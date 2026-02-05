Отбывающим срок заключения Чечину, Грибулю и Кухарчуку предъявлены новые обвинения

Прокуратура предъявила новое обвинение участникам проевропейских акций Антону Чечину, Артёму Грибулю и Сергею Кухарчуку. Им вменяют игру в карты в тюрьме, сообщает издание «Публика», отмечая, что ни один из них вину не признаёт.

Антон Чечин, Артём Грибуль и Сергей Кухарчук отбывают наказание в одном камере в Глданском пенитенциарном учреждении №8. Всем троим предъявлено обвинение по статье 378 Уголовного кодекса, предусматривающей использование запрещённого предмета в пенитенциарном учреждении. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Согласно правилам пенитенциарного учреждения №8, игральные карты входят в перечень запрещённых предметов и влекут уголовную ответственность, пишет издание. Сегодня в Тбилисском городском суде состоялось судебное заседание по этому делу, на котором была назначена дата предварительного судебного слушания.

Как пишет «Публика», согласно материалам дела, речь идёт о самодельных игральных картах, изготовленных из картонных листов. По версии прокуратуры, карты изготовил находившийся в той же камере четвёртый обвиняемый – гражданин Литвы Гиедриус Вотронович, а остальные трое лишь пользовались ими. Инцидент произошёл 5 октября.

В разговоре с изданием адвокат Сергея Кухарчука сообщил, что на данный момент четвёртое лицо экстрадировано и обвинение ему не предъявлено.

Адвокаты также указывают на проблемы с переводом, в частности, по словам адвоката Антона Чечина, до данного инцидента (5 октября) обвиняемому не был предоставлен на понятном ему языке перечень или документ со списком запрещённых в тюрьме предметов.

Сергею Кухарчуку ранее было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы по статье «участие в групповом насилии». Антону Чечину и Артёму Грибулю по обвинению в хранении наркотических средств назначено по 8,5 лет лишения свободы. Они утверждают, что им подбросили.