Орбан: Украина - не суверенная страна

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина "не является независимой и суверенной" страной, поскольку полностью зависит от стран Запада. Если бы не поддержка ЕС и НАТО, заявил Орбан, с Украиной уже было бы покончено.

Такое мнение венгерский премьер высказал в подкасте Harcosok órája, обратили внимание украинские СМИ. Оценка прозвучала в контексте последнего спора между Венгрией и Украиной относительно венгерских беспилотников, которые, как утверждает Киев, нарушили украинское воздушное пространство в Закарпатской области.

Как сказал Орбан, венгерские представители заверяют, что этого не произошло, но, по мнению премьера, даже если бы это и было правдой, это не имеет никакого значения. «Допустим, что они залетели на несколько метров, и что тогда? Украина не является независимой, суверенной страной, мы её удерживаем, она не должна вести себя так, будто является суверенной», – сказал венгерский премьер, отметив, что Украина полностью зависит от финансовой поддержки Запада. Орбан также отметил, что ни Венгрия, ни другие страны Запада не намерены нападать на Украину, и Киеву следует беспокоиться о ситуации на востоке, где идут боевые действия против России, а не на западе.

Глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что Орбан фактически признал, что венгерские беспилотники залетали на украинскую территорию. В то же время он назвал «плохой новостью» то, что премьер-министр Венгрии «остаётся под влиянием российской пропаганды», отметив, что Орбану следовало бы рассуждать о суверенитете, «когда он освободится от зависимости от российских энергоносителей, как неоднократно подчеркивали президент США Дональд Трамп и европейские партнеры».

В последние дни украинские и венгерские официальные лица обмениваются резкими заявлениями практически ежедневно. 26 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о появлении в воздушном пространстве страны дронов из Венгрии. В Будапеште это отвергли, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского в «антивенгерских настроениях». «Президент Владимир Зеленский начинает сходить с ума от cвоей антивенгерской одержимости. Теперь он начал видеть то, чего нет», – написал Сийярто в социальной сети X. В субботу глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Вооруженные силы Украины собрали все необходимые доказательства, и опубликовал изображение с маршрутом дрона «для слепых венгерских чиновников». Сийярто ответил, что это «фейк».

В понедельник стало известно, что власти Венгрии решили заблокировать на территории страны сайты ряда крупных украинских СМИ, среди которых ТСН, «Суспильне» и «Украинская правда». Как заявили в Будапеште, это зеркальный ответ на запрет нескольких венгерских СМИ в Украине.

Позиция Венгрии по войне в Украине отличается от позиции большинства стран ЕС. В Будапеште выступают против военной поддержки Киева и отказываются от критики России, Венгрия продолжает активно закупать российские энергоресурсы и нередко - временно - блокирует введение новых санкций Европейского союза против Кремля. Также Венгрия блокирует начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Такая позиция усиливает напряженность в венгерско-украинских отношениях.