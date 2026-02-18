Девять с половиной миллионов и десять обвиняемых

18 февраля в Грузии рядом с домом была задержана главный редактор изданий «Хроника плюс» и CNews Элисо Киладзе. Через пару часов прокуратура сообщила о раскрытии «масштабного дела преступных колл-центров» и объявила о возбуждении уголовного дела против десяти человек, среди которых бывший генеральный прокурор страны Отар Парцхаладзе. По версии следствия, речь идет о мошенничестве на сумму не менее 9,5 миллионов долларов США и последующем отмывании этих средств.

Что утверждает прокуратура

На экстренном брифинге прокурор Михаил Садрадзе заявил:

«По обвинению в мошенничестве и отмывании денег, совершенных организованной преступной группой, начато уголовное преследование в отношении десяти лиц».

По данным следствия, в 2020–2023 годах группа лиц через сеть мошеннических колл-центров завладела криптовалютой более чем 200 иностранных граждан на сумму около 9,5 миллионов долларов. Как утверждается, активы «путем дробления и многочисленных транзакций распределялись по различным криптокошелькам», после чего переводились в наличные средства. Эти деньги, по данным прокуратуры, использовались для выплаты зарплат, бонусов, а также для покупки движимого и недвижимого имущества.

Прокурор также отметил, что, несмотря на объявленную в 2020–2023 годах правовую борьбу с колл-центрами, в стране продолжали работать «несколько десятков мошеннических колл-центров». По словам Садрадзе, большинство из них принадлежало группе лиц, которые из полученных доходов финансировали различные оппозиционные СМИ.

«Покровительство относительно меньшей части через членов своего ближайшего окружения осуществляли Григол Лилуашвили и Отар Парцхаладзе», — заявил прокурор.

23 декабря 2025 года в Тбилиси был задержан бывший глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили. Ему предъявлены обвинения по нескольким уголовным эпизодам, один из которых связан с деятельностью колл-центров. По версии следствия, часть действовавших в 2020-2023 годах колл-центров находилась под «крышей» Григола Лилуашвили, который был связан в этом деле со своим двоюродным братом Сандро Лилуашвили. Как утверждают следственные органы, в результате этой схемы Григол Лилуашвили получил около 1,365 миллиона долларов в виде взяток. Сандро Лилуашвили был задержан раньше 23 октября.

Сеть обвиняемых: от бизнесменов до бывшего генпрокурора

По данным прокуратуры, заочные обвинения будут предъявлены четырем фигурантам: Отару Парцхаладзе, Давиду Микадзе, Ираклию Сехниашвили и Михаилу Чохели. Все они скрываются, предположительно, за пределами страны. Следствие называет их «членами преступной группы Парцхаладзе».

Отар Парцхаладзе — известная и неоднозначная фигура в грузинской политике. В 2013 году он был назначен генеральным прокурором Грузии, однако занимал эту должность всего 39 дней. Парцхаладзе считался приближенным к семье олигарха и основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили: крестным отцом внука Парцхаладзе является сын Иванишвили — Бера Иванишвили.

В настоящее время Парцхаладзе находится под санкциями США и Великобритании «из-за его сотрудничества с ФСБ России».

В декабре 2025 года Парцхаладзе внезапно было предъявлено обвинение по резонансному делу — организации убийства бизнесмена Левана Джангвеладзе, совершенного 14 марта 2025 года в центре Тбилиси, как предполагается, по мотивам столкновения бизнес-интересов. Джангвеладзе был братом криминального авторитета Мераба Джангвеладзе, известного как Мераб Сухумский, и занимался крупным бизнесом в России. Прокурор по делу об убийстве Джангвеладзе заявлял, что убитый ощущал угрозу со стороны Отара Парцхаладзе из-за разногласий, связанных с бизнес-деятельностью.

По этому делу суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Экс-генпрокурора объявили в международный розыск. Парцхаладзе покинул Грузию летом 2025 года и с тех пор он не возвращался в страну. По информации, распространенной в СМИ и подтвержденной опубликованными кадрами, он в последнее время находился в России и, предположительно, там остается. Отар Парцхаладзе имеет российское гражданство.

Как сообщил прокурор, обвинение по тому же делу об организации убийства Левана Джангвеладзе будет предъявлено также братьям Георгию и Давиду Микадзе. Первый уже находится под стражей, второй – в бегах.

Михаил Чохели, по данным следствия, является другом Парцхаладзе. В октябре 2025 года во время обыска принадлежащей ему недвижимости было изъято 2,9 миллиона долларов США.

Прокуратура утверждает, что «с помощью Отара Парцхаладзе и его влияния они обеспечивали покровительство преступной деятельности колл-центра». По версии следствия, это выражалось в «защите от вмешательства правоохранительных органов и конкурирующих организаций».

По делу о «колл-центрах» обвинения также предъявят лицам, которых прокуратура называет «другими членами группы». Среди них: Бен Анор — бизнесмен, с которым у Элисо Киладзе в последнее время был судебный спор по вопросу недвижимости; Торнике Джанелидзе, Георгий Камладзе и Гиви Джибладзе.

По словам прокурора Садрадзе, трое из них активно сотрудничали со следствием:

«Они не только признали совершенное преступление, но и существенно способствовали раскрытию транснационального преступления».

