Осужденный экс-мэр Владивостока уехал из колонии на войну в Украине

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, приговоренный к 12 годам лишения свободы за взятки, уехал из колонии. Как рассказал его адвокат Александр Китаев, Гуменюк заключил контракт с Министерством обороны и будет направлен на войну в Украине.

Адвокат уточнил, что сначала его доверитель должен пройти военную подготовку. Где именно сейчас находится Гуменюк, ему неизвестно.

По словам адвоката, изначально Гуменюк был обязан явиться в воинскую часть 22 декабря прошлого года.

О том, что Гуменюк в колонии подписал армейский контракт, сообщалось ранее. Он уехал в воинскую часть, но 29 ноября прошлого года был снят с авиарейса и возвращен в колонию. Причина его возвращения неизвестна. Предположительно, на фронт его могли не пустить сотрудники ФСБ.