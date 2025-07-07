«Ошибка, но не преступление» – бизнесмена Георгия Рамишвили отпустили под залог

Городской суд Тбилиси назначил бизнесмену Георгию Рамишвили залог в 70 000 лари в рамках дела о незаконном хранении оружия. Решение огласила судья Нана Шаматава.

Прокуратура настаивала на заключении Рамишвили под стражу, защита просила назначить залог в размере 50 000 лари. Суд остановился на сумме в 70 000 лари.

После оглашения решения Рамишвили покинул зал суда. У него есть 30 дней, чтобы внести залог.

Это – лишь мера пресечения. В случае признания вины ему грозит до семи лет лишения свободы.

Выступая в суде, Рамишвили заявил, что допустил ошибку: «Я собирался вылетать, пистолет лежал в сумке, и я просто не заметил его. Поэтому квалификация дела как ношение оружия неверна – оружие просто находилось в сумке».

Он также назвал требование прокуратуры об аресте чрезмерным: «Я очень сожалею. Это станет для меня серьёзным уроком. Это была ошибка. Такое может произойти с любым человеком. Умысла в моих действиях не было».

Речь идёт о пистолете модели WALTHER PPK/S калибра 9 мм – с магазином и семью боевыми патронами.

«Ещё раз повторяю – это была серьёзная ошибка, но я не считаю это преступлением», – подчеркнул Рамишвили.

Отвечая на утверждение прокуроров Нино Цихисели и Торнике Махарадзе о наличии риска побега, обвиняемый заявил: «Куда мне бежать?! У меня множество дел и семь тысяч сотрудников».

Адвокат Рамишвили Ирма Чкадуа также пояснила, что он перепутал сумки, так как спешил в аэропорту.

Георгий Рамишвили – основатель Silk Road Group, а также таких компаний, как Silknet и Euronews Georgia – был задержан 6 июля в тбилисском международном аэропорту.

По информации МВД, при досмотре ручной клади на входе в терминал вылета у Рамишвили были изъяты огнестрельное оружие, магазин и патроны. В ведомстве подтвердили, что оружие было зарегистрировано, но подчёркивают: у владельца не было права на его ношение.

Прокурор Торнике Махатадзе заявил журналистам до начала заседания: «Хранение огнестрельного оружия регулируется строгими правилами, которые Рамишвили нарушил. Если у человека зарегистрировано оружие с правом хранения, оно должно находиться в защищённом месте – следовательно, случайность в таких обстоятельствах практически исключена».

Рамишвили в 2018 году был шафером на свадьбе бывшего главного прокурора Отара Парцхаладзе, с 2023 года находящегося под санкциями США.

Он также планировал строительство Trump Tower в Батуми: презентация проекта прошла в 2012 году при Михаиле Саакашвили, однако позже строительство было заморожено, сделка сорвалась после избрания Дональда Трампа президентом США в 2016 году.