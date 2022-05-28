Основательница «Японской Красной Армии» вышла из тюрьмы после 20 лет

В Японии в субботу вышла из тюрьмы после 20-летнего заключения Фусако Сигэнобу - основательница террористической группировки «Японская Красная армия».

Сигэнобу придерживалась радикальных коммунистических взглядов. В начале 1970-х годов в Ливане она вместе с мужем создала «Японскую Красную армию», ставившую своей целью мировую социалистическую революцию. Группировка была интернациональной, часть ее членов составляли палестинские левые радикалы.

Группировка в 70-е и 80-е годы совершала теракты, угоны самолетов и захватывала заложников в странах Запада. Одно из наиболее известных нападений произошло в 1972 году, тогда в перестрелке в аэропорту Тель-Авива погибли 28 человек, в том числе муж Сигэнобу. В 1973 году группировка захватила пассажирский самолет японской авиакомпании, тогда обошлось без жертв. В 1974-м террористы захватили французское посольство в Гааге (Нидерланды). Более 4-х суток они удерживали в заложниках посла и других сотрудников. требуя освободить своих арестованных товарищей. Требования были частично удовлетворены. Именно за это преступление Сигэнобу, которая спланировала нападение, была приговорена в Японии к 20 годам лишения свободы.

Всего в 70-80-е годы группировка осуществила не менее 7 крупных терактов, последним из них был взрыв в баре в Неаполе, который посещали американские военные, тогда погибли 5 человек.

Фусако Сигэнобу была арестована в Осаке в 2021 году. Приговор был ей вынесен в 2006 году, она провела за решеткой все положенные 20 лет. Находясь в тюрьме, она распустила «Японскую Красную армию», а выйдя на свободу, заявила, что приносит извинения «невинным людям», пострадавшим из-за ее действий. Сейчас ей 76 лет.