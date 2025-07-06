Задержан крупный грузинский бизнесмен Георгий Рамишвили

Задержан грузинский бизнесмен Георгий Рамишвили – основатель и владелец ряда крупных компаний, в том числе Silk Road Group, Silknet и Euronews Georgia.

Информацию, первоначально распространённую телекомпанией «Пирвели», подтвердили в Министерстве внутренних дел Грузии.

По данным пресс-центра ведомства, у бизнесмена при досмотре ручной клади в аэропорту было обнаружено огнестрельное оружие. В МВД подтвердили, что оружие было зарегистрировано, однако заявили, что у него не было разрешения на ношение.

Расследование ведётся по частям 3 и 4 статьи 236 Уголовного кодекса.

Согласно закону:

Незаконное приобретение или хранение огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказывается лишением свободы на срок от трёх до шести лет.

Незаконное ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств — наказывается лишением свободы на срок от четырёх до семи лет.

58-летний Георгий Рамишвили является председателем наблюдательного совета компании Silknet – одного из лидеров телекоммуникационного рынка.

С 2020 года при сотрудничестве с Silknet в Грузии было начато вещание телеканала Euronews Georgia.

Компании Silknet и Silk Road Group 30 ноября 2024 года – через два дня после начала антиправительственных протестов – выступили в поддержку стремления Грузии к вступлению в Европейский союз.

«Мы верим, что Грузия не должна отклоняться от конституционного порядка и должна остаться частью европейского пространства. Отказ от этого пути – это отказ от свободы, прогресса и будущего. Нет – насилию против мирных протестующих», – заявили компании.

Рамишвили в 2018 году был шафером на свадьбе бывшего главного прокурора Отара Парцхаладзе, с 2023 года находящегося под санкциями США.

Он также планировал строительство Trump Tower в Батуми: презентация проекта прошла в 2012 году при Михаиле Саакашвили, однако позже строительство было заморожено, сделка сорвалась после избрания Дональда Трампа президентом США в 2016 году.