в связи с информацией о концентрации российских войск у украинских границ. Официальный Вашингтон ранее заявлял, что идет работа по подготовке таких санкций.
Москва неоднократно отрицала обвинения в подготовке вторжения в Украину, подчеркивая, что перемещении российских войск по территории России – это исключительно ее внутренние дела.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Вашингтону и его союзникам следует отказаться, как он выразился, от «истерики» в освещении событий вокруг Украины. Говоря, в частности, о намерениях Лондона, Песков отметил, что Россия не оставит без ответа анонсированные Великобританией санкции в случае их принятия. Одновременно пресс-секретарь Кремля подчеркнул, что «это очень тревожные заявления, подрывающие инвестиционную привлекательность и вообще привлекательность Великобритании как таковой».
Позднее стало известно, что президент России Владимир Путин 31 января, во второй раз с конца прошлой недели обсудил по телефону ситуацию вокруг Украины с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По сообщению Кремля, лидеры двух стран продолжили обмен мнениями по российским гарантиям безопасности, предложенным США и НАТО, и договорились подумать о возможности организации личной встречи. В беседе в пятницу Путин сказал Макрону, что ответы Вашингтона и Брюсселя на российские предложения по гарантиям не отражают основных опасений Москвы. Путин также заверил, что не стремится к эскалации вокруг Украины.
Премьер-министр Грузии заразился штаммом «омикрон»
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заразился коронавирусом, штаммом «омикрон». Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра. По данным пресс-службы, Ираклий Гарибашвили чувствует себя хорошо и продолжает работу в дистанционном режиме.
«Премьер-министр прошел полный курс вакцинации. У него выявили «Covid-19» в рамках планового тестирования» – заявили в администрации правительства.
Сегодня, 31 января,, премьер-министр Грузии провел в здании Госканцелярии заседание правительства.
Срок изоляции заразившихся коронавирусом в Грузии составляет 8 дней.
В Грузии за минувшие сутки выявлено 13 150 новых случаев инфицирования коронавирусом. На сегодня в Грузии зафиксировано 151 139 активных случаев заражения коронавирусом. В больницах лечатся 5 433 человек, а в домашних условиях - свыше 140 тысяч, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Гарибашвили и раньше болел коронавирусом – заражение выявили 6 апреля 2021 года, а через две недели, 20 апреля, было объявлено, что премьер излечился. В это время он не был привит от коронавируса, хотя вакцинация в стране уже началась. В Минздраве это объяснили тем, что тогда прививали только людей из высокой группы риска – сотрудников медучреждений и пожилых людей.
Глава парламента Грузии: Главная задача сегодня – не допустить войны
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Грузия как государство придерживается позиции важности предотвращения войны. Выступая на сегодняшнем заседании бюро парламента, Папуашвили оценил свой первый визит в статусе главы парламента в штаб-квартиру НАТО как успешный.
«Мой первый зарубежный визит был в штаб-квартиру НАТО, где я участвовал в заседании комиссии НАТО-Грузия, которое прошло очень успешно. Мы еще раз получили поддержку от наших партнеров, что касается политики открытых дверей, что касается Грузии, как в связи с ведущими позициями страны-аспиранта. Кроме того, у нас состоялась встреча с заместителем генерального секретаря.
Наша власть находится в тесной координации и коммуникации с партнерами. Именно на основе этой координации и коммуникации мы и действуем. Я также хотел бы заверить вас, что Грузия как государство придерживается позиции, что предотвращение войны является главной задачей. Потому что эти вопросы безопасности касаются не только Украины и Грузии, но и Европы и региона в целом.
Главная задача сегодня – не допустить войны. Эту позицию, которой придерживается наше государство, полностью разделяют наши партнеры. Еще раз скажу вам, что мы действуем именно в тесной координации с нашими партнерами», - заявил Шалва Папуашвили.
Совбез ООН собрался на заседание по Украине вопреки протесту Москвы
Совет безопасности ООН собрался в понедельник по инициативе США на заседание по ситуации вокруг Украины, вблизи границ которой, как утверждает западная разведка, Россия сосредоточила свыше ста тысяч своих военных.
Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, выступая на заседании, отметила, что в международной организации приветствуют усилия по диалогу, призывают воздерживаться от провокаций и продолжать работу по поиску дипломатического урегулирования кризиса.
Страны Запада обеспокоены сведениями о передвижении российских войск у границ Украины. Они считают, что Москва может планировать вторжение в эту страну. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что не готовит подобной операции. США и ряд других стран–членов НАТО организовали поставку Украине военного снаряжения и оружия, включая противотанковые ракеты, на случай обострения обстановки. При этом Вашингтон и европейские союзники неоднократно выражали надежду на деэскалацию ситуации с помощью дипломатии.
