Задержан крупный грузинский бизнесмен Георгий Рамишвили

Задержан грузинский бизнесмен Георгий Рамишвили – основатель и владелец ряда крупных компаний, в том числе Silk Road Group, Silknet и Euronews Georgia.
Информацию, первоначально распространённую телекомпанией «Пирвели», подтвердили в Министерстве внутренних дел Грузии.
По данным пресс-центра ведомства, у бизнесмена при досмотре ручной клади в аэропорту было обнаружено огнестрельное оружие. В МВД подтвердили, что оружие было зарегистрировано, однако заявили, что у него не было разрешения на ношение.
Расследование ведётся по частям 3 и 4 статьи 236 Уголовного кодекса.
Согласно закону:
- Незаконное приобретение или хранение огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказывается лишением свободы на срок от трёх до шести лет.
- Незаконное ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств — наказывается лишением свободы на срок от четырёх до семи лет.
58-летний Георгий Рамишвили является председателем наблюдательного совета компании Silknet – одного из лидеров телекоммуникационного рынка.
С 2020 года при сотрудничестве с Silknet в Грузии было начато вещание телеканала Euronews Georgia.
Компании Silknet и Silk Road Group 30 ноября 2024 года – через два дня после начала антиправительственных протестов – выступили в поддержку стремления Грузии к вступлению в Европейский союз.
«Мы верим, что Грузия не должна отклоняться от конституционного порядка и должна остаться частью европейского пространства. Отказ от этого пути – это отказ от свободы, прогресса и будущего. Нет – насилию против мирных протестующих», – заявили компании.
Рамишвили в 2018 году был шафером на свадьбе бывшего главного прокурора Отара Парцхаладзе, с 2023 года находящегося под санкциями США.
Он также планировал строительство Trump Tower в Батуми: презентация проекта прошла в 2012 году при Михаиле Саакашвили, однако позже строительство было заморожено, сделка сорвалась после избрания Дональда Трампа президентом США в 2016 году.
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