В Грузии задержан россиянин по обвинению в незаконном хранении наркотиков

Гражданин России Олег Куприн был задержан в Грузии. По информации грузинского МВД, при личном досмотре у мужчины была обнаружена «одна упаковка наркотического вещества – клефедрона».

В пресс-релизе МВД указывались только инициалы задержанного – О.К. Однако телеграм-канал Tbilisi Life сообщает, что речь идет о 31-летнем Олеге Куприне, которого два дня разыскивали друзья. Мужчина проживал в районе Глдани, но 7 декабря не вернулся домой, оставив паспорт дома.

Расследование ведется по статье 260 УК Грузии («Незаконное приобретение и/или хранение наркотических средств»). Россиянину грозит лишение свободы на срок до шести лет.

В последние месяцы МВД активизировало борьбу с наркопреступлениями, сообщая о задержании десятков подозреваемых, среди которых были и иностранцы, включая россиян.

Ранее Тбилисский городской суд вынес приговоры трем россиянам, участникам проевропейских акций, которые утверждали, что наркотики им подбросили. Россияне Анастасия Зиновкина и Артём Грибуль, а также отдельно Антон Чечин, были приговорены к 8,5 годам лишения свободы. Их обвинили в хранении наркотика «Альфа-ПВП».