«Мы видим данные, которые указывают на то, что Россия может планировать в начале февраля разместить более 30 тысяч военных в Беларуси, близ границы с Украиной», - сказала в понедельник на заседании Совбеза ООН постпред США Линда Томас-Гринфилд. Она отметила, что в Беларуси уже находятся около 5 тысяч военных из России, а также «баллистические ракеты малой дальности, спецподразделения и силы ПВО». Концентрацию российских сил вблизи Украины Томас-Гринфил назвала «крупнейшей мобилизацией войск в Европе за несколько десятилетий».
Одновременно Томас-Гринфилд вновь указала, что США рассчитывают на избрание Россией пути дипломатии при урегулировании нынешнего кризиса. «Мы рассчитываем на мир и на диалог, мы не хотим конфронтации, но проявим решительность, быстроту и единодушие в случае вторжения России на Украину», - приводят информагентства слова американского дипломата.
В заявлении американского президента Джо Байдена по поводу обсуждения в Совбезе ООН говорится, что США на заседании «подробно охарактеризовали характер российской угрозы для суверенитета и территориальной целостности Украины», а также последствия этой угрозы для всего современного международного порядка. «Если Россия искренне намерена решать имеющиеся у обеих сторон вопросы в области безопасности посредством диалога, то Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры продолжат добросовестное взаимодействие. Если вместо этого Россия решит отказаться от дипломатии и напасть на Украину, она понесет ответственность и столкнется с быстрыми и серьезными последствиями», – приводит слова Байдена «Голос Америки».
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил ранее в понедельник, что Россия против проведения заседания Совета безопасности по Украине. Он указал на то, что обсуждение было предложено организовать «из-за домыслов и безосновательных обвинений», которые Россия неоднократно опровергала. Российский постпред призвал не поддерживать предложение США о проведении заседания. Однако, в результате процедурного голосования было принято решение, что встреча состоится - 10 членов Совбеза ООН проголосовали «за», Россия и Китай - «против», еще три страны воздержались (для проведения заседания была необходима поддержка 9 стран), отмечает «Интерфакс».
В беседе с журналистами Василий Небензя исключил возможность вторжения России на Украину в случае провала переговоров по российским предложениям о гарантиях безопасности. США и Североатлантический Союз дали понять, что не поддерживают главное требование Москвы, связанное с отказом от дальнейшего расширения НАТО на восток. «В каком контексте вы увязываете наши переговоры по европейской и глобальной безопасности и так называемым «нападением на Украину», как будто если они провалятся, мы вторгнемся на Украину. Я могу это исключить», - сказал Небензя журналистам в Нью-Йорке.
Никакого проекта резолюции по итогам дискуссии в Совбезе ООН принимать не предлагается. Россия в любом случае обладает правом вето и, по всей видимости, заблокировала бы проект резолюции с осуждением ее действий.
Абхазский ЦИК зарегистрировал еще 9 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты
Сегодня, 31 января, Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной республики Абхазия зарегистрировала 9 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты:
- Руслан Инапшба - по избирательному округу №7
- Беслан Ачба - по избирательному округу №7
- Тайфун Ардзинба - по избирательному округу №33
- Вагаршак Косян - по избирательному округу №14
- Алхас Асландзия - по избирательному округу №6
- Аслан Кмузов - по избирательному округу № 33
- Лаша Зухба - по избирательному округу №7
- Ираклий Чачхалия - по избирательному округу № 8
- Ахра Абиджба - по избирательному округу№12.
Всего с 21 января по 31 января зарегистрирована 101 инициативная группа и пять политических партий, сообщает информагентство «Апсныпресс».
Парламентские выборы в Абхазии пройдут 12 марта. Право выдвижения кандидатов в депутаты парламента принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в абхазском Минюсте не позднее чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий действующего состава парламента и группам избирателей.
Югоосетинский оперштаб продлил ковид-ограничения до 6 февраля
Оперштаб правительства самопровозглашенной республики Южная Осетия в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и с целью локализации и предотвращения дальнейшего распространения COVID-19 до 6 февраля продлил ограничения на проведение культурно-массовых, торжественных, праздничных, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий.
Также приостановлена работа детских развлекательных центров, детских кафе, аттракционов, компьютерных клубов, объектов физической культуры и спорта, в т.ч. тренажерных залов, бассейнов, спортивных секций, пишет информагентство «Рес».
Объектам общественного питания запрещено проведение празднично-торжественных мероприятий.
Жителям республики рекомендовано ограничение в посещении свадеб, религиозных, похоронных, поминальных мероприятий, а при посещении данных мероприятий необходимо строгое соблюдение присутствующими требований по предотвращению рисков распространения коронавирусной инфекции.
Объектам торговли, коммунальным объектам предписано осуществлять деятельность в соответствии с требованиями по предотвращению рисков распространения COVID-19 (усиление дезинфекционного и масочного режимов, социальное дистанцирование).
Решения оперативного штаба вступают в силу с 1 февраля 2022 года.
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