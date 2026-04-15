Судья Тбилисского городского суда Нато Хужадзе оштрафовала граждан РФ Антона Чечина, Артёма Грибуля и гражданина Украины Сергея Кухарчука на 5000 лари каждого за игру в карты в тюрьме. Прокуратура заключила с ними процессуальное соглашение. Как сообщила адвокат Дарья Самодурова грузинским СМИ, обвиняемые признали, что играли в «дурака».

Обвинение по статье 378 Уголовного кодекса (использование запрещённого предмета в пенитенциарном учреждении), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет, было предъявлено им 3 февраля 2026 года.

Антон Чечин, Артём Грибуль и Сергей Кухарчук отбывают наказание в одной камере Глданского пенитенциарного учреждения №8.

Согласно правилам пенитенциарного учреждения №8, игральные карты входят в перечень запрещённых предметов и влекут уголовную ответственность. Речь идёт о самодельных картах, изготовленных из картонных листов. По версии прокуратуры, карты изготовил находившийся в той же камере четвёртый обвиняемый – гражданин Литвы Гиедрюс Вотронович (на данный момент он экстрадирован), а остальные трое лишь пользовались ими. Инцидент произошёл 5 октября 2025 года.

Сергею Кухарчуку ранее было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы по статье «участие в групповом насилии». Антону Чечину и Артёму Грибулю по обвинению в хранении наркотических средств назначено по 8,5 года лишения свободы. Они утверждают, что наркотики им подбросили и считают, что уголовное преследование связано с участием в проевропейских акциях в Тбилиси.