Роль Киладзе: журналистка или участник схемы?

Элисо Киладзе — главный редактор изданий «Хроника плюс» и «CNews». В последнее время она активно освещала расследование и судебные процессы, начавшиеся после убийства Левана Джангвеладзе. Киладзе также заявляла, что является подругой Давида Микадзе, арестованного по обвинению в организации этого убийства.

По версии прокуратуры, роль Элисо Киладзе заключалась в том, чтобы «подключиться» к ситуации в случае угрозы разоблачения деятельности колл-центра.

«Путем распространения соответствующей информации на различных медиа-платформах, Элисо Киладзе обеспечивала представление преступной деятельности как законной», — заявил Садрадзе.

Следствие также утверждает, что журналистка планировала публикации о конкурирующих колл-центрах, угрожала распространением их местонахождения и информации о сотрудниках, а также «создавала соответствующие условия для их переманивания путем шантажа».

Сама Киладзе обвинения отвергает. В письме, распространенном ею из изолятора, она заявила, что «никакой преступной группы не существовало и о наличии «колл-центров» она не знала.

«Отара Парцхаладзе я не знаю, так же как и Мишу Чохели. С Георгием Микадзе я познакомилась на процессе, дружбу с Давидом Микадзе признаю. <...>. Отказываться от борьбы не намерена», — говорится в письме.

Киладзе считает, что ее задержание связано с желанием властей помешать публикации новых материалов:

«Что касается криптовалюты, мной был разоблачен глава СГБ Мамука Мдинарадзе, обладающий 241 биткоином в своем электронном кошельке. На этой неделе я собиралась рассказать о деталях самоубийства директора Глданской тюрьмы и сотрудника СГБ Сосо Цакадзе».

Версии

Адвокат одного из фигурантов Бена Анора — Зураб Тодуа в интервью оппозиционному телеканалу «ТВ Пирвели» предположил, что задержание Элисо Киладзе могло быть связано с его заявлением в прокуратуру от 13 января. По словам Тодуа, он передал следствию скрытую аудиозапись, которая, как он утверждает, содержит сведения о возможном преступлении. На записи, по его версии, Элисо Киладзе вместе с Гиви Джибладзе обсуждает, как «отобрать» имущество у израильского инвестора и как связать его с деятельностью колл-центров.

«Вероятнее всего, это должно быть вызвано тем, что я вчера передал в прокуратуру заключение Бюро судебной экспертизы имени Самхараули, которое подтвердило подлинность записи и отсутствие признаков монтажа. <...>. В этой записи четко выделена роль Элисо Киладзе и ее влияние в вопросе колл-центров. И она оказывается в силе не только в Грузии, но и в Украине наладить тему колл-центров и обеспечить соответствующее реагирование на те или иные вопросы», — заявил Тодуа.

Сама Киладзе ранее называла эту запись фальшивой.

Адвокат журналистки Валерий Гелбахиани заявил, что, по имеющейся у него информации, Элисо Киладзе была задержана на основании показаний других лиц. В этих показаниях утверждается, что у них действовали колл-центры, а Киладзе якобы оказывала им информационную поддержку.

«Такое обвинение можно предъявить любому журналисту», — подчеркнул Валерий Гелбахиани.

Адвокат другого обвиняемого — Георгия Микадзе, Шорена Никабадзе, в свою очередь, заявила, что появление нового обвинения защита напрямую связывает с ходом судебного процесса по делу об организации убийства Левана Джангвеладзе.

«Уже на нескольких последних заседаниях мы напрямую просим сторону обвинения представить доказательства того, что у них есть против Георгия Микадзе, чего мы до сих пор не услышали. Исходя из этого, считаем, что новое обвинение появилось как спасательный круг для стороны обвинения», — сказала она журналистам.

Политолог Гия Хухашвили не исключил, что на фоне недавнего противостояния Элисо Киладзе и главы СГБ Мамуки Мдинарадзе задержание могло быть связано с личной местью последнего. Однако, по его мнению, ключевой вопрос заключается в другом: деятельность колл-центров, по его словам, так или иначе координировалась при участии представителей власти.

«Парцхаладзе «крышевал», потому что пользовался властными рычагами и представлял власть. Поэтому политически эта тема касается властей. <...> Я думаю, что как колл-центры работали, так они и продолжают работать, просто поменялись владельцы. Идет борьба между новыми и старыми владельцами. И главный вопрос к властям сейчас — колл-центры так и работают или что-то изменилось?», — заявил Хухашвили.

Прокуратура намерена ходатайствовать о заключении под стражу Элисо Киладзе и других фигурантов. Для сотрудничающих со следствием она будет требовать освобождения под залог.

В ходе подготовки данного материала стало известно о массовой драке у здания Тбилисского городского суда, где проходил судебный процесс по делу об убийстве Левана Джангвеладзе. По имеющейся информации, задержаны 15 человек. В правоохранительных органах пока не уточняют, по каким именно статьям им предъявлены обвинения. Сообщается, что в результате инцидента были повреждены как минимум два автомобиля. С одной стороны в противостоянии участвовали сторонники семьи Джангвеладзе, с другой — сторонники обвиняемых братьев Микадзе.

