Отключение подачи топлива: первый отчёт о катастрофе рейса Air India

Индийские авиационные власти опубликовали промежуточный отчёт о катастрофе Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India в Ахмадабаде 12 июня. Документ основан на данных бортовых самописцев и камер видеонаблюдения и, как и предполагали эксперты, делает акцент не на технических неисправностях, а на действиях экипажа.

По предварительным данным, лайнер потерпел крушение из-за остановки подачи топлива в оба двигателя. Причины отключения системы пока неизвестны. Топливная система была переведена в положение «выключено» почти сразу после взлета.

Один пилот задал коллеге вопрос о происходящем, но тот ответил, что ничего не делал. Почти сразу на видеозаписи с аэродрома зафиксировано разворачивание аварийной турбины, что свидетельствует о потере тяги. Самолёт начал стремительно терять высоту и не покинул границы аэродрома.

Через 10 секунд подача топлива была возобновлена, но один из двигателей не смог набрать необходимую мощность, говорится в документе.

Согласно отчёту, командир воздушного судна — 56-летний пилот с налётом 15,5 тысяч часов — выполнял функции контролирующего пилота, а управлял самолетом второй пилот, 32-летний с налетом больше трёх тысяч часов. Оба были допущены к полёту, прошли медосмотр и находились в нормальном состоянии. Взлётная масса и заправка лайнера соответствовали нормативам.

Ключевой вопрос, который теперь стоит перед следствием, — почему пилот намеренно перекрыл подачу топлива на критически важной фазе полёта. Случайное отключение практически исключено из-за конструкции и расположения топливных переключателей.

Самолёт следовал из Ахмадабада в Лондон. На борту находились 242 человека. Лайнер упал на здание кампуса местного колледжа. Погибли более 270 человек, включая жителей общежития. Выжил только один пассажир.

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