«Орион» приводнился в Тихом океане – историческая лунная миссия успешно завершена

Космический корабль НАСА «Орион» с четырьмя астронавтами на борту успешно приводнился в Тихом океане у побережья Калифорнии. Экспедиция «Артемида-2» – первый более чем за полвека полет людей к Луне – завершена.

Приводнение состоялось по плану, около 17:08 по местному времени на западном побережье США (00:08 11 апреля по Гринвичу), передает русская служба Би-би-си.

После приводнения у экипажа «Ориона» возникли трудности с установлением спутниковой телефонной связи со спасательной командой, астронавтам пришлось координировать свои действия со спасателями через центр управления полетом в Хьюстоне. Однако само приводнение «Ориона» прошло идеально, в НАСА его назвали «посадкой по учебнику».

Четверо астронавтов, как сообщается, «в отличной форме».

Глава НАСА Джаред Айзекман эмоционально описал, как зрелище приводнения экипажа миссии лишило его дара речи.

«Джаред-ребенок не может поверить в то, что только что увидел. Это только начало, — сказал он. — Мы снова в деле отправки астронавтов на Луну и их безопасного возвращения».

Президент США Дональд Трамп приветствовал возвращение астронавтов на Землю и пригласил их в Белый дом.

«Поздравляю великий и очень талантливый экипаж «Артемиды II». Весь полет был захватывающим, посадка — идеальной, и как президент Соединенных Штатов, я невероятно горд! С нетерпением жду встречи со всеми вами в Белом доме в ближайшее время. Мы повторим это снова, а затем, следующий шаг, Марс!», — написал Трамп в Truth Social.

До экспедиции «Артемида» вокруг Луны облетали всего 24 человека — это были астронавты «Аполлонов», летавших на спутник Земли в 1969–1972 гг. Теперь людей, повидавших Луну вблизи, стало 28.