Отар Парцхаладзе утверждает, что его «преследуют по сфабрикованным преступлениям»

Живущий в России бывший генпрокурор Грузии и фигурант уголовных дел Отар Парцхаладзе впервые прокомментировал предъявленное ему обвинение в организации убийства бизнесмена Левана Джангвеладзе.

Леван Джангвеладзе был убит 14 марта 2025 года в Тбилиси, на проспекте Чавчавадзе. Он был братом криминального авторитета Мераба Джангвеладзе, известного как Мераб Сухумский, и занимался крупным бизнесом в России. По этому делу за убийство осуждён бывший спецназовец Гела Удзилаури, который признаёт факт убийства, однако утверждает, что оно не было преднамеренным и тем более заказным. Ему назначено пожизненное лишение свободы.

18 февраля грузинская прокуратура заявила о предъявлении Парцхаладзе нового обвинения в рамках расследования «масштабного дела преступных колл-центров» — по версии следствия, он стоял за мошенничеством и отмыванием денег, совершёнными организованной преступной группой.

Парцхаладзе заявляет, что его «преследуют по сфабрикованным преступлениям», «пытаясь лишить исторической Родины». По его словам, дело сфабриковали по указке «иностранных хозяев».

«Народу Грузии необходимо открыть глаза и понять, кто действует в его интересах, а кто плетёт интриги, обслуживая иностранных хозяев, разрушая нашу самобытность, уклад и единство. Так мы сможем сохранить свой суверенитет, свои традиции и веру», — сказал Парцхаладзе, которого в течение многих лет называли приближённым к правящей в Грузии партии «Грузинская мечта».

Парцхаладзе говорит, что «проделал долгий и опасный путь во имя служения своей Родине — Грузии».

«И сегодня я оказался в той самой точке, откуда, я знаю, начнётся новая страница в отношениях между братскими народами. Мы живём в непростое время — время, когда старые раны ещё не успели как следует затянуться, а жизнь уже бросает нам новые вызовы. И, как мы могли убедиться на собственных ошибках, так и на ошибках наших ближайших соседей, вариантов ответов у нас только два.

Первый вариант — это предать нашу историю, веру, друзей и братьев, отдать то малое, что мы имеем, ради иллюзии свободы. Свободы от морали и наших традиций. Свободы от обязанности мужчин быть защитниками, а женщин — матерями.

Второй — вновь объединяться и искать Божий путь, который приведёт наш народ к процветанию», — добавил он в интервью «Московскому комсомольцу».

Парцхаладзе не прокомментировал суть предъявленных ему обвинений и отношения с «Грузинской мечтой». По его словам, он «положит все свои силы на укрепление братских отношений между грузинским и русским народами, основанных на уважении, единстве и совместном противостоянии внешним угрозам».